Colombia

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este jueves

La restricción vehicular en la ciudad se modifica todos los días y depende del tipo de automóvil que tienes, así como del último número de tu placa

El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
Guardar

Antes de salir de casa, revise si su carro tiene permitido circular debido al programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa en Bogotá.

No olvide que el Pico y Placa es distinto según el día de la semana, en ocasiones por la hora y hasta el tipo de vehículo, ya sea particular, motocicleta o taxi.

PUBLICIDAD

El programa tiene como objetivo reducir la circulación de coches, en el marco de un programa integral con el fin de disminuir el tráfico vehicular, así como los altos niveles de contaminación ambiental en la ciudad.

Desde 1998 se aplica el Pico y Placa en Bogotá, es decir, suma más de dos décadas en funcionamiento. Este es el calendario de restricciones de este jueves 10 de septiembre, según la alcaldía de la ciudad.

Fecha: jueves 10 de septiembre de 2026.

Particulares: Todos

Taxis: 9-0

Motos: Todos

El horario de la restricción vehicular inicia a las 5:30 horas para los taxis y transporte especial, mientras que para los automóviles particulares comienza hasta las 6:00 horas. La restricción vehicular finaliza a las 21:00 horas.

PUBLICIDAD

Por su parte, los vehículos de carga tienen dos horarios de Pico y Placa, el primero de 6:00 horas a 8:00 horas y el segundo de 17:00 horas a 20:00 horas.

¿Cómo funciona el Pico y Placa?

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Secretaría de Movilidad)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Secretaría de Movilidad)

Así es como funciona el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

Los vehículos particulares se dividen en dos grupos de acuerdo con el último dígito de su placa. El primero lo conformarán aquellos automóviles con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 y el segundo los que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0.

Ahora, los autos particulares con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 no circularán los días pares. Mientras que aquellos que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0 no podrán transitar los días impares.

Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)
Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)

El horario del Pico y Placa para vehículos particulares: de 6:00 horas a 21:00 horas, de lunes a viernes, a excepción de fines de semanas y días festivos.

En el caso de los taxis y vehículos de servicio de transporte especial, la prohibición vehicular es en grupo de dos: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 0. La restricción para estos dos tipos de automóviles cambia cada semana, por lo que es importante mantenerse actualizado.

En tanto, los vehículos de carga no tienen permitido transitar en las horas de prohibición del Pico y Placa, solo pueden los sábados, pero también condicionado al peso y antigüedad del transporte.

A diferencia de los vehículos particulares, en los taxis, de servicio de transporte especial y de carga la restricción vehicular tiene una aplicación de lunes a viernes.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Colprensa)
Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Colprensa)

Se trata de los vehículos eléctricos, híbridos, cero emisiones, motocicletas, de servicio diplomático, de funerarias, de emergencia y seguridad, los que transporten a personas en condición de discapacidad, los de control de tráfico y grúas, de medios de comunicación, de autoridades judiciales, de transporte escolar, los destinados a la enseñanza automovilística y los que tengan una ocupación de tres o más personas desde el inicio y hasta el fin del viaje.

Para que tu auto se beneficie de la excepción, es decir, que no vea afectados en su circulación por el Pico y Placa, se debe de registrar previamente ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Si tu automóvil no está en la lista de excepción, pero quieres que circule todos los días en Bogotá, tienes la posibilidad de aplicar al llamado Pico y Placa Solidario, un permiso que da la opción a los conductores de elegir los días, semanas o meses en los que puedes circular libremente por la ciudad a cambio de un aporte económico, el cual se destina a mejorar el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad colombiana.

¿Qué es el Pico y Placa Regional?

Además de la restricción vehicular tradicional, en Bogotá hay uno más llamado Pico y Placa Regional, el cual aplica el último día de todos los puentes festivos en los nueve corredores de ingreso a la ciudad colombiana.

La restricción para los vehículos cuyas placas terminan en número impar es desde las 12:00 horas y hasta las 16:00 horas, mientras que para los automóviles con placas pares la prohibición comienza a las 16:00 horas y termina a las 20:00 horas.

El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)
El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)

Los nueve corredores de ingreso a Bogotá en el que se aplica el Pico y Placa Regional son:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá.

Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (avenida carrera 86).

Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el portal 80.

Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183.

Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.

Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170.

Vía la Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar.

Los vehículos de excepción que no aplican en el Pico y Placa Regional son los que tienen tres o más ocupantes, los de personal médico, ni los que cuenten con el Pico y Placa Solidario.

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

En el caso de violar el Pico y Placa en cualquiera de sus versiones, las autoridades de Bogotá cuentan con un sistema de sanciones económicas.

La multa durante este 2023 asciende a los 522.900 pesos colombianos, además el auto será inmovilizado, así lo señala el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14.

Temas Relacionados

Pico y Placa en Bogotá hoyPico y Placa en BogotáPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Balacera sembró temor en reconocida iglesia de Cali: habían robado a la esposa de un senador

Diana Marcela Molina, pareja del congresista Juan Carlos Garcés, fue despojada de sus pertenencias a la salida de una misa en La María, donde también se denunciaron disparos contra su camioneta

Balacera sembró temor en reconocida iglesia de Cali: habían robado a la esposa de un senador

Colombia vs. Portugal en vivo Mundial Sub-20 Femenino de Polonia: siga aquí el minuto a minuto de la Tricolor

El equipo dirigido por Carlos Paniagua buscará asegurar su pase a los octavos de final del torneo juvenil femenino más importante del planeta

Colombia vs. Portugal en vivo Mundial Sub-20 Femenino de Polonia: siga aquí el minuto a minuto de la Tricolor

Incendio forestal en Guatapé arrasó con más de cinco hectáreas de vegetación: esto fue lo que lo ocasionó

La conflagración consumió más de 50.000 metros cuadrados de bosque en el oriente de Antioquia y obligó a coordinar a bomberos, Fuerza Pública, EPM y organismos de riesgo para su control

Incendio forestal en Guatapé arrasó con más de cinco hectáreas de vegetación: esto fue lo que lo ocasionó

El 54% de los colombianos tiene una imagen positiva de Abelardo de la Espriella a un mes de su mandato, según encuesta de AtlasIntel

La mayor aprobación del líder del movimiento político Defensores de la Patria se concentra en las personas con más de 25 años

El 54% de los colombianos tiene una imagen positiva de Abelardo de la Espriella a un mes de su mandato, según encuesta de AtlasIntel

EN VIVO - Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt: siga aquí el debut de Luis Díaz con los bávaros en la Uefa Champions League

El futbolista colombiano jugará por segundo año consecutivo la Liga de Campeones de Europa con la camiseta del equipo alemán y su primer partido será ante uno de los equipos revelación de la temporada pasada

EN VIVO - Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt: siga aquí el debut de Luis Díaz con los bávaros en la Uefa Champions League
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ preocupa a sus seguidores: reapareció rapado y en silla de ruedas desde una clínica

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ preocupa a sus seguidores: reapareció rapado y en silla de ruedas desde una clínica

Karol G lidera la representación colombiana en las nominaciones de los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Un colombiano se sorprendió al encontrar en Rusia un barrio muy parecido a uno de Bogotá: “Increíble”

The Strokes sumó un nuevo artista invitado para su concierto en Bogotá: de quién se trata

Carolina Guerra y Juan Pablo Raba protagonizan ‘Pacífico’, el thriller de supervivencia rodado en Malpelo

Deportes

Colombia vs. Portugal en vivo Mundial Sub-20 Femenino de Polonia: siga aquí el minuto a minuto de la Tricolor

Colombia vs. Portugal en vivo Mundial Sub-20 Femenino de Polonia: siga aquí el minuto a minuto de la Tricolor

EN VIVO - Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt: siga aquí el debut de Luis Díaz con los bávaros en la Uefa Champions League

Luis Suárez fue figura en la Champions League con el Sporting Lisboa y así lo calificó la prensa portuguesa: “Combativo”

“Nada de lesiones”: Yílmar Velásquez reveló por qué fue apartado de Santa Fe y habló de Pablo Repetto

Atlético Nacional tiene un jugador tan tímido que el DT Lucas González tardó diez días en conocerle la voz: así busca ayudarlo a expresarse