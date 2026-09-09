Colombia

Acusan de ‘misógino’ al Vicepresidente del Senado por pelea con Carol Borda: “Escúcheme niña”

El cruce se produjo durante una discusión sobre el Fondo Milagro, cuando el legislador evitó responder a los datos y recurrió a descalificaciones personales, lo que desató señalamientos de misoginia en el Congreso

La polémica entre Carol Borda y Alejandro Ocampo derivó en acusaciones de misoginia, pedidos de rectificación y reclamos por violencia contra las mujeres en la política - crédito Facebook de Carol Borda/Colprensa
La polémica entre Carol Borda y Alejandro Ocampo derivó en acusaciones de misoginia, pedidos de rectificación y reclamos por violencia contra las mujeres en la política - crédito Facebook de Carol Borda/Colprensa
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Una nueva polémica se presentó en el Senado de la República. Los protagonistas fueron la congresista Carol Borda (Salvación Nacional) y el segundo vicepresidente de la corporación Alejandro Ocampo (Pacto Histórico), que generó todo tipo de reacciones en el entorno legislativo.

La discusión se originó en un debate realizado por Semana, en la que ambos parlamentarios se refirieron al Fondo Milagro, programa destinado para la reconstrucción del país tras el terremoto de 7,4 que se registró el 10 de agosto.

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Por un lado, Borda expuso sus argumentos sobre los beneficios que tendría dicho programa implementado por el presidente Abelardo de la Espriella. No obstante, el congresista del Pacto Histórico la interrumpió y refutó la versión de la senadora.

Cali Colombia
El presidente Abelardo De La Espriella anunció el Fondo Milagro, que canalizará aportes nacionales e internacionales hacia la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos (Foto: Shutterstock)

No se ha hecho, no le digan más mentiras al país. No hable de creaciones de fondos que no existen. No vengan a engañar la gente”, manifestó Ocampo.

Sin embargo, la polémica se desató cuando el senador opositor utilizó comentarios despectivos hacia su colega de Salvación Nacional. “Por favor, ustedes, pero díselo al país. No hay ningún fondo milagro creado (...) Escúcheme, no hay fondo. Niña, ¿usted puede presentarnos el fondo milagro?”, detalló.

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De inmediato, la representante de Salvación Nacional rechazó la expresión utilizada por Ocampo y sostuvo que ese lenguaje no fue un simple desacuerdo político, sino una forma de descalificación ligada a su edad y a su condición de mujer.

“No soy ninguna niña, soy representante a la Cámara y no vamos a empezar este debate si no tiene la capacidad de reconocer el rol. Somos iguales (...) Yo sé que en la izquierda hay mucho machista enclosetado, pero yo le quiero decir algo, senador. Soy representante, no niña. Tengo 31 años, casada, mamá de dos. No soy ninguna niña”, reclamó Borda.

Referendo por la vida
- crédito Instagram/@carolbordaacevedo

La representante de Salvación Nacional afirmó además que no sería la primera vez que Ocampo la llama “niña” y señaló que ha presenciado ese trato en sesiones del Congreso.

Me llamó no solamente mentirosa sino que es la segunda vez que me llama ‘niña’ de manera despectiva”, denunció.

Reacciones políticas

El episodio generó todo tipo de críticas en la clase política colombiana. Desde su partido, Salvación Nacional rechazó el “trato despectivo y agresivo” y anunció medidas contra el segundo vicepresidente del Senado.

“Activaremos nuestros protocolos de violencia de género en política. Los debates públicos a deben darse con altura”, expresó la colectividad.

- crédito X
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El senador Enrique Gómez, de la misma colectividad, sostuvo que “el respeto no tiene género, pero el machismo sí tiene formas muy reconocibles”, al remarcar que las diferencias políticas no justifican expresiones dirigidas a disminuir la participación femenina.

Igualmente, el representante Daniel Briceño del Centro Democrático expresó su solidaridad con Carol Borda y agregó que “a Carol Borda no le regalaron la curul en una lista cerrada”.

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También se pronunciaron el senador Germán Rodríguez y el representante Jaime Arizabaleta, que también manifestaron su acompañamiento con la representante por dicha situación. “Toda la solidaridad con Carol Borda, valiente mujer”, comentaron.

Las críticas no solo vinieron desde la derecha colombiana sino de sectores independientes y de oposición. La senadora Jennifer Pedraza expresó su solidaridad con Borda y, pese a reconocer diferencias ideológicas, rechazó “la violencia detrás de la descalificación por ser una congresista joven”.

Además, la congresista de Dignidad y Compromiso pidió un pronunciamiento del Pacto Histórico para que tome cartas en el asunto.

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Desde el partido de oposición, la representante Laura Beltrán, conocida como Lalis, cuestionó la expresión utilizada por su compañero de colectividad y apuntó a que la discusión política debe desarrollarse sobre ideas y no sobre ataques personales.

“Usar la infantilización para un debate, es desconocer las luchas históricas que hemos dado las mujeres”, declaró la representante.

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Hasta el momento, el senador Alejandro Ocampo no se ha pronunciado públicamente para aclarar sus palabras ni ha mostrado su intención de ofrecer disculpas a la representante Carol Borda.

Esa denuncia reforzó la lectura de que el episodio no fue aislado, sino parte de una dinámica que varios legisladores y organizaciones feministas consideran necesario frenar con medidas específicas durante 2024.

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