Colombia

Karol G lidera la representación colombiana en las nominaciones de los Premios Billboard de la Música Latina 2026

La Bichota se posiciona como una de las favoritas a protagonizar la velada de premiación del 22 de octubre en Miami. Peso Pluma fue el artista con más nominaciones de esta edición

Karol G recibió nueve nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina 2026 - crédito Mario Anzuoni/REUTERS
Karol G recibió nueve nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina 2026 - crédito Mario Anzuoni/REUTERS
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Billboard y Telemundo revelaron este 9 de septiembre la lista de finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, y Colombia volvió a ubicarse entre los países con mayor presencia: 14 artistas nacionales aparecen entre los nominados, con Karol G a la cabeza.

La cantante paisa acumula nueve nominaciones, la cifra más alta entre los artistas colombianos y también la más alta entre todas las mujeres de la premiación. Compite en categorías como Artista del Año, Gira del Año, Global 200 Artista Latino del Año y Artista Latin Rhythm del Año, Solista. Su tema Coleccionando Heridas, junto a Marco Antonio Solís, quedó postulado en las categorías Latin Airplay Canción del Año y Canción Latin Pop del Año.

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El cantante mexicano agradeció la experiencia junto a Karol G en su documental - crédito @marcoantoniosolis_oficial
"Coleccionando Heridas", la colaboración de Karol G con Marco Antonio Solis, compite en dos categorías de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 - crédito @marcoantoniosolis_oficial

Detrás de Karol G, Shakira y Beéle empatan con cinco menciones cada uno, lo que los ubica entre los artistas con más nominaciones de toda la premiación a nivel general. El barranquillero compite en una de las categorías más codiciadas de la velada: la de Álbum del Año, por BORONDO, midiéndose contra Omar Courtz, Rosalía, y el álbum conjunto de Peso Pluma y Tito Double P.

Por su parte, Shakira destaca en las nominaciones como Artista del Año, Gira del Año por Las mujeres ya no lloran World Tour, y por Canción Latin Pop del Año con Algo Tú, su colaboración con el propio Beéle.

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Los dos artistas barranquilleros presentaron en plataformas digitales su esperado audiovisual, rodado en las calles de la Arenosa durante el pasado Carnaval - crédito @shakira/YouTube

Kali Uchis y W Sound (integrado por Westcol y Ovy On The Drums) suman tres nominaciones cada uno; Kapo es finalista en dos categorías, mientras que Maluma, J Balvin, Ryan Castro, Feid, Morat, Carlos Vives, Fonseca y Grupo Niche figuran con una nominación cada uno, un dato que evidencia que la presencia colombiana no se concentra únicamente en las nuevas generaciones del género urbano, sino que también incluye a referentes de la salsa, el pop y el vallenato.

A nivel general, el mexicano Peso Pluma lidera la lista total de finalistas con 17 menciones, seguido por Tito Double P, con 15, y Fuerza Regida, con 12. Bad Bunny y Prince Royce completan el grupo de artistas con mayor presencia en categorías principales, con siete y ocho nominaciones respectivamente.

Los Premios Billboard de la Música Latina reconocen el desempeño de los artistas en las listas semanales de Billboard entre el 13 de septiembre de 2025 y el 5 de septiembre de 2026, con base en criterios de streaming, ventas, radio y giras, según datos de Billboard y Luminate.

La ceremonia se realizará en vivo el 22 de octubre, a las 07:00 p. m. (hora de Colombia), desde el James L. Knight Center de Miami, con transmisión a través de Telemundo, Peacock y Universo.

Categorías generales de artistas

Artista del Año:

  • Bad Bunny 
  • Fuerza Regida 
  • Karol G 
  • Peso Pluma 
  • Tito Double P 

Artista del Año, Debut:

  • El De Las R’s 
  • Emmanuel Cortes 
  • Gael Valenzuela 
  • Herencia de Grandes 
  • Omar Courtz 

Gira del Año:

  • Bad Bunny 
  • Karol G
  • Pitbull 
  • Ricardo Arjona 
  • Shakira 

Artista Crossover del Año:

  • Bruno Mars 
  • Burna Boy 
  • DJ Snake 
  • Shenseea 
  • Steve Aoki 

Global 200 Artista Latino del Año:

  • Bad Bunny 
  • Beéle 
  • Fuerza Regida 
  • Karol G 
  • Shakira 

Categorías de Canciones

Beele y W Sound alcanzaron el billón de reproducción en Spotify con su éxito "La Plena" - crédito cortesía Jaque
Beele y W Sound fueron nominados a Canción latina del Año con "La Plena" - crédito cortesía Jaque

Global 200 Canción Latina del Año:

  • El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA y Yung Beef - Cuando No Era Cantante (Remix)
  • Fuerza Regida - Marlboro Rojo 
  • Peso Pluma y Tito Double P - daño
  • Rosalía y Yahritza y Su Esencia - La Perla
  • W Sound, Beéle y Ovy On The Drums - La Plena (W Sound 05) 

“Hot Latin Song” Canción del Año:

  • Fuerza Regida - Marlboro Rojo 
  • Herencia de Grandes - Ya Borracho
  • Los Dos De Tamaulipas - Ayúdame 
  • Peso Pluma y Tito Double P - daño
  • Peso Pluma y Tito Double P - dopamina

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año:

  • El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA y Yung Beef - Cuando No Era Cantante (Remix) 
  • Peso Pluma y Tito Double P - 7-3
  • Peso Pluma y Tito Double P - daño 
  • Peso Pluma y Tito Double P - dopamina
  • Peso Pluma, Tito Double P y LENCHO - chiclona 

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino Hot Latin Songs Artist of the Year, Male:

  • Bad Bunny
  • Junior H 
  • Omar Courtz 
  • Peso Pluma 
  • Tito Double P 

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina:

  • Kali Uchis 
  • Karol G 
  • RaiNao 
  • Rosalía 
  • Shakira 

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo:

  • Fuerza Regida 
  • Grupo Frontera 
  • Herencia de Grandes 
  • Hermanos Espinoza 
  • Los Dos De Tamaulipas 

“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año:

  • Double P Records 
  • Interscope Capitol  
  • Rimas 
  • Sony Music Latin 
  • Warner Latina 

Canción del Año, Latin Airplay:

  • Bizarrap y Daddy Yankee - Bzrp Music  Sessions, Vol. 0/66
  • Karol G y Marco Antonio Solís - Coleccionando Heridas
  • Prince Royce - I Want It That Way
  • Romeo Santos y Prince Royce - Dardos
  • Romeo Santos y Prince Royce - Lokita Por Mí

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay:

  • Interscope Capitol  
  • Rimas 
  • Sony Music Latin 
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina 

Canción del Año, Streaming:

  • Emmanuel Cortes - Amor 
  • Fuerza Regida - ANSIEDAD 
  • Fuerza Regida - Marlboro Rojo 
  • Los Dos De Tamaulipas - Ayúdame
  • Peso Pluma y Tito Double P - daño

Categoría de álbumes

Top Latin Album del Año

  • Beéle - BORONDO
  • Clave Especial - MIJA NO TE ASUSTES
  • Omar Courtz - Por Si Mañana No Estoy
  • Peso Pluma y Tito Double P - DINASTÍA
  • Rosalía - LUX

Artista Top Latin Albums del Año, Masculino

  • Bad Bunny
  • Junior H
  • Peso Pluma
  • Rauw Alejandro
  • Tito Double P

Artista Top Latin Albums del Año, Femenina

  • Becky G
  • Kali Uchis
  • Karol G
  • Rosalía
  • Young Miko

Artista Top Latin Albums del Año, Dúo o Grupo

  • Aventura
  • Clave Especial
  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera
  • Los Dos De Tamaulipas

Sello Discográfico Top Latin Albums del Año

  • Double P Records
  • Interscope Capitol
  • Rimas
  • Sony Music Latin
  • Warner Latina

Categoría Latin Pop

Artista Latin Pop del Año, Solista

  • Danny Ocean
  • Kali Uchis
  • Kapo
  • Rosalía
  • Shakira

Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo

  • Maná
  • Matisse
  • Morat
  • Rawayana
  • Reik

Canción Latin Pop del Año

  • Alejandro Sanz y Carín León - El Vino de Tu Boca
  • Karol G y Marco Antonio Solís - Coleccionando Heridas
  • Maluma - BRONCEADOR
  • Rauw Alejandro - Besito en La Frente
  • Shakira y Beéle - ALGO TÚ

Sello Discográfico Latin Pop Airplay del Año

  • AP Global
  • Interscope Capitol
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Álbum Top Latin Pop del Año

  • Becky G - Baraja Bendita
  • Fred again.. y Latin Mafia - 9 months & 50 hours
  • Karol G - No Me Arrepiento de Sentir Tanto
  • Kevin Kaarl - Hasta el Fin Del Mundo
  • Rosalía - LUX

Sello Discográfico Top Latin Pop Albums del Año

  • Columbia
  • Interscope Capitol
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Categoría Tropical

Carlos Vives y Grupo Niche lanzan versión salsera de La Tierra del Olvido - crédito cortesía Paola España Comunicaciones
Carlos Vives y Grupo Niche aparecieron nominados en las categorías tropicales de los Billboard de la Música Latina 2026 - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

Artista Tropical del Año, Solista

  • Carlos Vives
  • Jerry Rivera
  • Marc Anthony
  • Prince Royce
  • Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

  • Aventura
  • Grupo Cañaveral de Humberto Pabón
  • Grupo Niche
  • La Sonora Dinamita
  • Monchy y Alexandra

Canción Tropical del Año

  • Daddy Yankee - Sonríele
  • Marc Anthony y Wisin - Que Me Quiera Má
  • Prince Royce - I Want It That Way
  • Romeo Santos y Prince Royce - Dardos
  • Romeo Santos y Prince Royce - Lokita Por Mí

Sello Discográfico Tropical Airplay del Año

  • HYBE Latin America
  • Rimas
  • RMGroup
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Tropical del Año

  • Dalvin La Melodía - La Bachata Volvió
  • Fonseca - Antes Que El Tiempo Se Vaya
  • LA LOM - Live at Thalia Home
  • Romeo Santos y Prince Royce - Better Late Than Never
  • Victor Manuelle - La Parranda Es Mía (EP)

Sello Discográfico Top Tropical Albums del Año

  • Concord
  • Sony Music Latin
  • The Orchard
  • Universal Music Enterprises
  • Universal Music Latin Entertainment

Categoría Regional Mexicano

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

  • Dareyes de La Sierra
  • Junior H
  • Neton Vega
  • Peso Pluma
  • Tito Double P

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

  • Clave Especial
  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera
  • Herencia de Grandes
  • Los Dos De Tamaulipas

Canción Regional Mexicana del Año

  • Emmanuel Cortes - Amor
  • Fuerza Regida - Marlboro Rojo
  • Herencia de Grandes - Ya Borracho
  • Peso Pluma y Tito Double P - daño
  • Xavi y Grupo Frontera - No Capea

Sello Discográfico Regional Mexican Airplay del Año

  • Afinarte
  • Azteca
  • Music VIP
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Regional Mexicano del Año

  • Clave Especial - MIJA NO TE ASUSTES
  • Dareyes de La Sierra - Redención
  • Junior H y Gael Valenzuela - DEPR</3$$ED MFKZ
  • Oscar Maydon - Rico o Muerto
  • Peso Pluma y Tito Double P - DINASTÍA

Sello Discográfico Top Regional Mexican Albums del Año

  • Double P Records
  • Interscope Capitol
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Categoría Latin Rhythm

Artista Latin Rhythm del Año, Solista

  • Bad Bunny
  • Karol G
  • Omar Courtz
  • Ozuna
  • Rauw Alejandro

Artista Latin Rhythm del Año, Dúo o Grupo

  • Baby Rasta y Gringo
  • Gente de Zona
  • Jowell y Randy
  • W Sound (Westcol/Ovy On The Drums)
  • Wisin & Yandel

Canción Latin Rhythm del Año

  • Bizarrap y Daddy Yankee - Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66
  • Feid - Se Lo Juro Mor
  • J Balvin y Jay Wheeler - Si Te Vas
  • Ryan Castro, Kapo y Gangsta - LA VILLA
  • W Sound, Myke Towers y Ovy On The Drums - 5 Estrellas (W Sound 23)

Sello Discográfico Latin Rhythm Airplay del Año

  • Interscope Capitol
  • Rimas
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Álbum Top Latin Rhythm del Año

  • Beéle - BORONDO
  • Jay Wheeler - La Voz Favorita
  • Omar Courtz - Por Si Mañana No Estoy
  • Rauw Alejandro - Cosa Nuestra: Capítulo 0
  • Victor Mendivil - Tutankamon

Sello Discográfico Top Latin Rhythm Albums del Año

  • 5020
  • Interscope Capitol
  • Rimas
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment

Categorías de compositor, productor y editorial

Compositor del Año

  • Armenta
  • Bad Bunny
  • MAG
  • Peso Pluma
  • Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres

Editorial del Año

  • Risamar Publishing, BMI
  • RSM Publishing, ASCAP
  • Street Mob ENT, BMI
  • Universal Music Corp., ASCAP
  • Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI

Productor del Año

  • Ernesto “Neto” Fernández
  • Jesús Iván “El Parka” Leal Reyes
  • MAG
  • Peso Pluma
  • Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres

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