Abelardo de la Espriella destacó el total de extradiciones firmadas en 32 días de gobierno: “Una de mis secciones favoritas”

El presidente De La Espriella confirmó que trabajará por extraditar a todos los líderes criminales a Estados Unidos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente Abelardo de la Espriella informó que, incluidas las decisiones suscritas durante el miércoles 9 de septiembre de 2026, su administración completó 70 extradiciones en 32 días de mandato, desde el 7 de agosto. En promedio, serían más de dos acciones judiciales por día.

El mandatario afirmó a través de un mensaje oficial en su cuenta de X que buscará reforzar la cooperación internacional contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.

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En un video, De la Espriella figuró con su asesor jurídico, Andrés Barreto, ad portas de aprobar nuevas solicitudes. “Estamos en una de mis secciones favoritas, que es la firma de extradiciones. Doctor Barreto, con estas que voy a firmar hoy, ¿cuántas llevamos y en cuánto tiempo?”, preguntó el jefe de Estado.

El presidente anunció que reforzará la cooperación internacional

Tras conocer la cifra, el mandatario sostuvo que su Gobierno utilizará los instrumentos administrativos pertinentes con otras naciones, en particular con Estados Unidos, para perseguir delitos transnacionales.

Este fue el mensaje de Abelardo de la Espriella sobre la suma de extradiciones que ha logrado en un mes de gobierno - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Estoy decidido a poner en marcha los mecanismos de cooperación internacional para combatir al crimen con todo”. Agregó que la administración busca actuar “para luchar contra el crimen organizado y el narcoterrorismo”.

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El presidente también aseguró que mantendrá esa política durante su mandato. “No vamos a parar un segundo hasta que los derrotemos completamente”, continuó, a la vez que puntualizó que estas decisiones hacen parte de su estrategia de seguridad y de combate a las estructuras delictivas.

“Estamos dando la pelea de frente, haciendo lo que en derecho corresponde y dejando un mensaje inequívoco: Colombia no será refugio de criminales ni territorio de impunidad”, expresó el mandatario.

Tres de las más importantes: las extradiciones de ‘Mocho Olmedo’, ‘Araña’ y ‘Muñeca’ a Estados Unidos

A inicios de septiembre, el gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó hacer efectivas las extradiciones a Estados Unidos de tres jefes de estructuras armadas que habían permanecido en Colombia tras la suspensión de los procesos por su participación en espacios de diálogo durante la administración de Gustavo Petro, que detuvo los procesos de expulsión judicial.

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El presidente Gustavo Petro detuvo el proceso de extradición de cabecillas y dijo que fue permitido por la ley - crédito EFE/Captura de Pantalla Redes sociales

La medida alcanzó a Willington Henao, alias Mocho Olmedo; Geovany Andrés Rojas, alias Araña; y Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca. Según la información oficial, las resoluciones fueron suscritas por De la Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino.

Los tres procesos contaban con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia, pero la entrega a las autoridades estadounidenses había quedado en pausa debido a su vinculación con la política de Paz Total.

Los tres eran requeridos por delitos relacionados con narcotráfico

Henao, señalado como integrante del Frente 33 de las disidencias de las Farc, deberá responder por cargos relacionados con narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos.

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Rojas, uno de los dirigentes de los Comandos de la Frontera, fue capturado en Bogotá en febrero de 2025. Estados Unidos lo requiere por presuntos delitos de terrorismo, tráfico de drogas y concierto para delinquir.

Castillo Carrillo, señalado como uno de los jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, fue detenido en Pereira en junio de 2024 y es solicitado por narcotráfico.

La decisión también cobijó a Gabriel Yepes Mejía, alias HH, y a Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, que permanecen prófugos. De hecho, el Gobierno consideró que no existían resultados concretos que justificaran mantener suspendidas las extradiciones de los cinco hombres que habían participado en fallidas negociaciones con el Gobierno Petro.

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Por otro lado, otra de las acciones de peso fue la orden de enviar a Estados Unidos a Mosquea Polanco, ciudadano dominicano señalado como presunto cabecilla de la Red Falcón, una organización investigada por narcotráfico y lavado de activos.

Mosquea Polanco fue capturado en Chía en diciembre de 2024 y extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de dinero - crédito Policía

La Policía Nacional indicó que Polanco, de 45 años y conocido con los alias “Ramón” y “E”, fue capturado en diciembre de 2024 en Chía, cerca de Bogotá. Según la institución, utilizaba identidades y documentos falsificados, y la red habría obtenido cerca de 166 millones de dólares de actividades ilícitas.

Las investigaciones citadas por la Policía le atribuyen el envío de unos 2.500 kilogramos de cocaína por semana hacia Estados Unidos, Europa y Puerto Rico desde 2012.

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