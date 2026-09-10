Incendio forestal en Guatapé, Antioquia, arrasó con más de cinco hectáreas de vegetación: esto fue lo que lo ocasionó

Las labores para controlar el incendio en Guatapé se complicaron por las condiciones de acceso y por la dificultad para ubicar el foco del fuego - crédito Policía Antioquia

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Un incendio forestal en Guatapé afectó una zona rural del municipio del oriente de Antioquia y obligó a desplegar recursos de varias instituciones de emergencia.

El fuego ocurrió cerca de un conjunto residencial, aunque las autoridades informaron que no hubo personas ni viviendas afectadas.

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La emergencia se concentró en un área de vegetación cuya ubicación dificultó el acceso de los equipos de respuesta. Esa condición llevó a coordinar un operativo por vía acuática para acercar al personal hasta el punto donde se encontraba el foco.

La afectación alcanzó aproximadamente 51.923 metros cuadrados de vegetación, una superficie equivalente a 5,1 hectáreas. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatapé inició las labores de atención bajo el mando del sargento Camilo Sánchez, comandante de la institución.

La situación requirió apoyo de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y los organismos locales de gestión del riesgo.

La emergencia por el incendio en Guatapé dejó una afectación de 51.923 metros cuadrados de vegetación, equivalentes a 5,1 hectáreas - crédito Jimmy Nomesqui/Policía Antioquia

Las entidades participaron en las acciones para controlar las llamas y evitar que la emergencia se extendiera hacia sectores habitados de la zona. El operativo reunió a 27 personas de las instituciones y organismos de socorro que acudieron al lugar.

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El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, indicó que el despliegue hizo parte de la Estrategia Nacional para la Protección del Capital Natural.

“La Policía Nacional de Colombia, en el marco de la Estrategia Nacional para la Protección del Capital Natural, apoyó la atención a un incendio forestal registrado el pasado 6 de septiembre del presente año en el municipio de Guatapé, Antioquia. Esta emergencia fue reportada aproximadamente a las 9:30 de la mañana, situación ante la cual se informó de manera inmediata al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatapé”, explicó Muñoz Guzmán.

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Una lancha policial facilitó el acceso de los organismos de emergencia

Las condiciones del terreno y la dificultad para determinar con precisión el lugar donde se encontraba el foco obligaron a activar el apoyo de Tránsito Fluvial. “Al llegar al sector y debido a las condiciones de acceso, también eran de dificultad para establecer con claridad el punto donde se encontraba el foco, se coordinó el apoyo de tránsito fluvial, personal de la estación de policía de Guatapé y policía de turismo, facilitando el desplazamiento de los organismos de emergencia mediante una lancha al servicio de la policía”, explicó el oficial.

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El personal de la Estación de Policía Guatapé y de la Policía de Turismo facilitó el traslado de los equipos de emergencia mediante una lancha policial.Ese recurso permitió el desplazamiento de quienes participaron en las labores de control hasta el sector rural afectado.

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La Policía Nacional también dispuso una máquina de extinción de incendios para reforzar la respuesta en el lugar. Muñoz Guzmán señaló que “27 personas pertenecientes a los diferentes organismos de emergencia adelantaron estas labores de control y de atención, con el apoyo de una máquina de extinción de incendios de la Policía Nacional”.

La intervención evitó que las llamas alcanzaran las viviendas cercanas al conjunto residencial. Los organismos que atendieron el caso tampoco hallaron animales muertos o heridos a causa del incendio. " A las 2:20 de la tarde, más de veintisiete personas pertenecientes a los diferentes organismos de emergencia continúan adelantando estas labores de control y de atención con el apoyo de una máquina de extinción de incendios".

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La Policía Antioquia informó que, pese a la cercanía del incendio con un conjunto residencial, la emergencia no dejó personas lesionadas ni daños en inmuebles. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatapé indicó además que no encontró animales heridos ni muertos como consecuencia del fuego.

Las instituciones mantienen acompañamiento en la zona después de las acciones de control. El objetivo de esa etapa es impedir una reactivación del incendio y proteger a la comunidad, la vegetación afectada y los recursos naturales del municipio.