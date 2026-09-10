Colombia

Hallaron sin vida a una mujer y una niña dentro de un carro en vía al Llano: esto se sabe

Las autoridades avanzan en la identificación de las víctimas; el presunto responsable quedó bajo custodia

Encuentran una mujer y una niña muertas dentro de un carro en vía al Llano - crédito Coviandina
Encuentran una mujer y una niña muertas dentro de un carro en vía al Llano - crédito Coviandina
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Un control de carretera en la vía Bogotá-Villavicencio terminó con el hallazgo de dos mujeres sin vida dentro de un vehículo, luego de que el conductor presuntamente intentara evadir a las autoridades y fuera detenido en el sector de Chipaque, en el departamento de Cundinamarca.

El procedimiento se realizó en el kilómetro 17+400 de la carretera. Según el reporte de Noticias Caracol, los cuerpos corresponderían a una niña de 10 años y su madrastra.

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De acuerdo con las primeras versiones, uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte le hicieron señal de pare al conductor, pero el sujeto habría continuado la marcha hacia Villavicencio. Tras un seguimiento, los agentes lo interceptaron algunos kilómetros más adelante.

“Las autoridades, al parecer, persiguieron a un hombre que hizo caso omiso al paro de varios uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte de Cundinamarca. Al verificar, los uniformados hallaron el cuerpo sin vida de una mujer y una menor de edad”, indicó el periodista Edwin Porras.

La vía quedó cerrada mientras las autoridades investigan - crédito @CoviandinaSAS/X
La vía quedó cerrada mientras las autoridades investigan - crédito @CoviandinaSAS/X

Los uniformados que llegaron a la escena del crimen señalaron que el presunto responsable quedó bajo custodia mientras avanza el caso.

La Concesionaria Vial Andina (Coviandina) confirmó la restricción y señaló que se mantuvo por las diligencias judiciales en el lugar. “Autoridades reportan cierre total al tráfico en el K17+400 por labores de levantamiento de personas fallecidas en situación ajena a la operación vial”, informó en redes sociales.

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La entidad señaló que en el punto estuvo personal de la Unidad de Criminalística para la inspección de la escena y el levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento no se conocen las identidades de las víctimas ni las circunstancias en las que fueron encontradas dentro del vehículo.

Las autoridades trabajan en establecer la identidad de las víctimas y las circunstancias de las muertes. También buscan determinar cuál era el destino de los cuerpos.

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