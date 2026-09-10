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Así quedaron las posiciones en los cuadrangulares de la Liga Femenina tras la fecha cinco: quedan dos cupos a las semifinales

Luego del encuentro entre Millonarios y Atlético Nacional, por el grupo A, la última jornada de esta instancia promete emociones por la pelea por los últimos tiquetes

Millonarios vs. Atlético Nacional en la Liga Femenina
Millonarios viene de enfrentar a Atlético Nacional en el clásico de la quinta jornada de los cuadrangulares de la Liga Femenina - crédito Millonarios FC
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La Liga Femenina entró en su recta final con las últimas jornadas de los cuadrangulares. Los ocho equipos que siguen en competencia pelean por los cuatro cupos para las semifinales, la instancia previa a la definición del título y la Copa Libertadores.

Tras la quinta fecha de esta fase, se conocieron las posiciones de los grupos A y B. Hubo sorpresas entre los primeros equipos clasificados y los que aún mantienen opciones de avanzar, aunque no será una tarea sencilla.

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Queda una jornada en los cuadrangulares y la Dimayor espera que los clubes luchen hasta el último minuto por los tiquetes a las semifinales. Esa instancia todavía no tiene fechas definidas por las modificaciones en el calendario tras el terremoto del 10 de agosto, que aplazó algunos días el inicio de esta ronda.

¿Cómo van los grupos de los cuadrangulares?

La segunda ronda de la Liga Femenina avanzó a toda marcha después del sismo de 7,4 grados en la escala de Richter, pues se tenía pensado que la fase iniciara en esa semana del 10 de agosto, pero todo quedó para el lunes 24 del mismo mes, lo que afectó todo el calendario del campeonato.

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Para empezar, Millonarios se convirtió en la segunda clasificada a los cuadrangulares, luego de superar a Atlético Nacional por 2-1 en El Campín, con goles de Diana Celis, Kelly Restrepo y el descuento de Manuela González, ante más de 10.000 personas en la capital.

Millonarios
Millonarios clasificó a unas semifinales de la Liga Femenina por primera vez desde 2020, cuando lo logró por última ocasión - crédito Millonarios FC

Las azules alcanzaron 11 puntos y son líderes indiscutibles del grupo A, por lo que también aseguraron la localía en la vuelta de esa fase, mientras que las verdolagas quedaron en la tercera casilla con seis puntos, a uno del Internacional de Palmira, que tiene el segundo cupo de manera parcial, mientras que Internacional de Bogotá es última con cuatro unidades.

En la zona B, Deportivo Cali también aseguró el primer puesto con 12 unidades, después de igualar sin goles frente a Santa Fe en Bogotá, donde las locales también sacaron provecho porque, por ahora, son segundas con ocho puntos y, por ahora, van a las semifinales.

Deportivo Cali
Así fue como Deportivo Cali festejó su clasificación a las semifinales de la Liga Femenina, con sus seguidores en redes sociales - crédito Deportivo Cali

América de Cali mantiene una posibilidad de avanzar gracias a su triunfo 3-1 contra Orsomarso, eliminada con una unidad, porque sigue tras la pista de las leoneas con siete puntos y dejó la pelea abierta hasta la última fecha de los cuadrangulares.

Grupo A

  1. Millonarios (clasificada): 11 puntos (+4)
  2. Internacional de Palmira: 7 puntos (-3)
  3. Atlético Nacional: 6 puntos (Punto invisible)
  4. Internacional de Bogotá: 4 puntos (-1)

Grupo B

  1. Deportivo Cali (clasificada): 12 puntos (Punto invisible)
  2. Santa Fe: 8 puntos (+1)
  3. América de Cali: 7 puntos (+2)
  4. Orsomarso: 1 punto (-8)

Programación de la sexta fecha

Pese a que solo se tienen dos clasificadas, una eliminada y cinco conjuntos en la pelea por las semifinales, la Dimayor adelantó la programación de la última jornada de los cuadrangulares de la Liga Femenina, la cual promete ser un día lleno de emociones de principio a fin.

Liga Femenina
Esta es la programación de la sexta jornada de los cuadrangulares de la Liga Femenina 2026 - crédito Dimayor

El sábado 12 de septiembre se conocerán a los cuatro clubes que avanzan de instancia, además de definirse las localías en las dos llaves, que dependerá de las posiciones en los grupos A y B, por lo que es clave que cada conjunto no baje los brazos para lograr una buena casilla.

El grupo B será el primero en presentar su segunda clasificada, con Santa Fe y América de Cali jugando en Yumbo y Palmira, respectivamente, mientras que la zona B vivirá un duelo único con Atlético Nacional ante Internacional de Palmira en Medellín, donde ambas lucharán por ese tiquete.

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