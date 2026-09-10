Exjugador Jhonny Ramírez mostró su felicidad por la llegada de Mayer Candelo a la asistencia técnica de Millonarios: “Nuestro capitán de 2012″

Jhonny Ramírez, exjugador campeón con Millonarios, se mostró alegre por el regreso de Mayer Candelo al club. Portando la camiseta de celebración del título en 2012, aseguró que la mayoría de ese plantel compartían ese sentimiento de felicidad - crédito @jhonnyramirez30/X

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Millonarios oficializó el regreso de Mayer Candelo como nuevo asistente técnico de Alberto Gamero, quien ya comenzó su segundo ciclo al frente del equipo bogotano. El exvolante vuelve al club en el que fue capitán y figura del título de liga de 2012. La institución confirmó este miércoles 9 de septiembre que Candelo integrará el cuerpo técnico de Gamero. Su llegada cubre una de las vacantes del grupo de trabajo del entrenador y completa el equipo junto a Jorge Castro y Julio Charales.

El anuncio se publicó en los canales oficiales de Millonarios, después de las versiones que surgieron durante las últimas horas sobre el nombre del nuevo asistente. Gamero había anticipado que existía un acuerdo, aunque evitó revelar la identidad de su elegido hasta que se resolvieran los documentos para formalizar la vinculación.

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Mayer Candelo fue oficializado como nuevo asistente técnico de Alberto Gamero en Millonarios - crédito Millonarios FC

Jhonny Ramírez, exjugador de Millonarios y Junior, respaldó la llegada de Mayer Candelo

La designación de Candelo fue celebrada por Jhonny Ramírez, exfutbolista de Millonarios e integrante del plantel que conquistó la liga en 2012. El volante, que también tuvo un paso por Junior de Barranquilla, expresó su reacción en redes sociales tras conocerse la noticia.

“Ayer me tocó atragantarme la noticia y morderme la lengua, pero hoy amanecemos felices porque llegó Mayer Candelo, nuestro capitán y líder de 2012″, escribió Ramírez.

El exjugador sostuvo que varios miembros de aquel equipo ven con buenos ojos el regreso de Candelo al club. “De la mano de Gamero van a lograr grandes cosas, porque son personas buenas, luchadoras y trabajadoras”, afirmó.

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Ramírez fue parte de la nómina que ganó el Torneo Finalización 2012 bajo la dirección de Hernán Torres. En una entrevista previa con Infobae Colombia, recordó que aquella conquista tuvo un valor especial por la espera de la hinchada y por la definición ante Deportivo Independiente Medellín.

Alberto Gamero cuenta con mucha expectativa en Millonarios para su segundo ciclo en 2026 - crédito Millonarios FC

Mayer Candelo fue el capitán de la final que terminó con la sequía de Millonarios

Millonarios se consagró campeón del fútbol colombiano en 2012 tras imponerse a Deportivo Independiente Medellín en la definición por penales, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

La serie terminó 1-1 y el equipo capitalino ganó 5-4 en los lanzamientos desde el punto penal. El trofeo puso fin a una sequía de 24 años sin títulos de liga y consolidó a Candelo como uno de los referentes de ese plantel.

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Ramírez destacó que el título, obtenido tras vencer a Deportivo Independiente Medellín en la final, permanece entre los momentos centrales de su carrera. “El logro de esa liga es uno de los dos momentos que más disfruté junto a la Copa Sudamericana. Hicimos un gran semestre, cabalgamos el torneo”, afirmó Ramírez en diálogo con Infobae Colombia el 18 de junio de 2026.

El mediocampista hizo parte de un equipo que terminó primero en la fase de Todos contra Todos del Torneo Finalización 2012, con 27 puntos, luego de conseguir 11 triunfos y cuatro empates. Aun así, señaló que el panorama se complicó durante los cuadrangulares, cuando Millonarios enfrentó a Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y Deportivo Pasto.

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“Ahí fue difícil porque no teníamos una nómina tan amplia para competir en los dos torneos. Pero logramos los resultados”, relató Ramírez, quien también jugó en Junior entre 2014 y 2016.

Fotografía de Millonarios en el momento de la definición del título ante Independiente Medellín en 2012 - crédito Colprensa

El exjugador sostuvo que la llegada de Hernán Torres, quien asumió la dirección técnica en junio de 2012, resultó determinante para consolidar el grupo. Según recordó, el entrenador mantuvo la confianza en gran parte de la plantilla pese a las críticas que existían en ese momento.

“A pesar de que los hinchas pedían que sacaran a todos los jugadores, Hernán confió en nosotros. Solo trajo a dos refuerzos, que fueron Román Torres y Wason Rentería”, explicó.

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La definición ante Deportivo Independiente Medellín se disputó a dos partidos y terminó igualada 1-1. Millonarios se impuso 5-4 en los lanzamientos desde el punto penal, en El Campín, y obtuvo su estrella 14 después de 24 años sin títulos de liga.

Ramírez remarcó que esa espera explica la trascendencia que conserva el campeonato para los seguidores del club. “Y por obtenerlo después de ese tiempo es que es tan importante ese título”, expresó.

El exvolante también vinculó esa experiencia con la valoración que hace de Millonarios y de su público. “Yo viví lo que significa Millonarios y por eso lo digo con conocimiento de causa”, aseguró.

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