Colombia

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ preocupa a sus seguidores: reapareció rapado y en silla de ruedas desde una clínica

El cantante y actor publicó en redes un video con bata hospitalaria acompañado de un breve mensaje de agradecimiento. Figuras como Lorena Meritano, Zulma Rey y Viena Ruiz reaccionaron de inmediato, pero él no dio ninguna explicación

El cantante y actor, conocido por su paso por La casa de los famosos Colombia, compartió imágenes desde un centro médico tras semanas de silencio en redes - crédito @soyjosemiel/IG

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José Miel, el cantante y actor que integró la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, reapareció en redes sociales desde una clínica con la cabeza rapada y en silla de ruedas, y generó una ola de preocupación entre sus más de 160.000 seguidores en Instagram.

Las imágenes, publicadas en su cuenta oficial, lo muestran con bata hospitalaria y sin cabello. Lo que amplificó la inquietud fue la brevedad del mensaje que las acompañó: “Gracias Dios. Gracias a la vida. Gracias Ángel”, sin ninguna explicación sobre su estado de salud ni el motivo de su internación.

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El artista no confirmó ningún diagnóstico ni explicó su presencia en el centro médico

Hasta el momento, el artista no ha ofrecido detalles sobre las razones de su estadía en la clínica.

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El cantante y exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' apareció rapado y en silla de ruedas - crédito @soyjosemiel/IG

Cualquier interpretación sobre un posible problema de salud resulta prematura: el artista no confirmó diagnóstico alguno, y sus seguidores han optado por expresarle afecto mientras esperan que sea él mismo quien aclare la situación.

La ausencia de información abrió paso a distintas lecturas. La actriz Zulma Rey fue una de las primeras figuras del medio en reaccionar, y planteó abiertamente la posibilidad de que el cambio físico respondiera a un proyecto artístico: “¿Amor mío, es un personaje nuevo? ¡¡Estás bien!! Te amamos”, escribió.

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La reacción de Lorena Meritano sumó otra capa de atención al caso

También dejó un mensaje la actriz Lorena Meritano, quien escribió “Mucho amor” en la publicación. El comentario no pasó desapercibido: Meritano ha hablado públicamente en reiteradas ocasiones sobre su propia experiencia con el cáncer, y eso llevó a algunos seguidores a asociar su gesto con una situación de salud grave.

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Zulma Rey y Lorena Meritano fueron las primeras en reaccionar a la publicación de José Miel - crédito @soyjosemiel/IG

A ellas se sumaron Viena Ruiz, con un “Jose! Que pasó? Cómo estás?”, y la exparticipante del programa Tania Valencia, que preguntó escuetamente: “Estás bien??”. Aun así, no existe información que permita vincular la aparición de Miel en la clínica con una enfermedad específica.

La preocupación se potenció por otro factor: el artista llevaba varias semanas sin actividad en Instagram. Su última publicación previa a estas imágenes databa de mediados de julio, y en esas entradas había expresado su deseo de volver a los escenarios, además de referirse a momentos de ansiedad vinculados con su regreso a la actividad artística.

La incógnita persiste mientras sus seguidores esperan una explicación

La combinación de la imagen hospitalaria, el silencio prolongado en redes y el críptico mensaje de agradecimiento mantiene abierta la interrogante. Por ahora, la única certeza es que el cantante se encontraba en un centro médico al momento de la publicación.

Sus fanáticos y colegas están a la espera de que Miel decida compartir más detalles sobre lo ocurrido.

La Casa de los Famosos Colombia
A "La casa de los famosos Colombia" llegará José Miel, talentoso artista que combina la actuación con la música y pondrá sabor a las noches - crédito @soyjosemiel/Instagram

Quién es José Miel

José Miel es el nombre artístico de José Medina, un actor y cantante colombiano que ganó notoriedad por su participación en La casa de los famosos Colombia, de Canal RCN.

Su carrera abarca géneros como el pop, la ranchera y las baladas. También integró producciones como el musical La hija del mariachi y pasó por formatos televisivos de talento como La Descarga, La Voz y Yo me llamo.

El artista, que tenía 34 años al momento de aquella cobertura publicada el 18 de marzo de 2024, señaló que ingresó al reality para mostrar su personalidad. Se definía como alguien auténtico y “bocón”, porque no evitaba expresar sus opiniones.

Su historia personal también forma parte de su perfil público. Fue criado por sus padrinos en un entorno humilde y relató que recibió su respaldo cuando habló sobre su orientación sexual.

José Miel es, además, activista por los derechos de la comunidad Lgbti+. Desde niño se interesó por la música, el baile y la actuación, actividades que desarrolló en espacios como la Plaza de las Américas, de acuerdo con la publicación.

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