Colombia

Balacera sembró temor en reconocida iglesia en Cali: habían robado a la esposa de un senador

Diana Marcela Molina, pareja del congresista Juan Carlos Garcés, fue despojada de sus pertenencias a la salida de una misa en La María, donde también se denunciaron disparos contra su camioneta

Balacera en Cali - crédito Álvaro Tavera/Colprensa/Alcaldía de Cali
El hecho ocurrió en el parqueadero del templo La María, en Pance, y la Policía aún no confirmó heridos, detenidos ni un cruce de fuego - crédito Álvaro Tavera/Colprensa/Alcaldía de Cali
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Una balacera desató pánico en la iglesia La María de Cali, donde Diana Marcela Molina, esposa del senador del Partido de la U Juan Carlos Garcés, fue víctima de un hurto, según la información preliminar conocida sobre el caso.

El episodio ocurrió durante la noche del miércoles 9 de septiembre de 2026 en las inmediaciones del templo, en el sector de Pance, al sur de Cali.

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Las versiones iniciales indican que varios hombres armados llegaron en un vehículo hasta el parqueadero de la iglesia, mientras en el lugar se realizaba una eucaristía. Allí habrían identificado a Molina cuando salía de misa.

Una mano sostiene una pistola semiautomática negra que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. Se observa parte de una manga oscura.
Una balacera desató pánico en la iglesia La María de Cali, donde Diana Marcela Molina, esposa del senador del Partido de la U Juan Carlos Garcés, fue víctima de un hurto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los presuntos responsables le habrían robado un bolso, pulseras u otras joyas, dinero en efectivo, un teléfono celular y pertenencias adicionales. Hasta ahora no se ha precisado el valor de los objetos ni la cantidad exacta de elementos que fueron sustraídos.

La víctima habría intentado impedir el robo de su teléfono

De acuerdo con la información preliminar, Diana Marcela Molina habría opuesto resistencia cuando los hombres intentaban quitarle su celular. En ese momento, los presuntos delincuentes habrían disparado contra la camioneta en la que se movilizaba.

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Según información de Blu Radio, algunos escoltas estaban en el lugar y habrían intervenido ante el hurto. Una de las versiones apunta a que se produjo un cruce de disparos entre los hombres de seguridad y los asaltantes.

Sin embargo, la Policía no ha confirmado de forma pública que hubiera existido un intercambio de disparos. Tampoco ha informado sobre personas heridas, fallecidas o capturadas como consecuencia de lo ocurrido cerca de la iglesia.

Las detonaciones generaron temor entre los asistentes a la eucaristía y quienes permanecían en el parqueadero. Algunos feligreses se habrían lanzado al piso, mientras otros volvieron a ingresar al templo para protegerse.

Mano empuñando un revólver plateado del cual sale una llamarada y chispas sobre un fondo negro.
Las detonaciones generaron temor entre los asistentes a la eucaristía y quienes permanecían en el parqueadero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Unidades de la Policía acudieron al sector tras el reporte de los disparos. Las primeras indagaciones buscan establecer cómo se produjo el robo, cuántas personas participaron, si el vehículo recibió impactos de bala y cuál fue la ruta de escape de los responsables.

El templo quedó marcado por el secuestro de 194 feligreses

La iglesia La María ocupa un lugar particular en la memoria de la ciudad debido al secuestro masivo ocurrido el 30 de mayo de 1999. Integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) irrumpieron entonces durante una misa y retuvieron a 194 feligreses.

Las víctimas recuperaron su libertad de manera gradual. Más de 27 años después de ese episodio, el templo volvió a ser escenario de una situación violenta que provocó alarma entre quienes estaban en la zona.

El hurto ocurrió en un contexto en el que las autoridades locales habían informado variaciones en varios indicadores de seguridad. Según cifras preliminares de la Policía Nacional, publicadas en la página de la Alcaldía de Cali y analizadas por el Observatorio de Seguridad, el hurto a personas bajó 2% en mayo de 2026 frente al mismo mes de 2025.

Ese delito pasó de 1.429 casos a 1.387 en ese periodo, de acuerdo con el informe. El hurto a residencias disminuyó 9% y el robo de automotores registró una caída de 4%.

La reducción más amplia correspondió al hurto a comercios, con una baja del 70%: los registros pasaron de 157 casos a 47. Las cifras citadas corresponden a datos preliminares y se refieren a comparaciones de mayo.

Las manos de un hombre están sujetas a la espalda con esposas metálicas de seguridad.
La reducción más amplia correspondió al hurto a comercios, con una baja del 70%: los registros pasaron de 157 casos a 47 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cali acumulaba 457 homicidios en los primeros cinco meses del año

El mismo balance señaló que Cali registró 103 homicidios en mayo, ocho más que los reportados en igual mes de 2025. Durante los primeros cinco meses de 2026, la ciudad acumuló 457 homicidios, 31 más que en el mismo lapso del año anterior.

Por ahora, no se ha establecido si el caso de la esposa del senador Juan Carlos Garcés dejó lesionados ni si los autores del hurto fueron identificados. Las autoridades deberán entregar un reporte oficial con los resultados de la investigación.

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