Colombia

Abogado y docente universitario se molestó por preacuerdo de Juliana Guerrero con la Fiscalía: “Una vagabundería”

Para Juan Sebastián Perilla, La Fiscalía General de la Nación “ya tenía todo para ganar, no necesitaba hacer ningún preacuerdo, y mucho menos decir que es cómplice, porque para ser cómplice se necesita la existencia de un autor”

créditos Mariano Vimos / Colprensa | @j_guerrero_j/IG | @profeperilla/IG
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El abogado y docente universitario Juan Sebastián Perilla criticó el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y Juliana Guerrero por el caso de los títulos académicos falsos obtenidos en la Fundación Universitaria San José.

A juicio del jurista, la decisión de reducir su grado de participación de autora a cómplice en el delito de fraude procesal carece de sustento jurídico y podría permitirle evitar una pena efectiva de prisión.

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Guerrero, exfuncionaria vinculada con el Gobierno de Gustavo Petro, compareció de forma virtual el miércoles 9 de septiembre ante un juez penal de conocimiento de Bogotá. Durante la audiencia, aceptó su responsabilidad por fraude procesal, después de suscribir el acuerdo con el ente acusador.

El preacuerdo fija una pena de tres años de prisión, una multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos públicos. La decisión todavía debe ser revisada y avalada por el juez competente, que puede aceptarla o rechazarla.

Para Perilla, el beneficio concedido por la Fiscalía genera interrogantes porque, según explicó, el expediente ya reunía elementos que comprometían a la exfuncionaria. “Lo de Juliana Guerrero es una vagabundería de la Fiscalía”, afirmó el abogado en un video divulgado en sus redes sociales.

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La Fiscalía sostuvo que Guerrero sabía que los diplomas eran falsos

El caso se relaciona con dos títulos entregados por la Fundación Universitaria San José: uno como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, y otro como profesional en Contaduría Pública.

La fiscal Jessica Montealegre afirmó en audiencia que Guerrero conocía la irregularidad de los documentos. “Tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos”, sostuvo la delegada, quien agregó que la exfuncionaria no cumplió las condiciones requeridas para recibirlos.

Según la acusación, Guerrero no asistió a clases, no presentó exámenes ni cumplió con pruebas académicas necesarias para obtener los diplomas. La Fiscalía indicó que la joven había cursado ocho semestres en una institución universitaria del Cesar y que, tras llegar a Bogotá, intentó homologar esos estudios mediante trámites que ahora son objeto del proceso penal.

Los documentos fueron anexados a su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep). El objetivo, de acuerdo con el ente acusador, era aspirar al cargo de viceministra de Juventudes en el entonces Ministerio de Igualdad.

“Juliana Guerrero no fue a clase nunca, no presentó exámenes, no presentó las pruebas del Icfes”, expuso la fiscal durante la diligencia.

El preacuerdo redujo su participación de autora a cómplice

La Fiscalía señaló que, como parte de la negociación, aplicó una reducción en el grado de participación de Guerrero por el delito de fraude procesal: pasó de ser considerada autora a cómplice.

Ese es el punto que cuestionó Juan Sebastián Perilla. El docente sostuvo que el reconocimiento de complicidad exige, en principio, que exista un autor determinado de la conducta principal. En su análisis, la Fiscalía debería precisar quién habría presentado los diplomas falsos ante el Estado si Guerrero solo tuvo un papel de cómplice.

Para ser cómplice se necesita la existencia de un autor”, afirmó Perilla. “Díganme entonces quién es el autor, porque hasta que no haya un autor, ella no puede ser cómplice de fraude procesal”.

El abogado explicó que el fraude procesal se configuraría, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, al presentar los diplomas falsos ante una autoridad pública para obtener un beneficio. En este caso, la postulación de Guerrero a un cargo en el Ministerio de Igualdad.

“Cuando se cogen los diplomas falsos y se presentan ante el Estado para ocupar un cargo público, configura el presunto delito de fraude procesal”, indicó el docente universitario y creador de contenido. A su juicio, el acuerdo reduce la responsabilidad de Guerrero pese a que la Fiscalía ya contaba con pruebas para sostener una acusación más severa.

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