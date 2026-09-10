The Strokes sumó un nuevo artista invitado para su concierto en Bogotá: de quién se trata

La icónica banda de rock de los 2000, The Strokes, presentará su más reciente álbum 'Reality Awaits' en Bogotá, el 9 de diciembre - crédito @thestrokes/Instagram

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The Strokes se presentará por primera vez en solitario en Colombia el próximo 2 de diciembre en el Coliseo MedPlus, ubicado en el municipio de Cota, en las afueras de Bogotá.

El show forma parte del tramo latinoamericano de Reality Awaits Tour, la gira mundial con la que la banda neoyorquina promociona su más reciente producción discográfica. Aunque el grupo ya tocó dos veces en el país en el marco del Festival Estéreo Picnic, en 2017 y 2022, esta será la primera vez que ofrezca un concierto propio en territorio colombiano.

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El recinto elegido, con capacidad para 24.000 personas, recibirá también las presentaciones de Lima, programada para el 20 de noviembre, y de Ciudad de México, dentro del festival Corona Capital, el 22 de noviembre. La banda liderada por Julian Casablancas cierra así su recorrido sudamericano con la fecha bogotana.

Con el anuncio del concierto de The Strokes en Bogotá, se confirmó que contaría con la cantautora australiana Courtney Barnett como invitada especial - crédito @courtneybarnett (@shevakafai)/Instagram

En abril, la productora Páramo Presenta, encargada del evento, confirmó a la cantante y guitarrista australiana Courtney Barnett como artista invitada de la noche. Semanas después, la empresa amplió el cartel con la incorporación de un segundo acto: la agrupación estadounidense de synthpop Nation of Language, según anunció Páramo Presenta en sus redes sociales el 8 de septiembre.

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El anuncio confirma que el trío neoyorquino, liderado por Ian Devaney, compartirá escenario con Barnett y The Strokes en la misma velada. Se trata de la primera visita del trío a Colombia, en un año en el que la banda ha mantenido una intensa actividad discográfica y de giras por Norteamérica y Europa.

De Brooklyn al synthpop de vanguardia

Sencillo y videoclip desprendidos de su segundo LP 'A Way Forward' - crédito @NationofLanguage/YouTube

Nation of Language nació en Brooklyn, Nueva York, en 2016, cuando Devaney, tras escuchar el tema Electricity de la banda británica Orchestral Manoeuvres in the Dark, decidió experimentar con sintetizadores. El proyecto tomó forma con la incorporación de Aidan Noell, su pareja, y de Michael Sue-Poi, antiguo compañero de Devaney en el grupo The Static Jacks. En 2022, Alex MacKay reemplazó a Sue-Poi en el bajo.

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El grupo publicó su álbum debut, Introduction, Presence, en 2020, un trabajo que ganó público durante la pandemia de covid-19 gracias a su sonido con reminiscencias de la new wave que dominó el panorama internacional durante la primera mitad de los años 80. Un año después llegó A Way Forward, disco influido por el krautrock y la electrónica temprana, con el que la banda se consolidó como una de las referencias del synthpop en la presente década.

El reconocimiento de su LP 'Strange Disciple' llevó a Nation of Language a firmar con Sub Pop, sello que publicó su más reciente álbum, 'Dance Called Memory', el 19 de septiembre de 2025 - crédito @NationofLanguage/Instagram

El punto de mayor reconocimiento crítico llegó con Strange Disciple, publicado en septiembre de 2023. El álbum fue elegido como el mejor disco del año por el sello independiente británico Rough Trade, un espaldarazo que llevó a la banda a firmar con el histórico sello Sub Pop para su siguiente producción. El cuarto álbum de estudio y el más reciente del grupo, Dance Called Memory, vio la luz el 19 de septiembre de 2025 bajo ese sello.

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Devaney también participa como vocalista de Machinegum, proyecto paralelo creado en 2018 por Fabrizio Moretti, baterista de The Strokes, un vínculo que antecede a la coincidencia de ambas bandas en el cartel bogotano. En julio de 2026, Nation of Language lanzó el sencillo The Conversation, su más reciente material publicado antes de sumarse a la gira sudamericana de la banda neoyorquina.

Entradas disponibles para el show de diciembre

The Strokes y sus invitados, Courtney Barnett y Nation of Language, se presentarán en el Coliseo Medplus el próximo 2 de diciembre - crédito Ticketmaster Colombia

Las entradas para el concierto del 2 de diciembre continúan disponibles a través de Ticketmaster Colombia, la boletera oficial del evento.

Los precios varían según la localidad, con valores que van desde los 245.000 pesos colombianos en los sectores más económicos hasta los 665.000 pesos en las zonas preferenciales, de acuerdo con la etapa de venta vigente.

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