Millonarios vs. Deportivo Cali: hora y canal de televisión para el Clásico Añejo en la Liga BetPlay

En el debut de Mayer Candelo como asistente de Alberto Gamero en Millonarios, el azul se medirá con el Cali de Rafael Dudamel - crédito Millonarios FC / Colprensa

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La Liga BetPlay continúa con la programación de algunos de los compromisos que se aplazaron en las últimas semanas, en especial los de la jornada cinco que no se disputó inicialmente por el terremoto del 10 de agosto de magnitud 7,4 en la escala de Richter, que causó una emergencia en todo el país.

Millonarios y Deportivo Cali se verán las caras en el Clásico Añejo, uno de los enfrentamientos más antiguos en el fútbol colombiano, pero con dos realidades distintas no solo en la tabla de posiciones y los resultados, sino en la situación de sus respectivos entrenadores.

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De otro lado, los embajadores se encuentran contentos porque regresó Mayer Candelo, uno de sus ídolos de los últimos 15 años y ahora ayudará a Alberto Gamero en la tarea de salir campeón en diciembre, con su experiencia en los banquillos y el apoyo de los aficionados que le guardan cariño.

Hora y dónde ver Millonarios vs. Deportivo Cali

Uno de los clásicos del fútbol colombiano promete muchas emociones y un poco de “morbo” por los dos entrenadores, ya que uno de ellos se verá con su exequipo, mientras el otro llega necesitado de un triunfo o verá su puesto tambaleando para los próximos días en la temporada.

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Millonarios recibirá al Deportivo Cali en la noche del jueves 10 de septiembre, desde las 8:00 p. m., y aquellos aficionados que no puedan asistir al partido, lo podrán ver por televisión a través del canal deportivo Win+ Fútbol, que cuenta con los derechos exclusivos, y por su plataforma Win Play.

Millonarios viene de empatar 1-1 con el Deportivo Pereira en la novena fecha de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El encuentro será en el estadio El Campín, donde los azules volverán una semana después de perder 3-2 frente a Santa Fe en el clásico bogotano adelantado de la fecha 16, por el concierto de Fonseca en octubre, y en el cual jugó con el técnico interino Omar Rodríguez, luego del despido de Fabián Bustos un día antes, el 1 de septiembre.

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Deportivo Cali necesita una victoria para salvarle el puesto a Rafael Dudamel, el cual lleva tres jornadas sin ganar en la Liga BetPlay y viene de ser goleado en Copa Colombia por Atlético Nacional, con marcador de 3-0, y aunque el venezolano mantiene respaldo de la directiva, una caída en la capital cambiaría los planes por la crisis de resultados.

Rafael Dudamel pasa por una crisis de resultados en el segundo semestre de 2026 con el Deportivo Cali - crédito Colprensa

Otro dato del encuentro es que será el reencuentro de Alberto Gamero con la afición de Millonarios, pues será el primer partido en condición de local tras su regreso y la última vez que dirigió al club en El Campín fue el 5 de diciembre de 2024, con empate 1-1 frente a Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

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El regreso de Mayer Candelo

Debieron pasar 11 años para que Mayer Candelo regresara a Millonarios, pero ya no como jugador, sino como entrenador y asistente de Alberto Gamero en el cuerpo técnico, luego de aceptar la propuesta del samario para ser su ayudante en el segundo ciclo que comenzó el 4 de septiembre.

Mayer Candelo fue oficializado como nuevo asistente técnico de Alberto Gamero en Millonarios - crédito Millonarios FC

“Jugué 23 años, gané siete títulos y empecé mi carrera como entrenador en Cortulúa, después pasé al Deportivo Cali, y hoy vengo al Maz Azul de nuevo, después de cierto tiempo, donde me han querido y donde nos queremos. Esperemos que todo salga de lujo”, dijo el exjugador en las redes sociales del club.

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Candelo, campeón de Copa Colombia 2011 y Liga 2012-II con los azules, añadió que es un admirador de Gamero: “En todo lo que lo he seguido y he compartido, pienso eso por su experiencia y sabiduría. Voy a poder agrandar mi conocimiento, entonces para mí es un orgullo haber tenido esta invitación del profesor Gamero, que ama y quiere mucho a Millos, como yo”.