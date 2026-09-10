Andrea Petro afirmó que la Presidencia es “brutal” y auguró que Abelardo de la Espriella no resistirá un año

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, habla sin filtros sobre la dura realidad del poder - crédito @mevale.eva/Instagram

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Andrea Petro, hija mayor del expresidente Gustavo Petro, habló de manera abierta durante una entrevista con la periodista Eva Rey para el programa digital Me Vale. Aunque la conversación aún no ha sido publicada en su totalidad, la periodista española ya reveló dos adelantos de la conversación.

En la charla, contó detalles desconocidos de lo pesado que es estar en la Presidencia de la República, cómo se afecta la vida familiar con tanto trabajo y hasta reveló cómo es la relación con su papá cuando se apagan las cámaras.

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Al hablar sobre lo que implica gobernar a Colombia, Andrea no dudó en señalar que el ritmo de trabajo en la Casa de Nariño es agotador y que muchas veces la gente no dimensiona la carga mental y física que se maneja allí adentro.

“Una comodidad, cuando tú vienes de una comodidad donde ya no estás prácticamente trabajando, donde tú vives en cualquier momento, tú paras y pones asistentes a hacer tu lugar. Un presidente no es eso. Y eso lo puede decir (Álvaro) Uribe, lo puede decir (Juan Manuel) Santos. Tú no duermes, tú no paras, tú no tienes vacaciones”, dijo Andrea Petro en parte del adelanto que dejó Eva Rey en sus redes sociales.

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Andrea Petro habló del desgaste físico y mental que implicó la Presidencia para Gustavo Petro durante los cuatro años de gestión - crédito Colprensa

“Olvídate de tu vida privada, olvida tu vida personal. O sea, ya preocúpate por tu salud mental y tu salud física normal. Es que es brutal”, afirmó Andrea durante la charla.

Andrea Petro cuestionó el ritmo de trabajo de De la Espriella

Al opinar sobre la actualidad política y ver cómo se están dando las cosas en el Palacio de Nariño con Abelardo de la Espriella al frente, la empresaria dio su punto de vista sobre lo difícil que es aguantar el ritmo de trabajo tan agitado que exige el país.

“También cuidado con la familia, porque eso daña familias. Yo veo demasiado showman, demasiado cosa. Yo no le doy más de un año. Él no se va a aguantar. No, yo creo que más bien va a dejar es que el vicepresidente sea el presidente. No, yo no lo veo a él realmente trabajando como toca trabajar”, dijo Andrea Petro.

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Andrea Petro lanzó una particular advertencia sobre Abelardo de la Espriella durante su conversación con Eva Rey - crédito @mevale.eva/Instagram

Sobre Abelardo de la Espriella, que llevaba un mes en la Presidencia al momento de la entrevista, Andrea Petro señaló: “Mira todo lo que él ha pasado en apenas dos semanas. Pero de la personalidad que yo estoy viendo y la manera como está haciendo las cosas de las prisas, yo no le doy un año. Ya, y es mi punto de vista”.

En la entrevista también hubo tiempo para hablar del papel que juegan las parejas de los mandatarios y lo necesario que es tener cabeza fría para soportar la presión mediática y los chismes de pasillo.

Es llamativo, teniendo en cuenta que la vida personal de Gustavo Petro fue una de las más comentadas de las últimas décadas entre los presidentes de Colombia, especialmente por su separación de Verónica Alcocer, que llegó a ejercer como primera dama del país.

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“No, eso ya depende de ellos cómo son, y yo no me voy a meter en eso, pero sí le va a tocar a Ana Lucía (esposa de De la Espriella), le va a tocar estar ahí encima y tener esa estabilidad emocional bastante fuerte. No sabemos. O sea, yo ahí no me meto y no les quiero, no les deseo lo peor. Ojalá les vaya muy bien, ojalá al país le vaya muy bien”, agregó la hija del exmandatario.

Andrea Petro no se atrevió a hablar sobre la familia presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Isaac Bechara/Presidencia

Andrea Petro reveló cómo es Gustavo Petro en casa

Dejando a un lado la política, Andrea Petro abrió su corazón para contar cómo es Gustavo Petro en su faceta hogareña y cómo cambia cuando comparte tiempo con sus hijas.

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“Es que se ahueva por los niños. Ay, se queda así: ‘Mi niñita’, y te sigue mirando como si fueras una niña chiquita y tú le dices: ‘¿Qué tú, oye? Respétame, que ya estoy grande’. Eso me parece muy tierno. Y él todavía ve a todas sus hijas chiquiticas (...) Es terquísimo”, contó entre risas sobre la personalidad de su papá.

Andrea Petro habla de la terquedad de su papá, su lado más tierno, y el momento de pánico que vivió cuando se encontró con Donald Trump - crédito @mevale.eva/TikTok

Confesó que en la familia Petro expresar el cariño no siempre es fácil, pues son reservados a la hora de decir lo que sienten cara a cara: “Lo que pasa es que mi familia, los Petros, son muy fríos. No nos decimos ‘te quiero’, ‘te amo’, ‘no sé qué’. Eso sí le enseñó Verónica (Alcocer) a hacerlo con Sofía y Antonella, que está muy bien, porque con nosotros él nunca fue así”.

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“Pero sí nos da cariñitos y esto, pero no lo verbaliza. Él es incapaz de verbalizar los sentimientos”, concluyó en otro de los adelantos.

El cambio de apariencia de Gustavo Petro también terminó en medio de las bromas de su hija Andrea Petro durante la entrevista con Eva Rey. La periodista le comentó que había notado al expresidente “más coqueto”, mejor vestido y hasta más delgado. Andrea coincidió, pero aclaró entre risas que no se trataba de algo reciente: “Sí, obvio. Pero eso lleva un año”.

Andrea Petro habló sobre la personalidad de su padre, el expresidente Gustavo Petro, y la manera en que demuestra afecto a sus hijas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según relató, en una ocasión le preguntó quién estaba eligiendo su ropa, a lo que Petro respondió que ahora lo hacía él mismo. La respuesta de su hija fue contundente y divertida: “¿Qué va? Si tú no tienes gustos”. Andrea también aseguró que, en los primeros años, Verónica Alcocer era quien lo vestía, aunque confesó que tampoco le gustaban mucho los atuendos que escogía para él.

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