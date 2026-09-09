Colombia

Herencia de Yeison Jiménez: este habría sido el episodio que desató el pleito legal entre sus familiares

La restricción de acceso a la madre del fallecido cantante a su predio en los Llanos Orientales habría detonado las acciones judiciales contra el manejo del patrimonio del cantante

El cantante habló del duro momento que pasó después de descubrir que su madre había sido víctima de biopolímeros
la disputa legal en la administración de la finca de Yeison Jiménez en Caños Negros, a las afueras de Villavicencio, Meta, habría desatado la querella interpuesta por su madre y su hermana - créditos @yeison_jimenez/ X
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A casi nueve meses de la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo en zona rural de Paipa, Boyacá, todo parecía indicar que sus herederos se concentrarían en priorizar la preservación del legado musical y mediático del caldense, uno de los principales exponentes de la música popular —o regional colombiana—, en la historia reciente.

Sin embargo, se conoció que la madre del Jiménez, Luz Feny Galeano, y su hija menor, Laura Daniela Sarmiento Galeano, presentaran una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas maniobras irregulares sobre el patrimonio y las sociedades que dejó el cantante.

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Esa denuncia, a cargo del bufete Sergio Ramírez Law Group, señala cambios en la representación legal de empresas, modificaciones en participaciones accionarias y operaciones económicas vinculadas a bienes del artista que habrían afectado los intereses económicos de las denunciantes.

Los abogados Sergio Augusto Ramírez Mantilla y Romario Camargo Pizarro buscan que los responsables sean sujetos de formulación de imputación y que se restablezcan los derechos patrimoniales que consideran vulnerados.

El panel de expertos, integrado por Sonia Restrepo, Diva Jessurum, Johan Úzuga y Rafael Muñoz, une sensibilidad, experiencia mediática y conocimiento musical - crédito Yeison Jiménez / Facebook
Según Ariel Osorio, Sonia Restrepo restringió el acceso a la finca y la medida incluyó a doña Lucy, madre de Yeison Jiménez - crédito Yeison Jiménez / Facebook

En este contexto se situaron las recientes revelaciones del presentador Ariel Osorio en su programa La Corona TV, del canal City TV, situando el origen de la disputa en la administración de la finca que el artista adquirió en Caños Negros, a las afueras de Villavicencio, Meta.

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Según relató el comunicador, Sonia Restrepo ―viuda del artista― habría restringido el acceso al predio a todas las personas, incluida la propia madre del cantante a la propiedad, conocida como doña Lucy. También reportó, citando “fuentes de entero crédito”, que el personal de trabajo y de confianza que Yeison Jiménez había contratado en vida fue despedido y liquidado de manera legal, pero con una rapidez que sorprendió a quienes seguían de cerca la situación. En su lugar, se conformó un nuevo equipo con instrucciones precisas sobre quién puede ingresar a la propiedad.

“Aquí no entra absolutamente nadie. Nadie que no sea Sonia Restrepo o su abogado”, habría sido la orden transmitida al nuevo personal, de acuerdo con la información que citó Osorio en el programa. Dicha restricción incluiría a doña Lucy.

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Familia de Yeison Jiménez instauró denuncia en la Fiscalía por presuntos actos económicos de desfalco en los bienes del artista - crédito @sr_lawgroup/IG

La finca en los Llanos Orientales no era solo una propiedad más entre los bienes que dejó el cantante. De acuerdo con el relato del comunicador, doña Lucy participó en el diseño y la construcción del predio junto a su hijo y residía allí de forma habitual antes de la restricción de acceso impuesta por la nueva administración.

Osorio detalló que la madre de Yeison Jiménez tuvo que trasladarse hasta la propiedad para recoger sus pertenencias personales en medio de un episodio que describió como doloroso para ella. Tras abandonar el lugar, doña Lucy se habría visto obligada a buscar refugio temporal en las casas de familiares y conocidos, según la reconstrucción del presentador basada en la información que le fue suministrada.

Al día siguiente, una amiga le transmitió un mensaje de consuelo: “Que estés tranquila y que no te preocupes por los últimos momentos de él” - crédito @yeison_jimenez/ Instagram
La madre de Yeison Jiménez tuvo que ir a la finca para recoger sus pertenencias y luego buscó refugio temporal en casas de familiares y conocidos, según detalló el comunicador - crédito @yeison_jimenez/ Instagram

El episodio de la finca en los Llanos Orientales añade un nuevo frente a la disputa legal, al vincular directamente a Sonia Restrepo con las decisiones sobre el acceso a una de las propiedades más significativas para la memoria familiar del artista. Osorio calificó la situación como “una verdadera batalla familiar sin tregua que apenas comienza”, en referencia a las acciones legales que doña Lucy ya puso en marcha para defender sus derechos frente a la fortuna que dejó su hijo.

Hasta el momento, Sonia Restrepo no se ha referido de manera pública frente a las afirmaciones difundidas por Osorio ni ha confirmado o desmentido la existencia de la orden que restringiría el ingreso a la finca en los Llanos Orientales. Tampoco se conoce una versión oficial de su parte sobre la situación de doña Lucy en el predio.

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