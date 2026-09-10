Colombia

La abogada Wendy Herrera se sumó a la defensa de Carlos Caicedo y tachó a Julián Quintana de “mentiroso”

La jurista, actualmente a cargo del caso de Epa Colombia, defendió su participación en el equipo jurídico del exgobernador del Magdalena y desafió al bando acusador a demostrar sus señalamientos en los tribunales

La abogada acusó al abogado acusador, Julian Quintana, de orquestar una persecución política contra el exgobernador - crédito @wendy_herrera_lawyer/Instagram

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La abogada Wendy Herrera confirmó en la tarde del miércoles 9 de septiembre su incorporación al equipo jurídico de Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial, señalado de abuso sexual contra una menor de edad.

Herrera aclaró que su participación no responde a afinidades políticas y calificó el proceso en contra de su nuevo cliente como una “persecución política”.

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“Yo no soy de izquierda. Yo estoy defendiendo al ciudadano colombiano en ejercicio de sus funciones”, señaló la abogada a través de sus historias de Instagram. Acto seguido, indicó que aceptó representar a Caicedo tras hacer un análisis “minucioso” con su equipo de investigadores, concluyendo que es víctima de señalamientos sin respaldo probatorio suficiente.

“De acuerdo a los elementos materiales probatorios que yo tengo y el estudio que hemos hecho minuciosamente con el grupo y el equipo de investigadores, Carlos Caicedo está siendo víctima de una persecución política (sic)”, afirmó.

La abogada cuestionó la consistencia de las denuncias en contra de su cliente. “Denuncias por acoso y las acosadas no existen, y las pruebas están bastante deficientes”, dijo, sin precisar a qué elementos específicos del expediente se refería.

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Herrera repasó también la trayectoria pública de Caicedo, exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena. Recordó su paso como director de la Universidad del Magdalena, donde, según su relato, la matrícula estudiantil pasó de 2.000 a entre 10.000 y 12.000 estudiantes durante su gestión.

Señalamientos directos contra el abogado Julián Quintana

Abogado de la familia de Valeria Afanador agradeció la labor de la Fiscalía y dio un parte de tranquilidad tras el dictamen de Medicina Legal - crédito @julianquintanat/X
Wendy Herrera acusó a Julián Quintana de enjuiciar a Carlos Caicedo antes de tiempo y de afectar su presunción de inocencia - crédito @julianquintanat/X

La profesional en Derecho dirigió sus cuestionamientos principales contra Julián Quintana, el abogado que representa a la presunta víctima y que expuso la denuncia ante los medios de comunicación.

“¿Qué motiva al señor Julián Quintero a señalarlo sin tener pruebas?”, preguntó Herrera, que lo acusó de “enjuiciarlo antes de tiempo y aniquilar su presunción de inocencia”. “Es un tema muy jodido, que de manera irresponsable y deliberadamente hacen unos enjuiciamientos donde no hay siquiera una denuncia clara y pública”, expresó la abogada.

Asimismo, la jurista pidió públicamente a La FM, medio donde Quintana expuso la denuncia, que le otorgue “el derecho de la réplica” para presentar, según dijo, pruebas que contradicen sus afirmaciones. “Usted miente, Julián Quintana, deliberadamente”, sostuvo.

Además, añadió una advertencia dirigida a quienes formulan denuncias públicas: “Todo aquel que denuncia y lo hace de manera irresponsable también está sujeto a que lo denuncien, a que lo investiguen, a que lo indaguen, a que lo imputen y a que lo acusen”.

Carlos Caicedo - Infobae
La defensa de Carlos Caicedo cuestionó la consistencia de las denuncias por acoso y afirmó que las pruebas presentadas son deficientes - crédito Infobae Colombia

La abogada fue más allá y sugirió un vínculo entre Quintana y el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, sin aportar elementos adicionales.

“Dígalo, que es su amigo el alcalde, señor Julián Quintana. Dígalo, dígalo, porque si usted no lo dice, yo lo voy a decir también en La FM y en todos los medios de comunicación, para que el alcalde también le dé explicaciones a la ciudadanía”, planteó.

Antecedentes del caso judicial

La incorporación de Herrera se produce después de que otra abogada de Caicedo, Diana Muñoz, negara a finales de agosto que el exgobernador estuviera prófugo. Muñoz explicó entonces que no existe medida de aseguramiento ni sentencia condenatoria en firme contra su cliente, por lo que puede desplazarse dentro y fuera del país sin que ello constituya una evasión de la justicia.

Muñoz también había cuestionado a Quintana, al que identificó como contratista vinculado a sectores opositores a Caicedo en Santa Marta. La defensa presentó acciones contra el abogado por injuria y por descalificaciones que, según Muñoz, la afectaron “como profesional y como mujer”.

Abogada de Carlos Caicedo se pronuncia sobre el regreso al país del exgobernador en medio de su investigación por abuso sexual - crédito suministrado a Infobae Colombia

El caso de abuso sexual por el que investigan a Caicedo

La denuncia que originó el proceso judicial fue detallada por Quintana, exdirector del CTI de la Fiscalía, en entrevista con La FM. Según su relato, Caicedo habría intentado abusar de una niña de ocho años el 17 de julio de 2023, en un apartamento de Santa Marta, adonde la menor y su madre habrían acudido bajo la propuesta de pasar un fin de semana de descanso.

La madre, quien trabajó con Caicedo durante su gestión como gobernador entre 2020 y 2023, relató que, al regresar de buscar un domicilio, encontró al exgobernador con los pantalones bajos y a la niña con la pijama desacomodada.

Quintana afirmó además que, en un episodio separado, Caicedo habría suministrado bebidas a la madre con el propósito de someterla. “La madre dice que en una de las bebidas, ella se sintió mareada y perdió el sentido en una de esas reuniones”, citó el abogado en la entrevista con el medio radial.

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