Influenciador abelardista se retractó con Adriana Lucía por acusarla de ser ‘amiga’ de alias Bendito Menor, pero envió nuevas pullas: “Sea sensata”

Vincent Ramos rectificó la afirmación que vinculaba a Adriana Lucía con alias ‘Bendito Menor’ y anunció que ejercerá su defensa si hay una denuncia - crédito Vincent Ramos/Adriana Lucía/Instagram

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Vincent Ramos, creador de contenido y defensor en redes del presidente Abelardo de la Espriella, volvió a protagonizar un episodio de enfrentamiento con la cantante Adriana Lucía, después de que respondiera a las pretensiones de la artista tras vincularla con Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor.

La disputa surgió por un mensaje en el que Ramos aseguró que Adriana Lucía y Mario Muñoz, vocalista de Doctor Krápula, eran amigos de Pérez Toncel. La cantante rechazó esa versión y afirmó que nunca tuvo relación con el hombre ni con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

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Ramos compartió entonces una fotografía en la que aparecían la cantante y Muñoz, y los relacionó con el fallecido. Adriana Lucía cuestionó que se empleara una imagen tomada durante un concierto de 2019 para sostener esa asociación. La artista indicó que ese señalamiento podía afectar su honra, su buen nombre y su seguridad, así como la de su familia.

Ante las críticas y las advertencias de llegar a instancias legales, el creador de contenido se adelantó a las pretensiones de la cantante y publicó un nuevo mensaje en el que se retractó de vincularla con el entonces líder de Los Pachenca.

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“Hizo la tarea señora Adriana Lucía, como se dio cuenta de que yo no cometí ningún delito en el trino por injuria o calumnia entonces ahora pretende cumplir con un requisito de procedibilidad para intentar una acción de tutela”, señaló Ramos.

Sin embargo, el influenciador mantuvo un tono desafiante y, entre otras, aseguró que solo se retractará por haberla tildado de ‘amiga’ del líder criminal, mas no por las críticas hacia su labor durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

“Pero no se preocupe que no pienso desgastar el aparato judicial con su drama en un país donde necesitamos a la justicia operando en lo que realmente importa. Como para usted resulta necesario que lo aclare entonces rectifico que usted no era amiga de bendito menor. Jamás he dicho que usted pertenecía algún grupo armado, esas son palabras suyas no mías”, continuó el creador de contenido.

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