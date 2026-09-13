Colombia

Adulto mayor resultó apuñalado en Bogotá por impedir que hinchas orinaran en espacio público: “Se viene a pegármelo en el pecho”

La Policía Metropolitana de Bogotá detuvo a un hombre de 31 años y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Mientras tanto, Germán Rueda pidió el acompañamiento de las autoridades en el sector de Galerías

La detención se produjo tras el ataque con arma cortopunzante ocurrido bajo el puente de la calle 53 con avenida NQS, en Teusaquillo, y el señalado quedó a disposición de la Fiscalía - crédito Policía Bogotá
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No cesan los hechos de intolerancia en la capital del país, después de que la Policía Metropolitana de Bogotá reportara la captura del presunto agresor de un hombre de 61 años que fue atacado con un arma cortopunzante en el barrio Galerías, de la localidad de Teusaquillo.

El episodio ocurrió en el bajo puente de la calle 53 con avenida NQS, después de que el ciudadano interviniera ante una mujer que, según su relato, iba acompañada de un grupo de hinchas de un equipo de fútbol y se disponía a orinar en el espacio público.

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Habría sido en ese momento que uno de los acompañantes de la joven, alterado, se lanza sobre Gerardo Rueda con el propósito de agredirlo en el pecho, una situación que desató momentos de pánico entre la comunidad, según se observa en videos de cámaras de seguridad.

Estaba un grupo de seis muchachos de este equipo ahí en el puente y se me viene con un cuchillo así de frente a pegármelo aquí en el pecho. Pues lo que yo hice fue defenderme a pata. No sé, mis habilidades histriónicas. Y me defendí y él me alcanzó a cortar aquí las piernas, aquí los brazos”, comentó el adulto mayor en diálogo con Citytv.

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La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en Galerías al presunto agresor de un hombre de 61 años atacado con arma cortopunzante en Teusaquillo - crédito Policía Bogotá
La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en Galerías al presunto agresor de un hombre de 61 años atacado con arma cortopunzante en Teusaquillo - crédito Policía Bogotá

El hombre encabeza una iniciativa comunitaria para recuperar ese sector de la localidad de Teusaquillo. Su intervención buscaba impedir que el lugar fuera usado como baño.

El ataque le dejó dos heridas en la espalda y otros cortes en los brazos y las piernas al hombre de 61 años, por lo que tuvo que ser remitido de urgencia a un centro asistencial cercano. Luego de recibir atención médica, el hombre fue dado de alta y continúa su recuperación en su residencia.

Entretanto, la teniente coronel Gerly Yamile Mesa Gallo, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que las autoridades atendieron el caso y detuvieron al presunto responsable. La oficial señaló que el enfrentamiento se habría producido por un episodio de intolerancia.

“La Policía Nacional en Bogotá capturó a una persona de 31 años de edad en la localidad de Teusaquillo, en Galerías, quien momentos antes habría lesionado con arma corto punzante a un ciudadano de 61 años de edad. El hecho se habría originado por intolerancia. El victimario, al parecer hincha de un equipo de fútbol, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales”, indicó Mesa Gallo.

La agresión ocurrió cuando el vecino intervino para impedir que una joven y varios acompañantes usaran el espacio público como baño, y las cámaras de seguridad registraron la escena en Galerías - crédito Policía Bogotá

El caso se registró en un punto donde el ciudadano y otros residentes desarrollan tareas de recuperación del espacio público. El hombre sostuvo que esa labor apunta a modificar las condiciones del bajo puente.

Pese a las lesiones, Germán Rueda aseguró que continuará con el proyecto barrial. Su objetivo, según expresó, es evitar que el sitio vuelva a convertirse en un lugar usado para necesidades fisiológicas.

“Este espacio lo estamos recuperando. Esto no es un baño público, esto no es un baño a cielo abierto. Eso es lo que queremos, que la gente coja conciencia. Voy a seguir luchando por este espacio. Miren, lo hemos recuperado”, señaló Rueda a Citytv.

Galerías - Bogotá
La víctima pidió un CAI móvil y mayor presencia policial en el bajo puente durante los partidos por la llegada masiva de hinchas al sector - crédito Secretaría de Gobierno

El hombre vinculó la discusión previa al ataque con las dificultades que afrontan para conservar el sector, especialmente, por su cercanía con el principal escenario deportivo de la ciudad lo que atrae a miles de hinchas cada fin de semana.

El vecino también destacó la seguridad que, a su juicio, se ha alcanzado durante el desarrollo de la iniciativa. “Es un espacio demasiado lindo y seguro; el único problema que tenemos son los hinchas. Aquí hemos tenido cero atraco”, sostuvo.

Finalmente, la víctima pidió una mayor presencia policial en la zona. Su solicitud concreta fue la instalación de un CAI móvil para reforzar la vigilancia en el bajo puente durante los encuentros deportivos.

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