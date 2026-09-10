Colombia

Arturo Calle se reunió con María Consuelo Córdoba, víctima de ataque con ácido que desistió de la eutanasia: “Nos hemos reído mucho”

El industrial textil garantizará un aporte económico mensual a la mujer, con el fin de que pueda mejorar su calidad de vida

María Consuelo Córdoba confirmó que desistió de la eutanasia tras conocer que podrá acceder a nuevas cirugías reconstructivas y que recibirá una casa - crédito captura de pantalla @Anxiousvids/X
María Consuelo Córdoba confirmó que desistió de la eutanasia tras conocer que podrá acceder a nuevas cirugías reconstructivas y que recibirá una casa - crédito captura de pantalla @Anxiousvids/X
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Después de solicitar su contacto a través de los medios de comunicación, el empresario colombiano Arturo Calle logró ubicar a María Consuelo Córdoba, la mujer de 58 años que fue víctima de un ataque con ácido en 2000 y que había anunciado que se sometería a una muerte asistida. Calle se reunió con ella y le ofreció ayuda económica, entre ella, una casa.

El encuentro ocurrió el martes 8 de septiembre, luego de que se conociera que María Consuelo Córdoba desistió de la eutanasia preaprobada, que ya estaba en proceso de programación. El cambio de decisión se conoció después de que, tras hacer pública su historia, otras personas le ofrecieran ayuda.

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Citytv, que estuvo presente en la reunión, informó que, antes del encuentro, Córdoba expresó sus expectativas ante la posibilidad de recibir ayuda. “Muy feliz. Nunca pensé que fuera a llegar tan alto”, afirmó al medio.

Ilustración en acuarela de un hombre con traje que sostiene las manos de una persona con el rostro cubierto por una compresa médica.
El empresario Arturo Calle había pedido ser contactado con María Consuelo Córdoba, sobreviviente de un ataque con ácido que solicitó la eutanasia, para ofrecerle una casa - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empresario y la víctima del ataque se sentaron frente a frente y hablaron del sufrimiento que ella padeció durante más de dos décadas tras la agresión. En esa reunión, Córdoba recibió la propuesta de contar con una vivienda para el resto de su vida.

El empresario textil afirmó que, durante la cita, “con Consuelo hemos gozado, nos hemos reído mucho, hemos disfrutado”. También le prometió que buscará una vivienda pequeña y que le entregará un aporte mensual para sus necesidades básicas.

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“Hay que buscarle a Consuelo dónde vivir, un apartaestudio decente”, afirmó el empresario, citado por el medio. Según precisó, la vivienda podría entregarse bajo la figura de usufructo mientras ella viva.

Calle explicó que buscará alternativas con la Organización Minuto de Dios o con la Fundación Arturo Calle para adquirir el apartamento destinado al uso permanente de Córdoba.

La ayuda económica mensual

En cuanto al auxilio económico, Arturo Calle dijo que le otorgará un aporte económico para contribuir con los gastos cotidianos de Córdoba y darle mayor estabilidad.

“Yo le voy a dar un dinero mensual”, señaló. También convocó a personas, empresas y organizaciones interesadas en colaborar con el caso a contactarse con la Fundación Arturo Calle a través del correo presidencia@arturocalle.com.

María Consuelo Córdoba ha relatado las dificultades que ha enfrentado durante más de dos décadas tras la agresión con ácido. - crédito captura de video Citytv
María Consuelo Córdoba ha relatado las dificultades que ha enfrentado durante más de dos décadas tras la agresión con ácido. - crédito captura de video Citytv

El empresario aclaró que la convocatoria apunta a crear una red de respaldo sostenida para Córdoba. “Esto no es que esté yo pidiendo para mí ni para Consuelo, sino que es una cuestión de que pueda estar mucho mejor Consuelo permanentemente”, sostuvo.

Durante la reunión, Calle aseguró que decidió involucrarse tras conocer la historia de Córdoba y expresó que ayudar a otras personas forma parte de su propósito personal. “Soy el hombre más feliz invirtiendo en el prójimo”, dijo.

María Consuelo Córdoba evalúa someterse a nuevas cirugías reconstructivas

Córdoba, por su parte, afirmó que desea continuar con su vida sin ocultar lo que vivió. “Que siga adelante, que no me dé pena ni nada, saber de dónde vengo y seguir siendo igual”, manifestó, y ratificó que desistió de la eutanasia que tenía preautorizada después de conocer que podrá avanzar con nuevas intervenciones reconstructivas en su rostro.

Capital Salud confirmó que aprobó la eutanasia de María Consuelo Córdoba - crédito Captura de pantalla CityTV
Capital Salud confirmó que había preaprobado la eutanasia de María Consuelo Córdoba - crédito Captura de pantalla Citytv

La mujer informó su decisión tras recibir apoyos y contactos para tratar las secuelas que persisten en su nariz y su boca. “Estoy muy feliz, muy contenta con esos ángeles que Vamos Pa’ Eso me ha conseguido”, expresó en un video difundido por el espacio digital conducido por el abogado Juan José Castro.

Yo sí quiero hacerme mi cirugía porque yo no me voy a hacer ninguna eutanasia”, afirmó Córdoba.

La autorización para acceder al procedimiento de muerte digna había sido otorgada por Capital Salud EPS cuatro años atrás, aunque ella no había fijado una fecha para su realización. La entidad indicó que respetaría la decisión que adoptara la paciente

Córdoba fue atacada en 2000 por su entonces pareja, Dagoberto Ensuncho Sánchez, después de que ella se negara a retomar la convivencia. Desde entonces, se sometió a más de 80 cirugías para atender las lesiones provocadas por la agresión.

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