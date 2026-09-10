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Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, ve difícil retener a Franco Fagúndez: el goleador querría seguir, pero el club dijo por qué no puede comprarlo

El delantero uruguayo está en condición de préstamo, por parte de Santos Laguna, hasta diciembre de 2026

AMDEP1730. BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/09/2026.- Franco Fagúndez de Santa Fe reacciona este martes, en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama en el estadio El Campín, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, aseguró que la hinchada es responsable de no poder comprar jugadores como Fracno Fagúndez - crédito Carlos Ortega/EFE
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Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, se refirió a la posibilidad de que Franco Fagúndez continúe en el equipo después de que finalice su contrato a préstamo, vigente hasta diciembre de 2026.

“Estamos hablando con los empresarios, pero lo cierto es que con la asistencia que tenemos difícilmente podemos hacer esfuerzos para lograr el pase de cualquier jugador, que decidamos tratar de hacerle una oferta”, expresó el dirigente del equipo bogotano en una entrevista con AS Colombia.

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Infobae Colombia pudo conocer que el deseo de Franco Fagúndez sería continuar como jugador de Independiente Santa Fe. Santiago Vanegas, quien ha acompañado el proceso de adaptación del jugador uruguayo al contexto del equipo santafereño, así lo confirmó a este medio: “Yo sé que por él, no es el problema de quedarse. Pero es difícil, realmente lo veo difícil”, dijo Vanegas.

El presidente del cuadro cardenal habló sobre las metas que tiene el cuadro bogotano y su relación con la hinchada - crédito @SantaFe / X
Eduardo Méndez es el presidente de Independiente Santa Fe desde el pasado 1 de agosto de 2019 - crédito @SantaFe / X

La importancia de Franco Fagúndez para Independiente Santa Fe

Es el goleador del equipo en el segundo semestre de 2026, con siete goles en 13 partidos. Uno de ellos fue ante River Plate, como visitante, para empatar la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Tras su anotación, la definición llegó en los lanzamientos desde el punto penal y Santa Fe clasificó.

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Su importancia para el actual equipo “León” se refleja en esas estadísticas. Analistas del fútbol profesional colombiano, como César Augusto Londoño, han asegurado que es el extranjero de mejor nivel en el FPC.

Franco Fagúndez llegó a Santa Fe a préstamo desde Santos Laguna, de México, en enero de 2026, por un año. No tiene cláusula de compra. Es decir, si Santa Fe desea adquirir sus derechos económicos, deberá negociar con el equipo mexicano porque no hay un valor fijado de antemano, como suele ocurrir cuando un club presta a un jugador. Además, distintos medios mexicanos y colombianos han informado que Santos espera una oferta igual o superior al valor por el que lo adquirió de Nacional de Uruguay: dos millones de euros.

AMDEP1730. BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/09/2026.- Christian Mafla (d) de Santa Fe disputa el balón con Marino Hinestroza de Vasco da Gama este martes, en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama en el estadio El Campín, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
Independiente Santa Fe igualó 0-0 en su partido más reciente, fue por Copa Sudamericana 2026 ante Vasco Da Gama - crédito Carlos Ortega /EFE

¿Cuánto vale la boleta para ir a ver a Independiente Santa Fe?

El presidente Eduardo Méndez defendió el valor de las boletas, explicó el destino de los recursos que recibe el club por competencias internacionales y dijo que la institución apunta a disputar tres finales durante 2026.

Méndez sostuvo que no reducirá los precios de las entradas, pese a las críticas de parte de los hinchas. Según afirmó, la política de taquilla está vinculada con la necesidad de financiar la conformación de la plantilla y los gastos operativos de la institución.

“No pienso bajarle el precio a la boleta porque todo lo regalado es caro. Aquí me piden que traiga y contrate a un jugador u otro, pero para eso necesito plata. ¿Y de dónde la saco?”, manifestó el dirigente a AS Colombia.

El presidente también se refirió a los cuestionamientos que recibe por su gestión. “Todo lo que se haga por parte del presidente es malo. Hay excusas siempre, porque los precios son muy altos, por una cosa u otra. Siempre el presidente es el malo”, señaló.

Franco Fagúndez y sus derechos económicos pertenecen a Independiente Santa Fe - crédito Katie Stratman/USA TODAY Sports
Franco Fagúndez y sus derechos económicos pertenecen a Independiente Santa Fe - crédito Katie Stratman/USA TODAY Sports

¿Cuánto dinero ha recibido Independiente Santa Fe por la participación en Copa Libertadores y Sudamericana 2026?

El directivo afirmó que Santa Fe recibió cerca de 5,3 millones de dólares por su participación en competencias, aunque aclaró que esa cifra no representa el dinero disponible para el club. En su explicación incluyó una multa de 350 mil dólares, premios para el plantel, costos logísticos, desplazamientos, impuestos y los gastos mensuales de la entidad.

“Las cuentas son claras, esto no es de inventar. Santa Fe ha recibido casi 5 millones 300 mil dólares por las competencias. A eso descuéntele los 350 mil dólares de multa”, dijo Méndez a ese medio deportivo.

El dirigente aseguró que una parte de los ingresos se destina a reconocimientos económicos, logística y viajes. Además, indicó que el equipo cuenta con una reserva para atender sus obligaciones y que sus costos mensuales rondan 1,1 millones de dólares.

Todos los dineros que han entrado a Santa Fe son reinvertidos en Santa Fe”, sostuvo. También afirmó que el club debe cubrir impuestos y el gravamen del cuatro por mil, entre otros costos administrativos.

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