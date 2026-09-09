Álvaro Montero jugó con Boca Juniors ante São Paulo en medio de una tragedia familiar: su abuela murió y el arquero voló a Colombia

Álvaro Montero ante São Paulo en La Bombonera tuvo tres atajadas - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

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Álvaro Montero fue una de las figuras de Boca Juniors en el triunfo 1-0 sobre Sao Paulo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, en una noche atravesada por una pérdida personal: horas antes del partido murió su abuela y, según contó el técnico Rodolfo Arruabarrena, el arquero luego viajó a Colombia.

La victoria dejó a Boca con una ventaja mínima antes de la revancha del 15 de septiembre en el Morumbí, a las 7:30 p. m., donde buscará el pase a semifinales. El ganador de la serie enfrentará al vencedor del cruce entre Santa Fe y Vasco da Gama, que igualaron sin goles en Bogotá.

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Montero sostuvo esa ventaja con dos intervenciones decisivas en La Bombonera. La primera llegó a los 16 o 17 minutos del primer tiempo, cuando desvió al córner un cabezazo de Luciano que tenía destino de gol; la segunda, ya con Boca arriba en el marcador, fue un remate controlado en dos tiempos dentro del área.

Post en Instagram de Álvaro Montero lamentando el fallecimiento de su abuela - crédito Instagram

Rodolfo Arruabarrena reveló después del partido el contexto en el que jugó el arquero colombiano. El entrenador explicó que el club no hizo un trabajo específico más allá del acompañamiento personal y vinculó su evolución al proceso de adaptación al equipo.

“No trabajamos nada en particular con él, solo hablamos con la intención de que tenga los tiempos suficientes para que se adapte al Mundo Boca. Hoy, antes del partido falleció la abuela y ahora está viajando a Colombia. Es un golpe duro para él, pero estuvo presente e hizo una buena actuación”, dijo el técnico.

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Arruabarrena también defendió al arquero frente a los cuestionamientos que había recibido. “Muchas veces la adaptación lleva su tiempo. Igual, cuando lo criticaban tampoco tenían mucha razón. Ya sabe lo que opino yo. Tiene que estar tranquilo”, agregó.

Después de que el entrenador hiciera pública la noticia, Montero compartió una publicación sobre su pérdida. El guardameta escribió: “Sabes que amé, vieja”.

Así fue la victoria de Boca Juniors contra São Paulo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors jugará la vuelta en el Morumbí de São Paulo para definir su pase a semifinales - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

El único tanto del partido lo convirtió Miguel Merentiel al minuto 52, en un encuentro que hasta entonces parecía encaminado al 0-0. La ventaja fue escasa, pero suficiente para que el equipo argentino llegue por delante al desquite en Brasil.

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Boca fue de menos a más durante los 90 minutos y administró el resultado sin pasar sobresaltos mayores después del gol. También indicó que faltó claridad ofensiva para encontrar el segundo tanto y viajar con un margen más amplio.

Montero fue titular y Sebastián Villa sumó minutos en la segunda parte. En el balance del partido, Sao Paulo generó poco peligro más allá de la acción de Luciano en la primera mitad y de otro remate cruzado que el arquero resolvió sin dificultades.

La serie se definirá el 15 de septiembre en el Morumbí, donde Sao Paulo estará obligado a revertir la desventaja para seguir en competencia. Boca llegará con el arco en cero en la ida y con el respaldo de una actuación de Montero marcada por el rendimiento y por una situación personal que el propio Arruabarrena describió como “un golpe duro”.

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Santa Fe posible rival de Boca Juniors en semifinales de la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe fue campéon de la Copa Sudamericana en 2015 - crédito Sergio Acero/REUTERS

Santa Fe empató 0-0 con Vasco en El Campín y dejó abierta la serie de cuartos de final, que se resolverá el martes 15 de septiembre en Río de Janeiro a las 5:00 p. m., después de una noche en la que no capitalizó su localía y terminó condicionado por la falta de precisión en ataque.

El arranque mostró a Santa Fe con presión alta, intensidad y control. A los ocho minutos, Scarpeta llegó a convertir de cabeza, aunque la acción fue invalidada por fuera de juego.

La respuesta de Vasco da Gama fue inmediata. El equipo brasileño llevó peligro en dos acciones seguidas y en la segunda obligó a intervenir al arquero cardenal para evitar la caída de su arco.

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Aunque el local tuvo más posesión en el segundo tiempo, no logró traducir ese dominio en profundidad constante. A los 63 minutos apareció Weimar Asprilla con un achique decisivo ante Claudio Spinelli, que no pudo definir una ocasión clara para la visita.