“Nada de lesiones”: Yílmar Velásquez reveló por qué fue apartado de Santa Fe y habló de Pablo Repetto

Yílmar Velásquez aseguró que su ausencia de las convocatorias de Santa Fe no se debe a una lesión. - crédito Independiente Santa Fe﻿/Facebook

Guardar

La ausencia de Yílmar Velásquez en las recientes convocatorias de Independiente Santa Fe fue aclarada por el propio futbolista. A través de sus redes sociales, el mediocampista explicó que fue apartado del grupo por desacuerdos con el técnico Pablo Repetto y negó que su situación esté relacionada con una lesión.

Velásquez había sido una de las alternativas utilizadas por el conjunto bogotano durante los semestres anteriores, por lo que su ausencia llevó a algunos aficionados a preguntar por su estado físico. Actualmente, en esa posición Santa Fe cuenta con jugadores como Daniel Torres, Kylian Toscano y Jojhan Torres.

PUBLICIDAD

Yílmar Velásquez explicó por qué fue apartado

En una historia publicada en Instagram, Velásquez comenzó su mensaje dirigiéndose a los seguidores que habían preguntado por su situación. “Mi gente los que se preguntan por mi situación, he sido apartado del grupo por desacuerdos con el actual técnico del equipo”, escribió.

Con esa declaración, el futbolista atribuyó su ausencia a diferencias con Pablo Repetto, quien actualmente dirige al conjunto cardenal. Velásquez no explicó cuáles fueron los desacuerdos ni entregó detalles sobre las circunstancias que llevaron a su separación del grupo.

El mediocampista también señaló que la determinación fue tomada de manera conjunta. “Se tomó la decisión mutua de que sea apartado del equipo mientras él esté a cargo”, manifestó en la misma publicación.

PUBLICIDAD

Según lo expresado por el jugador, su situación dentro de la plantilla está relacionada con la permanencia de Repetto como entrenador. En la información disponible no se conoce un pronunciamiento de Santa Fe que entregue una versión adicional sobre lo ocurrido.

Pablo Repetto es el actual técnico de Independiente Santa Fe y está al frente del equipo mientras Velásquez permanece apartado del grupo. - crédito Colprensa

El jugador aclaró que no está lesionado

Otro de los puntos que Velásquez quiso precisar estuvo relacionado con las versiones sobre un posible problema físico. El futbolista fue directo al respecto y escribió: “Nada de lesiones, para todos aquellos que tenían dudas, esa es la verdad”.

De esta manera, el mediocampista negó que una lesión sea el motivo de su ausencia de las convocatorias. La aclaración respondió a las dudas que habían surgido entre los seguidores del equipo sobre las razones por las que no estaba apareciendo en los partidos.

PUBLICIDAD

Velásquez finalizó su mensaje haciendo referencia a su relación con el club. “Los mejores deseos para Santa Fe siempre”, expresó.

El jugador continúa vinculado al conjunto capitalino, aunque, de acuerdo con su propia explicación, permanecerá apartado del grupo mientras Repetto esté a cargo del equipo.

Yílmar Velásquez explicó que fue apartado del grupo por desacuerdos con el actual cuerpo técnico. - crédito @yilmarvelasquez99/Instagram

El recuerdo de su gol contra Atlético Nacional

Velásquez tuvo participación destacada con Santa Fe en la campaña de la Liga BetPlay 2025-I, torneo que terminó con la décima estrella para el conjunto bogotano.

Uno de los momentos más recordados del mediocampista se produjo durante el enfrentamiento contra Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. En ese compromiso marcó un gol desde mitad de cancha, anotación que hizo parte del camino del equipo hacia la definición del campeonato.

PUBLICIDAD

Santa Fe llegó posteriormente a la final frente a Independiente Medellín y consiguió el título de la Liga BetPlay 2025-I.

En el palmarés del futbolista con el cuadro capitalino también aparece la Superliga 2026, competición que ganó con Santa Fe.

El mediocampista, nacido en Apartadó, Antioquia, había sido una alternativa para el equipo en su posición durante los semestres anteriores, antes de quedar fuera de las recientes convocatorias.

Yilmar Velásquez fue protagonista en la campaña de Santa Fe por la décima estrella, incluido su gol desde mitad de cancha ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. - crédito Independiente Santa Fe

Los próximos partidos de Santa Fe

La situación de Velásquez se conoce mientras Santa Fe afronta un calendario con compromisos en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana 2026.

El conjunto cardenal enfrentará este viernes 11 de septiembre a Deportes Tolima en El Campín. Para ese partido podrá contar con sus aficionados en las tribunas, después de que el Comité Disciplinario de la Dimayor suspendiera la sanción de dos fechas a puerta cerrada que había recibido el club.

PUBLICIDAD

Santa Fe ya había cumplido la primera de esas fechas durante el encuentro contra Fortaleza.

Posteriormente, el equipo tendrá su compromiso por la Copa Sudamericana. El próximo martes, visitará a Vasco da Gama en Río de Janeiro para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final. El encuentro será la continuación de una serie que comenzó con un empate 0-0 en Bogotá. El ganador de la llave avanzará a las semifinales del torneo internacional.