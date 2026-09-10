Colombia

Un colombiano se sorprendió al encontrar en Rusia un barrio muy parecido a uno de Bogotá: “Increíble”

Samuel Barriga Flórez, conocido como “El Samu”, mostró unas edificaciones residenciales en Malysheva que le recordaron a los tradicionales apartamentos en la localidad de Kennedy, suroccidente de la capital

"El Samu" encontró en un remoto pueblo de Rusia unos edificios de apartamentos idénticos a las supermanzanas del barrio Kennedy en Bogotá, Colombia - crédito @bnasamu/X

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Un creador de contenido colombiano comparó un conjunto de edificios residenciales ubicado en territorio ruso con las supermanzanas de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

A través de un video difundido en TikTok e Instagram, el joven expuso el parecido arquitectónico entre los bloques de viviendas construidos en ambas regiones.

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El clip fue grabado por Samuel Barriga Flórez, más conocido en redes sociales como “El Samu”, quien reside actualmente en Rusia. El viajero registró su paso por la localidad de Malysheva, un asentamiento urbano situado cerca de la ciudad de Ekaterimburgo, en la zona de los montes Urales.

Durante el recorrido, el creador de contenido se detuvo frente a una serie de edificaciones de varios pisos y fachadas desgastadas para explicar ante la cámara el motivo de su asombro.

El creador de contenido vive actualmente en Rusia y relacionó la arquitectura que encontró en los montes Urales con los conjuntos residenciales que visitaba junto a su familia en Bogotá - crédito @bnasamu/TikTok
El creador de contenido vive actualmente en Rusia y relacionó la arquitectura que encontró en los montes Urales con los conjuntos residenciales que visitaba junto a su familia en Bogotá - crédito @bnasamu/TikTok

El hallazgo de ‘El Samu’ durante su viaje por un pubelo de Rusia

“Oigan, miren que hoy me encuentro en Malysheva, un pueblo en la mitad de la nada, a las afueras de Ekaterimburgo. Y les quiero mostrar estos apartamentos que están aquí a mi espalda, porque para quienes vivan en Bogotá y hayan tenido la oportunidad de estar en el barrio Kennedy, en las supermanzanas más específicamente, encontrarán una similitud increíble con estos apartamentos que quedan al otro lado del mundo”, afirmó el creador de contenido en la primera parte de su relato.

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“El Samu” vinculó la escena con sus vivencias familiares en la capital colombiana, al señalar que la distribución física y el aspecto exterior de las estructuras le resultaban conocidos debido a las visitas periódicas que realizaba a sus parientes antes de cambiar de residencia.

“En lo personal, mi abuelita vive en Kennedy, en una de las supermanzanas, y yo cada ocho días iba allá a visitarla cuando vivía en Bogotá. Entonces, digamos que este tipo de apartamentos se me hacen muy familiares”, dijo el influenciador.

Samuel Barriga Flórez, conocido como “El Samu”, mostró en video unas edificaciones de Malysheva que le recordaron a las tradicionales supermanzanas de Kennedy - crédito @bnasamu/TikTok
Samuel Barriga Flórez, conocido como “El Samu”, mostró en video unas edificaciones de Malysheva que le recordaron a las tradicionales supermanzanas de Kennedy - crédito @bnasamu/TikTok - Facebook

Así son las viviendas de la época soviética que sorprendieron al colombiano

“Me puse a investigar y tanto en la URSS —extinto estado federal Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas— como en Kennedy siguieron el mismo concepto de vivienda: construir vivienda pública y funcional a bajo costo, y esta fue la solución”, agregó Samuel Barriga en su video.

El joven hizo énfasis en los detalles estéticos de las ventanas, los accesos principales y los tonos de la pintura de los muros, comparando la construcción soviética con los bloques habitacionales levantados a mediados del siglo pasado en el suroccidente bogotano.

“Mi abuelita y mis tíos, mi papá, están viendo este video; ellos me van a dar totalmente la razón de que, a ver, no son igualito igualito, pero, parce, la diferencia es, no sé, que un cuarto está en el otro lado o algo así. Me parece increíble encontrar un lugar tan parecido a Kennedy en el otro lado del mundo”, concluyó el influenciador en su video.

El video generó comentarios entre usuarios que también encontraron semejanzas entre las edificaciones rusas y las supermanzanas del suroccidente de Bogotá - crédito @bnasamu/TikTok
El video generó comentarios entre usuarios que también encontraron semejanzas entre las edificaciones rusas y las supermanzanas del suroccidente de Bogotá - crédito @bnasamu/TikTok

Y es que es importante mencionar que el sector de Kennedy fue planificado inicialmente en la década de 1960 bajo el modelo de supermanzanas, buscando maximizar el uso del suelo residencial mediante bloques multifamiliares rodeados de zonas verdes y pasajes peatonales.

Por su parte, la localidad rusa de Malysheva desarrolló su infraestructura habitacional bajo patrones estandarizados de la era soviética para alojar a los trabajadores de la región.

La reacción de los usuarios al curioso parecido

Las imágenes generaron interacciones y comentarios entre los usuarios de la plataforma TikTok, donde diversos cibernautas compartieron sus impresiones sobre el origen de los diseños urbanísticos aplicados en los programas de vivienda popular en Colombia y la antigua Unión Soviética.

Muchos usuarios comentaron: “Curioso el nombre del barrio de un expresidente norteamericano y con diseño soviético”; “Kennedy vibes ✨”; “Casablanca Kennedy 🫶🏽”; “Mi camarada ,viva Kennedy bolchevique!”; “Si se parece a la súper manzana 2 o 7 jajajaja”.

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