Colombia

Salomón Bustamante aclaró si vende contenido para adultos y arremetió contra quienes lo critican: “Dejen la arrechera”

El presentador colombiano respondió en sus redes a una nueva ola de especulaciones que lo vinculan con plataformas de contenido explícito, luego de que varios medios publicaran un video suyo descontextualizado con el titular “Salomón salió del clóset”

Ilustración en acuarela de un hombre con barba, camisa oscura y gafas de sol frente a un logotipo azul con texto.
Salomón Bustamante explotó contra los rumores de que vende contenido para adultos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Salomón Bustamante salió al frente de una nueva ola de rumores en redes sociales: esta vez, sus seguidores aseguran que el presentador colombiano vende contenido para adultos en plataformas digitales. En sus historias de Instagram, el comunicador desmintió la versión con contundencia y sin rodeos.

“Para los interesados en mi supuesta ‘venta de contenido’: ¡dejen la arrechera, busquen oficio y lean la noticia completa!”, escribió Bustamante en la misma publicación donde denunció que varios medios habían difundido un video suyo con el titular “Salomón salió del clóset” sin contexto suficiente.

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Según explicó, la desinformación llegó a tal punto que recibió insultos, ofertas de dinero y hasta amenazas.

El presentador atribuyó el problema a la dinámica de las redes sociales: “Aquí ratifico dos cosas: el enorme poder de las redes sociales y la flojera tan berraca que tenemos para leer”. La cadena de confusión, señaló, comenzó cuando usuarios leyeron solo los titulares y construyeron teorías sin acceder al contenido completo.

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Salomón Bustamante les pidió a sus seguidores "dejar la arrechera" por su salida del closet y preguntar si vendía contenido - crédito @enlamovidacol/IG

Bustamante cerró su historia con un mensaje de agradecimiento

Pese al tono firme con el que enfrentó la desinformación, el presentador cerró su publicación de Instagram con una nota afectuosa: “Y para todos los demás: LOS AMO. Gracias por tanto cariño y por ese apoyo tan bonito”.

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La combinación de reproche directo y gratitud marcó el tono de una respuesta que, como el video del armario, buscó zanjar el tema sin alimentar una confrontación mayor.

Ni Bustamante ni De León han anunciado una separación oficial. La pareja continúa apareciendo junta en eventos públicos, mientras los rumores siguen circulando en redes cada vez que alguno de los dos publica algo que sus seguidores interpretan como una señal.

Los rumores sobre su orientación sexual vienen de meses atrás

El presentador utilizó la ironía para responder un comentario de un seguidor que puso en duda su orientación sexual - crédito @salobustamante/IG

El video que desató la confusión fue publicado el 6 de septiembre. En él, Bustamante tomó de forma literal una de las frases que más le repetían en sus perfiles: que “saliera del clóset”.

La respuesta fue una escena filmada dentro de un armario de su vivienda: abrió la puerta, salió frente a la cámara y dijo: “Con mucho respeto, hoy quiero que sepan mi verdad: hoy salgo del clóset”. La escena era sarcástica, no una confesión.

La publicación generó reacciones inmediatas. Su esposa, la actriz y presentadora Laura de León, comentó el video con un escueto “Por fin”, en respaldo al tono humorístico del momento. Horas después, ambos reaparecieron juntos en redes sociales para promocionar un festival gastronómico en Montería.

Salomón Bustamante es el esposo de Laura de León - crédito @lauradeleonc/IG
Salomón Bustamante es el esposo de Laura de León - crédito @lauradeleonc/IG

Los cuestionamientos sobre la orientación sexual de Bustamante no son recientes. Se instalaron en redes a finales de 2025, cuando la pareja redujo de forma visible su exposición conjunta en Instagram. Esa menor frecuencia de contenido compartido fue interpretada por parte de sus seguidores como señal de una crisis o ruptura, y de ahí surgieron las teorías sobre su vida privada.

La pareja acordó en abril separar sus carreras de su vida pública

Bustamante y De León se casaron por lo civil en Cartagena de Indias en 2020 y reafirmaron su compromiso en una ceremonia religiosa en diciembre de 2021.

La relación atravesó meses de ambigüedad pública: un saludo de cumpleaños en el que De León llamó “ex” a su esposo fue leído como una despedida sentimental, y una respuesta escueta del presentador sobre el estado de su vínculo fue tomada como confirmación de separación.

El presentador confirmó el fin de su matrimonio con una respuesta a una internauta en TikTok - crédito @salomonbustamante/ TikTok
El presentador confirmó el fin de su matrimonio con una respuesta a una internauta en TikTok - crédito @salomonbustamante/ TikTok

En abril de 2026, Bustamante ofreció una explicación en una entrevista con la emisora Vibra. Sostuvo que ambos habían acordado apartar su vida privada de las redes para concentrarse en sus carreras individuales y evitar que el interés público se limitara a su relación. La aclaración contrastó con los mensajes ambiguos de los meses previos, pero no frenó del todo las especulaciones.

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