Inician los Juegos Suramericanos 2026: estas son las competencias donde Colombia puede sumar sus primeras medallas hoy, 13 de septiembre

Ángel Barajas es un gimnasta artístico colombiano que hizo historia al ganar la medalla de plata en la barra fija en los Juegos Olímpicos de París 2024 - crédito Comité Olímpico Colombiano

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Colombia, con 415 atletas, comienza el domingo 13 de septiembre su participación competitiva en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, después de la ceremonia inaugural realizada en Rosario (Argentina) y con delegaciones inscritas en 32 deportes hasta el 26 de septiembre.

La representación nacional reúne a cuatro medallistas olímpicos que suman siete preseas en Juegos Olímpicos: Mariana Pajón, Luis Javier Mosquera, Ángel Barajas y Tatiana Rentería. La nómina también incluye campeones mundiales, récords continentales y deportistas de distintas generaciones, de acuerdo con el Comité Olímpico Colombiano.

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La apertura de los Juegos se realizó el sábado 12 de septiembre en el Monumento a la Bandera de Rosario, con el desfile de 15 delegaciones. Los campeones mundiales de patinaje Brayan Carreño y Gabriela Rueda fueron los abanderados de Colombia.

Gabriela Rueda y Brayan Carreño fueron los abanderados de Colombia en la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, declaró inaugurada la decimotercera edición acompañado por representantes de los excombatientes de Malvinas.

Estas son las competencias de los deportistas colombianos el 13 de septiembre en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los clavados, la natación de carreras, la esgrima, los deportes electrónicos, la gimnasia artística y el voleibol playa concentran la actividad colombiana del domingo 13 de septiembre. Las competencias se repartirán entre Rosario y la subsede de Rafaela.

El Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario recibirá los clavados hasta el miércoles 16 de septiembre. La disciplina tendrá 10 pruebas, cinco femeninas y cinco masculinas. La del domingo 13 será la prueba femenina del trampolín de 1 metro con la participación de Daniela Zapata y Viviana Uribe.

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En el mismo complejo comenzará la natación de carreras, que se extenderá hasta el miércoles 16. Esta disciplina es una de las que más competencias tendrá en el primer día de los Juegos Suramericanos y el equipo nacional es conformado por: Emiliano Calle, Juan Giraldo, Jasmín Pistelli, Laura Melo, Mariana Cabezas, Samantha Baños, Sirena Rowe, David Arias, Juan García, Juan Morales y Sebastián Camacho.

La natación de carreras fue una de las disciplinas donde Colombia sumó más medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Comité Olímpico Colombiano

Las primeras medallas pueden llegar en las siguientes pruebas: femenino 800 metros - estilo libre, femenino 200 metros - estilo combinado, masculino 200 metros - estilo combinado, femenino 100 metros - estilo libre, masculino 100 metros - estilo libre, femenino 100 metros - estilo pecho, masculino 100 metros - estilo pecho, femenino 50 metros - estilo pecho, masculino 50 metros - estilo pecho, femenino relevo 4x200 metros - estilo libre y masculino relevo 4x200 metros - estilo libre.

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La esgrima se disputará hasta el viernes 18 de septiembre en el Club Atlético Provincial CAP, en el Estadio Salvador Bonilla. Tatiana Prieto, Dennis Quiroga, Laura Guerra, Alejandro Bolaños, Isaac Camayo y Santiago Pachón competirán en florete. Carmen Correa, María Jaramillo, Susana Salazar, Hernando Roa, Mario Cáceres y Juan Castillo estarán en espada; Emilio Vargas, Jacob Cardona, Juan Pacheco, María Gutiérrez, María Blanco y Valentina Beltrán participarán en sable.

Las pruebas que entregarán medallas en el primer día de competencias son las de florete individual femenino y sable individual masculino.

Una de las novedades es la integración de los e-Sports que se desarrollarán en el centro comercial Patio de la Madera. Los jugadores competirán desde el 13 de septiembre en EA Sports FC, Assetto Corsa GT y Valorant. Juan Castro, Juan Camilo Preciado, Daniel Albadán, Juan Pablo Preciado, Luis Gutiérrez, Omar Escorcia y Luis Castellanos representarán a Colombia en las tres disciplinas digitales.

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La Gimnasia Artística es otra de las disciplinas donde Colombia suele sumar una importante cantidad de medallas - crédito Comité Olímpico Colombiano

La gimnasia artística se llevará a cabo en el Estadio Invencible Arena de Rosario hasta el domingo 16 de septiembre. Colombia solo participará en la rama masculina, con clasificaciones y finales por aparatos, además de la final por equipos. Ángel Barajas, Yan Dairon Zabala, Jorman Álvarez, Thomás Mejía, Juan Ramos y Daniel Villa integran el conjunto colombiano. La prueba de piso será la primera que entregue medallas el 13 de septiembre.

Por último, el voleibol de playa comenzará en el Parque Independencia, en el escenario Rural Picadero de Rosario, y finalizará el jueves 17. Jefferson de la Hoz, Juan Carlos Noriega, Sara Pérez y Mercy Beleño competirán por Colombia.

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La fase inicial tendrá grupos de hasta cuatro parejas. Los dos primeros equipos de cada una de las cuatro zonas avanzarán al cuadro principal.