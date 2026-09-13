Colombia

Claudia López contó cómo fue su reunión con Gustavo Petro y por qué se alió con el exmandatario: “Me sorprendió”

La exalcaldesa de Bogotá dio detalles del encuentro privado con el expresidente y planteó una coalición progresista para disputar las elecciones regionales de 2027

Claudia López y Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa/Carlos Ortega/EFE
La dirigente explicó que el diálogo buscó corregir las divisiones de la izquierda, definir reglas democráticas para las candidaturas y evitar que la convergencia dependa de un caudillo - crédito Catalina Olaya/Colprensa/Carlos Ortega/EFE
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Claudia López habló de su reunión con Gustavo Petro y explicó por qué decidió aliarse con el exmandatario, luego de las recientes confrontaciones políticas, acusaciones mutuas y diferencias sobre asuntos como el metro de Bogotá y el manejo de casos de corrupción durante la administración del expresidente.

La exalcaldesa de Bogotá presentó el acercamiento como una apuesta para reagrupar a los sectores progresistas antes de las elecciones regionales de 2027. La reunión terminó con una fotografía que Petro publicó en su cuenta de X, una imagen que volvió a ponerlos juntos después de un extenso distanciamiento.

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En una entrevista con Cambio, Claudia López relató que el encuentro se dio en privado, alrededor de un café, y que la foto no formaba parte del plan inicial. “Me sorprendió porque no estaba entre mis planes. Pero acepté”, dijo sobre la propuesta que recibió al finalizar la conversación.

Gustavo Petro @petrogustavo/X
Claudia López relató que el encuentro se dio en privado, alrededor de un café, y que la foto no formaba parte del plan inicial - crédito @petrogustavo/X

Claudia López planteó una reconciliación dentro del progresismo

La excandidata presidencial sostuvo que llegó a la cita con Petro con una intención de “enmienda y de reconciliación del mundo progresista”. Según relató, buscó discutir los motivos que la llevaron a ser señalada desde sectores cercanos al entonces presidente.

La exalcaldesa recordó que su respaldo a la construcción del metro de Bogotá fue uno de los principales puntos de fractura. “Por mi defensa del metro de Bogotá, me declaró enemiga del progresismo y traidora de su proyecto”, afirmó.

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También explicó que abordó las denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción ocurridos durante el Gobierno Petro. López contó que le expresó al exmandatario que los cuestionamientos por esas situaciones no podían equipararse a una traición política.

Claudia López contó que le expresó al exmandatario que los cuestionamientos por esas situaciones no podían equipararse a una traición política - crédito Prensa Claudia López
Claudia López contó que le expresó al exmandatario que los cuestionamientos por esas situaciones no podían equipararse a una traición política - crédito Prensa Claudia López

“Presidente, espero que usted entienda hoy que los verdaderos traidores de su Gobierno son quienes incurrieron en actos de corrupción durante su administración, no yo”, relató López que le manifestó durante la charla.

De acuerdo con la dirigente, Petro aceptó que los resultados de las elecciones fueron adversos para varias fuerzas de izquierda. López interpretó ese reconocimiento como una oportunidad para revisar los desacuerdos acumulados y buscar una coordinación electoral.

La derrota electoral aceleró el acercamiento

La exalcaldesa afirmó en Cambio que una alianza no fue viable antes de la primera vuelta debido a la actitud que atribuyó al Pacto Histórico durante la campaña. A su juicio, ese sector no incorporó a dirigentes progresistas que expresaban críticas a la administración de Petro.

Todo el que criticara, se opusiera o fuera progresista pero no petrista era declarado enemigo y excluido”, sostuvo. López consideró que esa estrategia tuvo consecuencias electorales y contribuyó a la derrota de esos proyectos políticos.

La dirigente rechazó, además, la narrativa de fraude electoral planteada por Petro después de los comicios. Dijo que esa posición no tuvo pruebas suficientes y que no la compartió.

Gustavo Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/@petrogustavo/X
Claudia López rechazó, además, la narrativa de fraude electoral planteada por Petro después de los comicios - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/@petrogustavo/X

“El gran error de esa campaña fue insistir en una narrativa de fraude que no pudieron probar, que no tenía ni pies ni cabeza y que no comparto en lo absoluto”, aseguró. Añadió que reconoce el triunfo de Abelardo de la Espriella y que no desconoce los resultados cuando son favorables o adversos.

López atribuyó la derrota a fallas de distintos sectores. “Aquí perdimos por errores de todos”, expresó en la entrevista.

La coalición buscará acordar candidaturas para 2027

La exalcaldesa indicó a Cambio que el diálogo con Petro forma parte de conversaciones que sostiene desde hace meses con dirigentes como Iván Cepeda, Clara López, María José Pizarro, Guillermo Rivera y Juan Fernando Cristo.

Según dijo, Clara López y Pizarro ayudaron a gestionar el encuentro. La meta es establecer reglas y métodos para una convergencia de fuerzas progresistas que compita en las elecciones regionales del próximo año.

Entre las propuestas mencionó consultas para escoger candidatos a gobernaciones, alcaldías y concejos. También defendió la continuidad de las listas cerradas y paritarias.

“No cabe el bolígrafo de ningún caudillo”, dijo López. Para ella, las definiciones de la coalición deben pasar por mecanismos de participación y no por decisiones individuales de los dirigentes.

Claudia López afirmó que avanzará con una política de mano dura en temas de seguridad, en caso de llegar a la Presidencia - crédito Colprensa
Clara López y María José Pizarro ayudaron a gestionar el encuentro con Gustavo Petro, según relató Claudia López - crédito Colprensa

La exalcaldesa señaló que ni ella ni Petro hablaron de una posible candidatura en 2027. “Yo todavía no he tomado ninguna decisión sobre si voy a seguir o volver a ser candidata”, afirmó al citado medio de comunicación.

Claudia López reconoció que recibió cuestionamientos por su acercamiento al expresidente. Sin embargo, justificó el diálogo al considerar que el petrismo conserva una representación amplia dentro del progresismo.

Afirmó que la eventual alianza no puede depender de una sola figura. “Ni de Petro, ni de nadie”, señaló al referirse al reto de construir una coalición con participación de distintos sectores y nuevos liderazgos.

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