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Atlético Nacional tiene un jugador tan tímido que el DT Lucas González tardó diez días en conocerle la voz: así busca ayudarlo a expresarse

Su nombre es Neider Parra y ya tiene once partidos como profesional, incluso ya hizo una asistencia. Ahora, el reto es que se comunique mejor

Neider Parra es el jugador de Atlético Nacional que sufre tanto de pena que el director técnico del equipo, Lucas González se demoró 10 días en conocerle la voz - crédito @neiparraa/Instagram
Neider Parra es el jugador de Atlético Nacional que sufre tanto de pena que el director técnico del equipo, Lucas González se demoró 10 días en conocerle la voz - crédito @neiparraa/Instagram
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Atlético Nacional, catalogado por muchos como el equipo más grande del fútbol profesional colombiano por ser el que más títulos ha ganado, se ha caracterizado por ser una fábrica de defensores centrales.

Andrés Reyes, Davinson Sánchez y Carlos Cuesta son algunos de los nombres que surgieron de la cantera “Verdolaga”, se desempeñaron en la zaga y luego llegaron a la selección Colombia de mayores y a grandes clubes del mundo. A esa lista podría sumarse Neider Parra Moya, un defensor de Atlético Nacional que, según el entrenador Lucas González, trabaja para expresarse más con sus compañeros. El técnico relató en una entrevista con el canal deportivo Win Sports que tardó unos 10 días en conocer su voz.

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“Neider Parra es un muy buen jugador, un gran chico, nos dimos cuenta desde que llegamos, con Alexis Henríquez, que le puso el ojo encima y lo adoptó como su hijo. Alexis me decía, podemos poner al que sea, pero el que va terminar siendo titular, es él”, comenzó diciendo González.

Este fue el equipo titular de Atlético Nacional el 1 de marzo de 2026, día que Neider Parra debutó con el equipo - crédito @neiparraa/Instagram
Este fue el equipo titular de Atlético Nacional el 1 de marzo de 2026, día que Neider Parra debutó con el equipo - crédito @neiparraa/Instagram

Neider Parra: un jugador tan tímido como talentoso

El entrenador explicó que implementaron varios ejercicios con Neider Parra para que se relacione mejor con sus compañeros. Según González, esa comunicación puede mejorar su desempeño dentro de la cancha.

“Es muy tímido, la verdad, yo tardé unos diez días en conocerle la voz. No hablaba y empezamos a intentar ayudarlo a que se exprese mejor, porque las condiciones las tiene”, dijo el técnico en una entrevista con el canal deportivo Win Sports.

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Uno de los primeros trabajos con Neider Parra fue encargarle la oración al inicio de cada entrenamiento de Atlético Nacional, una práctica que realizan algunos equipos del fútbol profesional colombiano.

Neider Parra debutó con Atlético Nacional de entrada como titular, no ingresando desde el banco de suplentes como suele ocurrir en el fútbol profesional colombiano - crédito Este fue el equipo titular de Atlético Nacional el 1 de marzo de 2026, día que Neider Parra debutó con el equipo - crédito @neiparraa/Instagram
Neider Parra debutó con Atlético Nacional de entrada como titular, no ingresando desde el banco de suplentes como suele ocurrir en el fútbol profesional colombiano - crédito Este fue el equipo titular de Atlético Nacional el 1 de marzo de 2026, día que Neider Parra debutó con el equipo - crédito @neiparraa/Instagram

“Ese inicio fue hace más o menos dos meses. Yo le dije, si tú no hablas con tus compañeros, yo te voy a obligar a que hables. Cada mañana, comenzaba él con una reflexión del día. Él traía palabras anotadas que había visto o leído en algún libro. Yo le llamo palabras de poder. Al inicio, no decía mucho, pero iba pasando el tiempo y se iba solando más”, fue lo que relató el entrenador sobre uno de los ejercicios que hizo con su jugador, en ese medio deportivo.

Eso le terminó ayudando en la confianza que tenga sobre el equipo, y sus compañeros sobre él. Otro de los ejercicios que también ha implementado Lucas González para lograr ese objetivo es delegarle la charla previa a los partidos amistosos: “Yo elijo el once inicial, pero es él el que le tiene que transmitir a sus compañeros cuál es el plan dentro del terreno de juego. En la medida en que él lo transmita mejor, lo va hacer de la misma forma”, dijo González.

Atlético Nacional
Lucas González llegó a Nacional con la obligación de salir campeón o fracasar en el semestre - crédito Atlético Nacional

¿Dónde nació Neider Parra?

Neider Parra nació el 30 de junio de 2008 en Apartadó, Antioquía, ya tiene 21 años y llegó a la cantera de Atlético Nacional en el año 2025, después que el equipo de ojeadores del club paisa lo observaran en un torneo de fútbol formativo, y lo invitaran a formar parte de la división sub-17.

Dos años después, Parra fue cedido al Real Cundinamarca, equipo de la segunda división del fútbol profesional colombiano. Con ese club, terminó disputando siete juegos en el 2025, y uno más en el 2026, año en el cual regresó a Atlético Nacional para ahora sí consolidarse en el primer equipo. Ya lo ha venido haciendo y acumula once juegos y una asistencia, además de ejercicios para soltarse más y comunicarse con sus compañeros.

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