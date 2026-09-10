Incendios forestales mantienen en alerta a ocho departamentos: Tolima concentra cinco emergencias activas

Tolima concentra cinco incendios forestales activos, con labores de bomberos, Defensa Civil, Ejército Nacional y apoyo de aeronaves- crédito Ejército Nacional de Colombia

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La atención de las autoridades permanece concentrada en ocho departamentos por una nueva jornada de incendios forestales. El reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte a las 5:00 p. m. del 9 de septiembre de 2026, registró 18 emergencias activas y otras cuatro que ya fueron controladas.

Tolima concentra el mayor número de incendios que continúan bajo seguimiento, con cinco puntos identificados. En Cunday, las llamas se presentan en las veredas Páramo y California, donde participan la Defensa Civil y el Ejército Nacional mediante Biade 81 – Apolo 2, además de un helicóptero UH-60 de la FAC.

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Los organismos de socorro mantienen operaciones en diferentes municipios para contener las emergencias que continúan bajo seguimiento -crédito Mario Caicedo/EFE

También se reportaron emergencias en Coyaima, Natagaima, Ibagué y San Luis. En Coyaima el incendio está ubicado en la vereda Totarco y recibe apoyo del CBV Saldaña, Guamo y Biade 80 – Amperio 1, junto con un UH-60 de Avipo. Natagaima mantiene labores en Palma Alta con bomberos de ese municipio y de Coyaima.

En Ibagué, la emergencia se encuentra en el sector Piedra, sobre la vía hacia Payandé, con intervención del Cuerpo de Bomberos Oficial. San Luis completa el listado departamental con un incendio en la vereda La Salitre, atendido por el cuerpo de bomberos municipal y dos aeronaves AT-802 de Avipo.

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Valle del Cauca registra dos incendios. Uno está en Yumbo, específicamente en los sectores Cerro Gordo y Dapa, donde intervienen 80 unidades de bomberos de Yumbo y Cali, con apoyo de un UH-60 de la FAC. El segundo permanece en Tuluá, en el sector Puerto Frazadas, con atención del cuerpo de bomberos local. Nariño suma tres emergencias activas. Chachagüí reporta un incendio en La Moravia; Tangua, en el sector Siquistan; y Samaniego, en la vereda San Gerardo. En los tres casos participan los cuerpos de bomberos municipales.

Cuatro incendios fueron reportados como controlados durante el corte de las 5:00 p. m. del 9 de septiembre- crédito Cuerpo de Bomberos de Bogotá

Caldas tiene dos incendios bajo seguimiento. En La Dorada, la emergencia está localizada en la vereda Guarinosito y es atendida por bomberos de La Dorada, Samaná y Victoria, además de apoyo aéreo de la FAC. En Aranzazu, las labores se concentran en la vereda La Honda, sector Quebrada Morales, con participación de los bomberos municipales.

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Otros tres departamentos registran un incendio activo cada uno. En Huila, Aipe presenta una emergencia en la vereda Cauchitos, sector Los Planitos, atendida por el cuerpo de bomberos municipal. En Magdalena, el punto se ubica sobre la vía del Parque Isla Salamanca, con participación de bomberos de Sitionuevo y la brigada de Parques Nacionales Naturales. Cauca reporta el caso restante en Cajibío, vereda La Primavera, donde interviene el CBV Popayán.

Mientras estas emergencias continúan, cuatro incendios fueron reportados como controlados. Dos corresponden a Tolima: uno en Carmen de Apicalá, en el cerro Las Mercedes, y otro en Suárez, donde se registraron tres focos en las veredas Sinaí parte alta, Cañaveral Cubacol y Agua Blanca. En ambos casos participaron cuerpos de bomberos, Ponalsar y el Ejército Nacional. Para Carmen de Apicalá también hubo apoyo de bomberos oficiales de Bogotá, Alpujarra y la operación Biade 80 – Barreno 1. En Suárez se empleó Biade 80 – Amperio 1.

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La Ungrd mantiene capacidades de apoyo en Tolima, con aeronaves, un puesto de mando unificado y cuatro carrotanques desplegados en el territorio -crédito Ejército de Colombia/ EFE

Los otros incendios controlados se ubicaron en Zulia, Norte de Santander, en los cerros Las Cruces, atendido por el CBV municipal, y en Tesalia, Huila, donde la emergencia ocurrió en la vereda El Espinal, kilómetro 88 de la vía Tesalia–Neiva, con intervención de los bomberos locales.

En Tolima, la Ungrd informó que las capacidades territoriales continúan activas con participación del Consejo Departamental y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo. El Puesto de Mando Unificado departamental permanece instalado en el Cenop y cuenta con un analista de incendios forestales de la Ungrd.

Bajo esa coordinación también se mantienen concentradas aeronaves de Avipo, la FAC y el Ejército Nacional. Además, la Ungrd dispuso cuatro carrotanques en el territorio como parte de las capacidades destinadas a apoyar la atención de las emergencias. La coordinación busca sostener la respuesta en los puntos donde persisten las llamas y reforzar los recursos disponibles para las labores de control.

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