Karol G lidera la representación colombiana en las nominaciones de los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Karol G recibió nueve nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina 2026 - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

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Billboard y Telemundo revelaron este 9 de septiembre la lista de finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, y Colombia volvió a ubicarse entre los países con mayor presencia: 14 artistas nacionales aparecen entre los nominados, con Karol G a la cabeza.

La cantante paisa acumula nueve nominaciones, la cifra más alta entre los artistas colombianos y también la más alta entre todas las mujeres de la premiación. Compite en categorías como Artista del Año, Gira del Año, Global 200 Artista Latino del Año y Artista Latin Rhythm del Año, Solista. Su tema Coleccionando Heridas, junto a Marco Antonio Solís, quedó postulado en las categorías Latin Airplay Canción del Año y Canción Latin Pop del Año.

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"Coleccionando Heridas", la colaboración de Karol G con Marco Antonio Solis, compite en dos categorías de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 - crédito @marcoantoniosolis_oficial

Detrás de Karol G, Shakira y Beéle empatan con cinco menciones cada uno, lo que los ubica entre los artistas con más nominaciones de toda la premiación a nivel general. El barranquillero compite en una de las categorías más codiciadas de la velada: la de Álbum del Año, por BORONDO, midiéndose contra Omar Courtz, Rosalía, y el álbum conjunto de Peso Pluma y Tito Double P.

Por su parte, Shakira destaca en las nominaciones como Artista del Año, Gira del Año por Las mujeres ya no lloran World Tour, y por Canción Latin Pop del Año con Algo Tú, su colaboración con el propio Beéle.

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Los dos artistas barranquilleros presentaron en plataformas digitales su esperado audiovisual, rodado en las calles de la Arenosa durante el pasado Carnaval - crédito @shakira/YouTube

Kali Uchis y W Sound (integrado por Westcol y Ovy On The Drums) suman tres nominaciones cada uno; Kapo es finalista en dos categorías, mientras que Maluma, J Balvin, Ryan Castro, Feid, Morat, Carlos Vives, Fonseca y Grupo Niche figuran con una nominación cada uno, un dato que evidencia que la presencia colombiana no se concentra únicamente en las nuevas generaciones del género urbano, sino que también incluye a referentes de la salsa, el pop y el vallenato.

A nivel general, el mexicano Peso Pluma lidera la lista total de finalistas con 17 menciones, seguido por Tito Double P, con 15, y Fuerza Regida, con 12. Bad Bunny y Prince Royce completan el grupo de artistas con mayor presencia en categorías principales, con siete y ocho nominaciones respectivamente.

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Los Premios Billboard de la Música Latina reconocen el desempeño de los artistas en las listas semanales de Billboard entre el 13 de septiembre de 2025 y el 5 de septiembre de 2026, con base en criterios de streaming, ventas, radio y giras, según datos de Billboard y Luminate.

La ceremonia se realizará en vivo el 22 de octubre, a las 07:00 p. m. (hora de Colombia), desde el James L. Knight Center de Miami, con transmisión a través de Telemundo, Peacock y Universo.

Categorías generales de artistas

Artista del Año:

Bad Bunny

Fuerza Regida

Karol G

Peso Pluma

Tito Double P

Artista del Año, Debut:

El De Las R’s

Emmanuel Cortes

Gael Valenzuela

Herencia de Grandes

Omar Courtz

Gira del Año:

Bad Bunny

Karol G

Pitbull

Ricardo Arjona

Shakira

Artista Crossover del Año:

Bruno Mars

Burna Boy

DJ Snake

Shenseea

Steve Aoki

Global 200 Artista Latino del Año:

Bad Bunny

Beéle

Fuerza Regida

Karol G

Shakira

Categorías de Canciones

Beele y W Sound fueron nominados a Canción latina del Año con "La Plena" - crédito cortesía Jaque

Global 200 Canción Latina del Año:

El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA y Yung Beef - Cuando No Era Cantante (Remix)

Fuerza Regida - Marlboro Rojo

Peso Pluma y Tito Double P - daño

Rosalía y Yahritza y Su Esencia - La Perla

W Sound, Beéle y Ovy On The Drums - La Plena (W Sound 05)

“Hot Latin Song” Canción del Año:

Fuerza Regida - Marlboro Rojo

Herencia de Grandes - Ya Borracho

Los Dos De Tamaulipas - Ayúdame

Peso Pluma y Tito Double P - daño

Peso Pluma y Tito Double P - dopamina

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año:

El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA y Yung Beef - Cuando No Era Cantante (Remix)

Peso Pluma y Tito Double P - 7-3

Peso Pluma y Tito Double P - daño

Peso Pluma y Tito Double P - dopamina

Peso Pluma, Tito Double P y LENCHO - chiclona

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino Hot Latin Songs Artist of the Year, Male:

Bad Bunny

Junior H

Omar Courtz

Peso Pluma

Tito Double P

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina:

Kali Uchis

Karol G

RaiNao

Rosalía

Shakira

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo:

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Herencia de Grandes

Hermanos Espinoza

Los Dos De Tamaulipas

“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año:

Double P Records

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Canción del Año, Latin Airplay:

Bizarrap y Daddy Yankee - Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66

Karol G y Marco Antonio Solís - Coleccionando Heridas

Prince Royce - I Want It That Way

Romeo Santos y Prince Royce - Dardos

Romeo Santos y Prince Royce - Lokita Por Mí

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay:

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Canción del Año, Streaming:

Emmanuel Cortes - Amor

Fuerza Regida - ANSIEDAD

Fuerza Regida - Marlboro Rojo

Los Dos De Tamaulipas - Ayúdame

Peso Pluma y Tito Double P - daño

Categoría de álbumes

Top Latin Album del Año

Beéle - BORONDO

Clave Especial - MIJA NO TE ASUSTES

Omar Courtz - Por Si Mañana No Estoy

Peso Pluma y Tito Double P - DINASTÍA

Rosalía - LUX

Artista Top Latin Albums del Año, Masculino

Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Artista Top Latin Albums del Año, Femenina

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

Young Miko

Artista Top Latin Albums del Año, Dúo o Grupo

Aventura

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Los Dos De Tamaulipas

Sello Discográfico Top Latin Albums del Año

Double P Records

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Categoría Latin Pop

Artista Latin Pop del Año, Solista

Danny Ocean

Kali Uchis

Kapo

Rosalía

Shakira

Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo

Maná

Matisse

Morat

Rawayana

Reik

Canción Latin Pop del Año

Alejandro Sanz y Carín León - El Vino de Tu Boca

Karol G y Marco Antonio Solís - Coleccionando Heridas

Maluma - BRONCEADOR

Rauw Alejandro - Besito en La Frente

Shakira y Beéle - ALGO TÚ

Sello Discográfico Latin Pop Airplay del Año

AP Global

Interscope Capitol

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum Top Latin Pop del Año

Becky G - Baraja Bendita

Fred again.. y Latin Mafia - 9 months & 50 hours

Karol G - No Me Arrepiento de Sentir Tanto

Kevin Kaarl - Hasta el Fin Del Mundo

Rosalía - LUX

Sello Discográfico Top Latin Pop Albums del Año

Columbia

Interscope Capitol

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Categoría Tropical

Carlos Vives y Grupo Niche aparecieron nominados en las categorías tropicales de los Billboard de la Música Latina 2026 - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

Artista Tropical del Año, Solista

Carlos Vives

Jerry Rivera

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

Aventura

Grupo Cañaveral de Humberto Pabón

Grupo Niche

La Sonora Dinamita

Monchy y Alexandra

Canción Tropical del Año

Daddy Yankee - Sonríele

Marc Anthony y Wisin - Que Me Quiera Má

Prince Royce - I Want It That Way

Romeo Santos y Prince Royce - Dardos

Romeo Santos y Prince Royce - Lokita Por Mí

Sello Discográfico Tropical Airplay del Año

HYBE Latin America

Rimas

RMGroup

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Tropical del Año

Dalvin La Melodía - La Bachata Volvió

Fonseca - Antes Que El Tiempo Se Vaya

LA LOM - Live at Thalia Home

Romeo Santos y Prince Royce - Better Late Than Never

Victor Manuelle - La Parranda Es Mía (EP)

Sello Discográfico Top Tropical Albums del Año

Concord

Sony Music Latin

The Orchard

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

Categoría Regional Mexicano

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

Dareyes de La Sierra

Junior H

Neton Vega

Peso Pluma

Tito Double P

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Herencia de Grandes

Los Dos De Tamaulipas

Canción Regional Mexicana del Año

Emmanuel Cortes - Amor

Fuerza Regida - Marlboro Rojo

Herencia de Grandes - Ya Borracho

Peso Pluma y Tito Double P - daño

Xavi y Grupo Frontera - No Capea

Sello Discográfico Regional Mexican Airplay del Año

Afinarte

Azteca

Music VIP

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Regional Mexicano del Año

Clave Especial - MIJA NO TE ASUSTES

Dareyes de La Sierra - Redención

Junior H y Gael Valenzuela - DEPR</3$$ED MFKZ

Oscar Maydon - Rico o Muerto

Peso Pluma y Tito Double P - DINASTÍA

Sello Discográfico Top Regional Mexican Albums del Año

Double P Records

Interscope Capitol

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Categoría Latin Rhythm

Artista Latin Rhythm del Año, Solista

Bad Bunny

Karol G

Omar Courtz

Ozuna

Rauw Alejandro

Artista Latin Rhythm del Año, Dúo o Grupo

Baby Rasta y Gringo

Gente de Zona

Jowell y Randy

W Sound (Westcol/Ovy On The Drums)

Wisin & Yandel

Canción Latin Rhythm del Año

Bizarrap y Daddy Yankee - Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66

Feid - Se Lo Juro Mor

J Balvin y Jay Wheeler - Si Te Vas

Ryan Castro, Kapo y Gangsta - LA VILLA

W Sound, Myke Towers y Ovy On The Drums - 5 Estrellas (W Sound 23)

Sello Discográfico Latin Rhythm Airplay del Año

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum Top Latin Rhythm del Año

Beéle - BORONDO

Jay Wheeler - La Voz Favorita

Omar Courtz - Por Si Mañana No Estoy

Rauw Alejandro - Cosa Nuestra: Capítulo 0

Victor Mendivil - Tutankamon

Sello Discográfico Top Latin Rhythm Albums del Año

5020

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Categorías de compositor, productor y editorial

Compositor del Año

Armenta

Bad Bunny

MAG

Peso Pluma

Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres

Editorial del Año

Risamar Publishing, BMI

RSM Publishing, ASCAP

Street Mob ENT, BMI

Universal Music Corp., ASCAP

Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI

Productor del Año

Ernesto “Neto” Fernández

Jesús Iván “El Parka” Leal Reyes

MAG

Peso Pluma

Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres