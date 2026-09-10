Muerte súbita en maratones: por qué el esfuerzo intenso puede revelar problemas cardíacos y cómo prevenirlos

La muerte súbita en maratones puede ocurrir cuando una enfermedad cardiovascular no diagnosticada coincide con una exigencia física prolongada e intensa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

La muerte súbita en maratones es un evento poco frecuente, pero puede ocurrir cuando una persona con una enfermedad cardiovascular no diagnosticada somete su corazón a una exigencia prolongada e intensa. La Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión recomendó que los corredores se realicen una valoración médica antes de asumir pruebas de resistencia.

La advertencia cobra dimensión ante el aumento de participantes en este tipo de competencias: en la edición más reciente de una maratón en Bogotá corrieron más de 42.000 atletas. La entidad señaló que la preparación no debe limitarse al entrenamiento físico, la ropa deportiva y la acumulación de kilómetros.

PUBLICIDAD

El esfuerzo extremo puede revelar enfermedades silenciosas

Durante una maratón, el corazón debe mantener una frecuencia cardíaca elevada durante varias horas, aumentar el consumo de oxígeno y bombear más sangre hacia los músculos y otros órganos. Esa demanda puede revelar afecciones cardíacas que no habían producido síntomas en la vida cotidiana.

La muerte súbita asociada a una carrera ocurre, según la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, cuando una enfermedad cardiovascular desconocida coincide con una carga física extrema.

La Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión recomendó una valoración médica antes de correr pruebas de resistencia como una maratón - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El presidente de la Liga Colombiana, doctor Luis Moya Jiménez, explicó que: “El corazón se enfrenta a demandas extremas durante una maratón: la frecuencia cardíaca permanece elevada durante horas, aumenta el consumo de oxígeno y se incrementa considerablemente el trabajo que debe realizar”.

PUBLICIDAD

Las enfermedades cardíacas pueden permanecer sin manifestaciones durante años y aparecer por primera vez durante una competencia o un entrenamiento de alta intensidad. Por esa razón, la entidad recomendó no esperar la aparición de molestias para conocer el estado de salud cardiovascular.

El riesgo se vuelve mayor cuando una persona pasa de una vida sedentaria a una rutina exigente sin una adaptación progresiva. La Liga indicó que los planes para correr una maratón deben contemplar aumentos graduales de carga, períodos de descanso e hidratación adecuada.

Las causas cambian según la edad del corredor

En deportistas menores de 35 años, las causas de muerte súbita vinculadas con el ejercicio pueden estar asociadas a enfermedades cardíacas estructurales o congénitas que no han sido identificadas. Entre ellas figuran alteraciones de las válvulas, del músculo cardíaco, del ritmo del corazón y anomalías de las arterias coronarias.

PUBLICIDAD

El esfuerzo extremo de una maratón puede revelar enfermedades cardíacas silenciosas que no habían causado síntomas en la vida cotidiana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En mayores de 35 años, una de las preocupaciones principales es la enfermedad aterosclerótica de las arterias coronarias. Esta condición puede reducir u obstruir el paso de sangre hacia el corazón y desencadenar un infarto durante un esfuerzo intenso.

“El riesgo no está únicamente en quien nunca ha hecho ejercicio. Una persona puede sentirse sana, entrenar e incluso participar regularmente en actividades deportivas y, aun así, desconocer una enfermedad cardiovascular”, señaló Moya.

La enfermedad coronaria es la causa más común de muerte repentina por paro cardiorespiratorio, de acuerdo con la Liga. Sin embargo, la entidad también menciona otras causas, como paro respiratorio, electrocución, ahogamiento, trauma, pérdida considerable de sangre, coágulos en el pulmón o las arterias coronarias y asfixia.

PUBLICIDAD

El paro cardiorespiratorio implica la detención repentina de la respiración, el latido cardíaco y la circulación de la sangre. Cuando el corazón deja de bombear, el cerebro deja de recibir oxígeno y la persona puede perder rápidamente el conocimiento.

Arritmias y tiempo de respuesta ante un paro

En corredores menores de 35 años, la muerte súbita asociada al ejercicio puede vincularse con enfermedades cardíacas estructurales o congénitas no detectadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La mayoría de los paros cardiorespiratorios que llevan a la muerte se producen cuando los impulsos eléctricos del corazón se aceleran de manera extrema o se vuelven caóticos. La Liga identifica entre esas alteraciones la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular.

En otros casos, el paro puede estar relacionado con una disminución marcada de la frecuencia cardíaca, denominada bradicardia. Estas alteraciones del ritmo pueden hacer que el corazón deje de latir de forma abrupta y afecte de inmediato la circulación.

PUBLICIDAD

Según la entidad, la muerte cerebral y la muerte permanente pueden ocurrir entre cuatro y seis minutos después de un paro cardiorespiratorio. La supervivencia depende de una atención rápida, incluido el aviso al sistema de emergencias y el inicio de maniobras de reanimación.

La Liga recomendó llamar al 123 y solicitar una ambulancia cuando una persona pierde el conocimiento y se sospecha un paro. Mientras llega ayuda especializada, indicó que quienes conozcan la técnica pueden iniciar compresiones en el centro del pecho, con una mano sobre la otra, a un ritmo de 100 por minuto.

Las posibilidades de sobrevivir se reducen entre 7% y 10% por cada minuto que pasa sin reanimación cardiopulmonar o desfibrilación, según la organización. El uso de choques eléctricos para restablecer el ritmo cardíaco debe ocurrir en los primeros minutos para aumentar las opciones de recuperación.

PUBLICIDAD

La supervivencia ante un paro cardiorespiratorio depende de una respuesta inmediata, porque la muerte cerebral puede ocurrir entre cuatro y seis minutos después - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Chequeos médicos antes de aumentar la intensidad

La Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión planteó que una valoración cardiovascular debe ser parte del entrenamiento de quienes buscan correr una maratón. El médico puede definir los exámenes necesarios según la edad, los antecedentes familiares, los hábitos y los hallazgos de cada paciente.

Entre los estudios que pueden ser requeridos se encuentran el electrocardiograma, la prueba de esfuerzo, el ecocardiograma, la tomografía cardíaca y la resonancia magnética. La indicación de cada prueba depende de la valoración clínica y no es uniforme para todos los corredores.

La entidad pidió prestar atención a síntomas como dolor o presión en el pecho, mareos, desmayos, palpitaciones inusuales y dificultad para respirar durante el ejercicio. Estas señales requieren valoración médica y no deben interpretarse como una consecuencia habitual del entrenamiento.

PUBLICIDAD

“La principal causa de muerte es la enfermedad que no sabemos que tenemos”, enfatizó Moya Jiménez. El especialista señaló que reconocer los factores de riesgo y detectar una afección cardíaca a tiempo puede modificar el pronóstico.

La Liga recomendó que toda persona mayor de 20 años conozca su presión arterial, sus niveles de colesterol y glucosa, su frecuencia cardíaca y su riesgo cardiovascular, especialmente antes de iniciar entrenamientos intensos o inscribirse en competencias de resistencia.

La Liga advirtió que los corredores deben controlar presión arterial, colesterol, glucosa y otros factores de riesgo cardiovascular antes de entrenamientos intensos o competencias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Factores de riesgo que deben revisarse

Los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular deben incluirse en la consulta antes de iniciar una preparación exigente. También deben revisarse la hipertensión arterial, el colesterol o los triglicéridos elevados y la diabetes.

PUBLICIDAD

La lista de factores a evaluar incorpora sobrepeso u obesidad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, sedentarismo, estrés y falta de sueño o mala calidad del descanso. La entidad también pidió informar antecedentes de dolor en el pecho, desmayos, palpitaciones o dificultad respiratoria durante la actividad física.

La preocupación se extiende más allá de los corredores. Las enfermedades cardiovasculares continúan como la principal causa de muerte en Colombia, mientras el desconocimiento sobre los factores que elevan el riesgo dificulta las acciones de prevención.