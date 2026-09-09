Colombia

En video quedó registrado como comunidad amarró a presunto ladrón a un poste en Pereira: lo pegaron con cinta y vinipel

La grabación mostró al ciudadano inmovilizado y amarrado a un poste de luz generando diversos comentarios en redes sociales

Comunidad inmovilizó a alias “El Zarco” en Pereira, según una grabación difundida en redes - crédito @ColombiaOscura/X

Guardar

Un video difundido en redes sociales el 8 de septiembre de 2026 mostró a un hombre que fue inmovilizado y atado a un poste por varias personas en Pereira, luego de que habitantes del sector lo señalaran de cometer hurtos.

La grabación abrió una discusión entre usuarios, algunos de los cuales respaldaron la reacción de la comunidad, mientras otros reclamaron la intervención de las autoridades.

PUBLICIDAD

El hombre fue identificado en las publicaciones como alias El Zarco, aunque no se conocieron detalles sobre su real identidad.

En las imágenes, el ciudadano aparece sujetado a una estructura con cinta adhesiva y vinipel. La situación fue presentada en algunas cuentas como un episodio de “paloterapia”, expresión utilizada en redes para referirse a acciones de castigo físico o retención ejecutadas por particulares contra presuntos delincuentes.

Comunidad inmovilizó a un hombre señalado de hurtos y lo amarró a un poste en Pereira - crédito @ColombiaOscura/X
Comunidad inmovilizó a un hombre señalado de hurtos y lo amarró a un poste en Pereira - crédito @ColombiaOscura/X

La publicación recibió comentarios que avalaron la decisión de quienes participaron en la retención. Varios usuarios expresaron su rechazo a los hurtos y plantearon que la ciudadanía actúe ante la percepción de falta de respuesta institucional.

PUBLICIDAD

Uno de los mensajes recordó prácticas de décadas pasadas y calificó como acertada la actuación contra el presunto responsable. Otro comentó que “hizo falta” una agresión física, mientras que una tercera publicación pidió que los delincuentes reciban el “peso de la ley”.

Algunas reacciones fueron más allá de la exigencia de una sanción judicial. Un usuario señaló que, cuando las autoridades se convierten en instrumentos de impunidad, “la gente” termina imponiendo lo que denominó “justicia divina”.

Los comentarios reflejaron posturas favorables a la retención y al castigo directo, pese a que la información compartida no aporta elementos que permitan establecer si el hombre fue sorprendido durante un hurto, si existía una denuncia previa o si había pruebas sobre los señalamientos.

Amarraron a un hombre a un poste en Pereira tras señalarlo de cometer hurtos - crédito @ColombiaOscura/X
Amarraron a un hombre a un poste en Pereira tras señalarlo de cometer hurtos - crédito @ColombiaOscura/X

Cinco hombres robaron $15 millones en 24 segundos en un negocio de Bosa

Cinco hombres asaltaron un centro de lubricación y venta de accesorios automotrices en el barrio La Amistad, localidad de Bosa, al sur de Bogotá. Los delincuentes se llevaron $15 millones en efectivo, celulares y objetos personales de quienes estaban dentro del establecimiento.

El hecho ocurrió hacia las 12:02 p. m. del viernes 4 de septiembre y quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. La grabación, divulgada por la cuenta Pasa en Bogotá, muestra que el ataque duró cerca de 24 segundos.

Tres de los implicados ingresaron con armas y amenazaron al comerciante y a las demás personas presentes. Sus acompañantes aprovecharon la intimidación para tomar el dinero, revisar la caja y recoger pertenencias antes de abandonar el sitio.

Los responsables llevaban gorras y tapabocas, según el video. Ese recurso dificultó la identificación de sus rostros durante la incursión.

Una de las víctimas relató a Citytv que revisaba el inventario cuando aparecieron los asaltantes. “Me apuntan, me amenazan”, expresó el propietario del negocio al recordar el inicio del robo.

Las cámaras de seguridad grabaron el robo en Bosa y mostraron a los asaltantes con gorras y tapabocas mientras amenazaban a las víctimas - crédito Pasa en Bogotá/X

El comerciante aseguró que tenía una suma guardada para cumplir con una obligación. Los delincuentes localizaron ese dinero en uno de sus bolsillos y luego retiraron el efectivo disponible en la caja registradora. “Se llevaron el fajo”, explicó la víctima. Además del dinero, los hombres tomaron su teléfono celular y otros objetos de las personas que estaban en el establecimiento.

De acuerdo con su testimonio, los participantes serían jóvenes de entre 19 y 22 años. Tras cometer el robo, varios escaparon en bicicletas, mientras otro abandonó el sector en una motocicleta.

Después del asalto, los afectados usaron el sistema de ubicación de uno de los dispositivos sustraídos. El rastreo permitió identificar el último lugar donde el celular tuvo señal antes de que fuera apagado.

“Nos dimos cuenta de dónde lo apagaron”, indicó el comerciante. Según afirmó, en ese punto recibieron información sobre una posible persona que habría estado relacionada con la ruta posterior de los asaltantes.

Por último, la víctima aseguró que esa semana hubo tres robos en el sector. También afirmó que algunos comerciantes han cerrado o entregado sus locales por amenazas y presuntas exigencias extorsivas.

Temas Relacionados

Inseguridad en PereiraPosteLadrónPereiraColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe empató ante Vasco da Gama por la Sudamericana, y así reaccionó la prensa brasileña: “Muy ajetreada”

El “León” de la capital ahora tendrá que buscar el cupo a las semifinales en Río de Janeiro

Santa Fe empató ante Vasco da Gama por la Sudamericana, y así reaccionó la prensa brasileña: “Muy ajetreada”

Super Astro Luna hoy martes 8 de septiembre: revisa el número y signo ganador

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Super Astro Luna hoy martes 8 de septiembre: revisa el número y signo ganador

Acusan de ‘misógino’ al Vicepresidente del Senado por pelea con Carol Borda: “Escúcheme niña”

El cruce se produjo durante una discusión sobre el Fondo Milagro, cuando el legislador evitó responder a los datos y recurrió a descalificaciones personales, lo que desató señalamientos de misoginia en el Congreso

Acusan de ‘misógino’ al Vicepresidente del Senado por pelea con Carol Borda: “Escúcheme niña”

Gustavo Petro había suspendido la extradición de ‘Mocho Olmedo’, ahora la Fiscalía lo imputó por reclutamiento de menores, homicidio y desplazamiento forzado

El expediente reporta 31 episodios de reclutamiento de menores ocurridos entre el 16 y el 20 de enero de 2025, con familias forzadas a abandonar viviendas en Tibú y El Tarra durante la confrontación armada regional

Gustavo Petro había suspendido la extradición de ‘Mocho Olmedo’, ahora la Fiscalía lo imputó por reclutamiento de menores, homicidio y desplazamiento forzado

Entró en vigencia el decreto de Abelardo de la Espriella que recupera el porte de armas y abogada hizo aclaracción clave: “Una regla importantísima”

La penalista Sharon Castillo explicó a fondo los alcances del Decreto 1368 de 2026

Entró en vigencia el decreto de Abelardo de la Espriella que recupera el porte de armas y abogada hizo aclaracción clave: “Una regla importantísima”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Así fue la visita de Jeanette Dousdebes Rubio, esposa de Marco Rubio, al Museo del Carnaval de Barranquilla junto a la primera dama Ana Lucía Pineda

Así fue la visita de Jeanette Dousdebes Rubio, esposa de Marco Rubio, al Museo del Carnaval de Barranquilla junto a la primera dama Ana Lucía Pineda

Salomón Bustamante aclaró si vende contenido para adultos y arremetió contra quienes lo critican: “Dejen la arrechera”

Pautips se disculpó por sus actitudes en ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “No me siento orgullosa”

Camila llega a Bogotá con su ‘Adiós World Tour’ para celebrar 20 años de historia musical: fecha, lugar y precios

Carlos Vives confirmó la reprogramación de cinco fechas de su gira en Colombia por el terremoto y los incendios que azotaron al país

Deportes

Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt: hora y dónde ver en vivo el debut de Luis Díaz en la Champions League

Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt: hora y dónde ver en vivo el debut de Luis Díaz en la Champions League

Álvaro Montero jugó con Boca Juniors ante São Paulo en medio de una tragedia familiar: su abuela murió y el arquero voló a Colombia

Mayer Candelo, el ídolo de Millonarios que estaría a un paso de volver al club junto a Alberto Gamero

Dirigentes del fútbol colombiano pidieron al Congreso cambios legales contra la violencia en los estadios

Medellín sufrió con el vuelo para enfrentar al Deportivo Pasto: en riesgo partido de Copa Colombia