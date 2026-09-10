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La Dimayor “fue blanda” con Santa Fe y le quitó la sanción por los desmanes con hinchas de América: esta fue la decisión

Pese a que los disturbios del 22 de agosto en El Campín dejaron 17 heridos y suspendieron parcialmente el encuentro, el comité disciplinario sorprendió con una nueva resolución

El partido se tuvo que suspender por alrededor de 30 minutos por los disturbios - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El partido se tuvo que suspender por alrededor de 30 minutos por los disturbios en el campo de juego - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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El fútbol colombiano aún no sale de la indignación por los hechos de violencia que se presentaron en las últimas semanas, uno de ellos el 22 de agosto de 2026 en el partido entre Santa Fe y América de Cali en El Campín de Bogotá, donde las barras bravas de los dos clubes se pelearon en el campo de juego.

Pese a los mensajes de rechazo y exigencias de sanciones ejemplares, la Dimayor anunció que le retiró el castigo a los cardenales por esos desmanes, los cuales dejaron 17 personas heridas y un nuevo debate sobre cómo combatir la violencia adentro y afuera de los estadios.

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Cabe recordar que Santa Fe también tenía una sanción del comité de seguridad y convivencia en Bogotá, la cual iba por lo que queda del año y significó un golpe al bolsillo de la institución, pues aplicará para la Liga BetPlay y en los próximos encuentros de la Copa Colombia.

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