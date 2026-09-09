En video quedó registrado como comunidad amarró a presunto ladrón a un poste en Pereira: lo pegaron con cinta y vinipel

Comunidad inmovilizó a alias “El Zarco” en Pereira, según una grabación difundida en redes - crédito @ColombiaOscura/X

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Un video difundido en redes sociales el 8 de septiembre de 2026 mostró a un hombre que fue inmovilizado y atado a un poste por varias personas en Pereira, luego de que habitantes del sector lo señalaran de cometer hurtos.

La grabación abrió una discusión entre usuarios, algunos de los cuales respaldaron la reacción de la comunidad, mientras otros reclamaron la intervención de las autoridades.

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El hombre fue identificado en las publicaciones como alias El Zarco, aunque no se conocieron detalles sobre su real identidad.

En las imágenes, el ciudadano aparece sujetado a una estructura con cinta adhesiva y vinipel. La situación fue presentada en algunas cuentas como un episodio de “paloterapia”, expresión utilizada en redes para referirse a acciones de castigo físico o retención ejecutadas por particulares contra presuntos delincuentes.

Comunidad inmovilizó a un hombre señalado de hurtos y lo amarró a un poste en Pereira - crédito @ColombiaOscura/X

La publicación recibió comentarios que avalaron la decisión de quienes participaron en la retención. Varios usuarios expresaron su rechazo a los hurtos y plantearon que la ciudadanía actúe ante la percepción de falta de respuesta institucional.

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Uno de los mensajes recordó prácticas de décadas pasadas y calificó como acertada la actuación contra el presunto responsable. Otro comentó que “hizo falta” una agresión física, mientras que una tercera publicación pidió que los delincuentes reciban el “peso de la ley”.

Algunas reacciones fueron más allá de la exigencia de una sanción judicial. Un usuario señaló que, cuando las autoridades se convierten en instrumentos de impunidad, “la gente” termina imponiendo lo que denominó “justicia divina”.

Los comentarios reflejaron posturas favorables a la retención y al castigo directo, pese a que la información compartida no aporta elementos que permitan establecer si el hombre fue sorprendido durante un hurto, si existía una denuncia previa o si había pruebas sobre los señalamientos.

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Amarraron a un hombre a un poste en Pereira tras señalarlo de cometer hurtos - crédito @ColombiaOscura/X

Cinco hombres robaron $15 millones en 24 segundos en un negocio de Bosa

Cinco hombres asaltaron un centro de lubricación y venta de accesorios automotrices en el barrio La Amistad, localidad de Bosa, al sur de Bogotá. Los delincuentes se llevaron $15 millones en efectivo, celulares y objetos personales de quienes estaban dentro del establecimiento.

El hecho ocurrió hacia las 12:02 p. m. del viernes 4 de septiembre y quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. La grabación, divulgada por la cuenta Pasa en Bogotá, muestra que el ataque duró cerca de 24 segundos.

Tres de los implicados ingresaron con armas y amenazaron al comerciante y a las demás personas presentes. Sus acompañantes aprovecharon la intimidación para tomar el dinero, revisar la caja y recoger pertenencias antes de abandonar el sitio.

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Los responsables llevaban gorras y tapabocas, según el video. Ese recurso dificultó la identificación de sus rostros durante la incursión.

Una de las víctimas relató a Citytv que revisaba el inventario cuando aparecieron los asaltantes. “Me apuntan, me amenazan”, expresó el propietario del negocio al recordar el inicio del robo.

Las cámaras de seguridad grabaron el robo en Bosa y mostraron a los asaltantes con gorras y tapabocas mientras amenazaban a las víctimas - crédito Pasa en Bogotá/X

El comerciante aseguró que tenía una suma guardada para cumplir con una obligación. Los delincuentes localizaron ese dinero en uno de sus bolsillos y luego retiraron el efectivo disponible en la caja registradora. “Se llevaron el fajo”, explicó la víctima. Además del dinero, los hombres tomaron su teléfono celular y otros objetos de las personas que estaban en el establecimiento.

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De acuerdo con su testimonio, los participantes serían jóvenes de entre 19 y 22 años. Tras cometer el robo, varios escaparon en bicicletas, mientras otro abandonó el sector en una motocicleta.

Después del asalto, los afectados usaron el sistema de ubicación de uno de los dispositivos sustraídos. El rastreo permitió identificar el último lugar donde el celular tuvo señal antes de que fuera apagado.

“Nos dimos cuenta de dónde lo apagaron”, indicó el comerciante. Según afirmó, en ese punto recibieron información sobre una posible persona que habría estado relacionada con la ruta posterior de los asaltantes.

Por último, la víctima aseguró que esa semana hubo tres robos en el sector. También afirmó que algunos comerciantes han cerrado o entregado sus locales por amenazas y presuntas exigencias extorsivas.

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