Luis Suárez fue figura en la Champions League con el Sporting Lisboa y así lo calificó la prensa portuguesa: “Combativo”

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El futbolista colombiano Luis Javier Suárez atraviesa un momento destacado con el Sporting de Lisboa en el comienzo de la temporada 2026-2027.

El delantero volvió a ser protagonista al marcar frente al Galatasaray de Turquía por la UEFA Champions League, el 9 de septiembre de 2026 en la victoria por 3-1 al minuto 57, de tiro penal, y llegó a cinco goles y una asistencia en seis partidos, números que representan el mejor arranque de campaña de su carrera y que llevaron a la prensa portuguesa a destacar su impacto en el conjunto verdiblanco.

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El cuadro lisboeta ganó en su debut en la Champions League ante el equipo del colombiano Davinson Sánchez-crédito Record Portugal

Tras la victoria ante el cuadro turco, el diario portugués Récord dedicó un espacio especial al rendimiento del atacante y calificó su inicio de temporada como “demoledor”.

El medio resaltó que Suárez ya tiene participación directa en seis goles del Sporting y superó los registros que había conseguido en sus primeros partidos con Zaragoza, Olympique de Marsella, Granada y Almería, además de su comienzo con el propio conjunto lisboeta durante la campaña 2025-2026.

De esta forma, Suárez recibió una calificación de cuatro puntos sobre cinco, y lo destacó como la principal figura del equipo lisboeta:

“Combativo desde el primer momento, dio el aviso temprano al rematar de cabeza y obligar a una buena intervención de Çakir. Después, el colombiano respondió al centro de Alvalade y continuó como inicio de época muy caliente”, explicaron.

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Por su parte, el diario A Bola también destacó a Luis Suárez como la gran figura de los “Leones”, y le otorgó una puntuación de siete sobre diez:

“En la primera mitad, parecía que se preparaba para perderse el partido, principalmente debido a la forma en que el Galatasaray se instaló en el mediocampo del Sporting, impidiéndole consolidarse como líder del ataque. Con poca participación hasta ese momento, solo demostró su valía al final de la primera mitad con un potente disparo directo a las manos de Ugurcan Çakır en el minuto 45+2, aprovechando un error defensivo turco”.

Y añadieron que durante el segundo tiempo, la actuación del atacante fue importante para que el equipo dirigido por Rui Borges ganara el encuentro ante Galatasaray:

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“Fue la primera advertencia que el equipo de Estambul debería haber tomado muy en serio. Tras el descanso, al igual que el resto del Sporting, reapareció, dominando y dirigiendo el ataque, apareciendo en los espacios que los turcos ahora le ofrecían. Abrió el partido con el penalti que provocó y convirtió para poner el 2-1. Una oportunidad para sonreír, y... sonrió. Y volvió a sonreír cuando vio a Zalazar orquestar magistralmente el 3-1″, detallaron.

Esto dijo Suárez tras su gol con el Sporting de Lisboa

El delantero explicó que el trabajo colectivo es más importante que lo individual-crédito Pedro Nunes/REUTERS

Después de ser la gran figura del partido, Suárez explicó que se siente feliz de ayudar al equipo a conseguir su primera victoria:

“Lo principal es que el equipo gane, ese es mi trabajo, ayudar al equipo a ganar. Estoy feliz por el gol de hoy, gloria a Dios. Estamos felices, todos los goles son difíciles. Derrotamos a un gran equipo. Es verdad que no entramos de la mejor forma, pero demostramos nuestro compromiso para conseguir los tres puntos. Ahora toca mirar hacia el próximo resultado”, dijo.

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Así fue la victoria del Sporting de Lisboa ante el Galatasaray

Sporting de Portugal debutó en la Champions con una remontada por 3-1 ante Galatasaray en Lisboa, después de revertir un inicio dominado por el equipo turco y de convertir una segunda parte en la que pasó de verse superado a controlar el partido y sumar sus tres primeros puntos en la fase de liga.

El encuentro se jugó en el estadio José Alvalade ante 44.054 espectadores, con arbitraje del noruego Espen Eskas, y dejó además cuatro amonestados: Altimira y Luis Suárez en el conjunto local, Elmali y Gül en el visitante. El marcador se movió con un autogol de Gonçalo Inácio a los cinco minutos, el empate de Geny Catamo a los 27, el penal convertido por Suárez a los 57 y un tiro libre de Zalazar a los 63.

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La respuesta directa a la noche en Lisboa fue esta: el Sporting sufrió durante buena parte del primer tiempo, resistió cuando parecía desbordado y cambió el partido tras el descanso con una presión más alta, más firmeza defensiva y un mejor funcionamiento de su mediocampo.

Luis Suárez marcó el 2-1 ante Galatasaray-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El equipo turco comenzó con autoridad, se adueñó de la pelota y ganó las segundas jugadas frente a un rival sin reacción. Ese dominio se tradujo pronto en ventaja, en una acción nacida de un saque de banda al área que acabó con un remate de Lucas Torreira desviado por Inácio hacia la portería de Rui Silva.

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Galatasaray llegó a Lisboa sin el lesionado Victor Osimhen y con Rafael Leão en el banco, pero aun así impuso condiciones durante el arranque. Leroy Sané desequilibró por la derecha, mientras Akgün, Batrakov y Yilmaz amenazaban a una defensa local que no encontraba respuestas.

El Sporting atravesó entonces sus peores minutos y su público dejó oír la impaciencia con silbidos. En ese contexto llegó el empate: una jugada colectiva al contragolpe que Catamo resolvió en el 1-1, en el único acercamiento peligroso del conjunto portugués antes del descanso.

La igualdad no modificó el desarrollo del primer tiempo. El Galatasaray mantuvo la iniciativa y siguió generando daño, mientras el equipo de Rui Borges no lograba activar a Luis Guilherme, Zalazar y Suárez, ni encontraba en Sergio Altimira y Doumbia la estabilidad necesaria en la mitad de la cancha.

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Tras el descanso apareció otro Sporting. El equipo portugués se mostró más sólido atrás, adelantó sus líneas de presión y redujo los espacios de un rival que ya no encontró la misma claridad, con Altimira como eje del crecimiento local y con Catamo, Suárez y Luis Guilherme mucho más incisivos.

A los 53 minutos, Doumbia lanzó un pase al espacio para Luis Suárez y el delantero colombiano superó al portero antes de recibir un leve toque de Jakobs. Eskas sancionó penal sin corrección del VAR, y Suárez convirtió desde los once metros para el 2-1.

Okan Buruk respondió con el ingreso de Rafael Leão por Sané, que había perdido peso con el correr del encuentro. El cambio no alteró la dinámica: el Sporting siguió en ascenso y amplió la diferencia a los 63, cuando Zalazar ejecutó un libre directo que entró por la escuadra para firmar el 3-1.

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Ese doble golpe dejó al conjunto turco sin capacidad de reacción. El equipo local administró la ventaja sin sobresaltos en el tramo final y cerró el partido con autoridad después de una primera mitad en la que había sido claramente inferior.