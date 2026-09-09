Santa Fe empató ante Vasco da Gama por la Sudamericana, y así reaccionó la prensa brasileña: “Muy ajetreada”

Lucas Freitas y Franco Fagúndez en el empate entre Santa Fe y Vasco da Gama-crédito Sergio Acero/REUTERS

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El 8 de septiembre de 2026, Santa Fe y Vasco da Gama empataron sin goles en el estadio El Campín de Bogotá por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Pese a tener una opción importante que pegó en el palo por parte del delantero uruguayo Franco Fagúndez, y dos atajadas en una jugada por parte del arquero Léo Jardim.

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De esta forma, la prensa de Brasil reaccionó a lo que se vivió en el primer juego de ida, y que se definirá el 15 de septiembre de 2026 a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro.

El diario brasileño destacó el empate del Vasco en los 2.600 metros de altura de Bogotá-crédito Lance

El diario Lance explicó que la primera mitad del juego que se disputó en el “Coliseo de la 57″ fue muy complicado para ambos equipos ya que se neutralizaron durante el juego:

“Una primera mitad muy ajetreada: La primera mitad fue intensa, pero también bastante singular. Tras el gol anulado al Santa Fe, el Vasco se fue asentando en el partido, empezó a controlar mejor el juego y encontró mejores espacios para atacar. El equipo de Pedro Emanuel, compuesto íntegramente por suplentes —a excepción de Léo Jardim—, desplegó un juego maduro fuera de casa y creó las mejores ocasiones de la primera parte”, dijeron.

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Y añadieron: “Aún así, debían mantenerse atentos a los ataques del rival, que representaban una amenaza cuando lograban acelerar su juego. A pesar de ser un equipo poco acostumbrado a jugar junto, el Vasco lo dio todo, compitió y buscó, con gran esfuerzo, un buen resultado para llevarse de vuelta a Brasil”.

el diario brasileño resaltó el empate que sacó el cuadro del "Gigante de Colina" en Bogotá-crédito Globo

Por su parte, el diario Globo resaltó al Vasco da Gama como un equipo que propuso durante el primer tiempo, y que tuvo la posibilidad de mantener su arco en cero:

“A 2.400 metros de altitud, el equipo incluso generó ocasiones, pero cumplió la misión de mantener su portería a cero y sostuvo el resultado. Ahora, el conjunto carioca afrontará el partido de vuelta en Río y dependerá de una victoria para avanzar a las semifinales”, detallaron.

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El canal más importante a nivel deportivo detalló el empate de la siguiente forma-crédito ESPN Brasil

El portal de ESPN Brasil destacó que a pesar de que el cuadro de Río jugó con un equipo suplente, tuvo una buena actuación en los 2.600 metros bajo el nivel del mar de Bogotá, pero recordaron el susto que tuvieron con el gol anulado al defensor Iván Scarpeta durante la primera mitad:

“A pesar de jugar con un equipo mayoritariamente suplente, Vasco ofreció una actuación sólida en general. El mayor susto de la primera parte fue un gol anulado a los colombianos. Apenas siete minutos después, tras un centro al área, Scarpeta se elevó y cabeceó el balón al fondo de la red, pero al estar en fuera de juego, el gol no fue válido”, detallaron.

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Así fue el empate entre Santa Fe y Vasco da Gama

Santa Fe empató 0-0 con Vasco en El Campín y dejó abierta la serie de cuartos de final, que se resolverá el 15 de septiembre de 2026 en Río de Janeiro, después de una ida en la que no logró convertir su localía en ventaja y terminó condicionado por la falta de profundidad y por las atajadas de Jardim en el cierre.

La eliminatoria quedó sin dueño tras un partido que cambió de signo entre un primer tiempo más cómodo para el equipo brasileño y un segundo en el que el conjunto bogotano empujó más.

El “León” tuvo un arranque intenso, con presión alta y control de la pelota en los primeros minutos. A los ocho, un cabezazo del defensor Iván Scarpeta terminó en la red, pero la acción fue invalidada por fuera de juego.

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La respuesta de Vasco llegó pronto y expuso que el desarrollo no sería de dominio local. El equipo brasileño inquietó en dos jugadas consecutivas y en la segunda obligó a una intervención del arquero de Santa Fe para sostener el cero.

A los 13 minutos, el conjunto bogotano volvió a acercarse con una acción construida por Fagúndez para Helibelton, que entró al área y definió apresurado cuando quedaba mano a mano con el arquero. Del otro lado, la visita buscó con remates de media distancia y sumó tiros de esquina que la defensa controló sin sobresaltos.

Con el paso de los minutos, el partido se inclinó hacia la posesión del equipo brasileño. Cerca de la media hora, la pelota era más de la visita, aunque sin una producción ofensiva sostenida que se tradujera en ocasiones limpias.

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Santa Fe no consiguió afirmarse con la pelota y tampoco logró continuidad en el último cuarto de cancha. Jardim apenas había intervenido en esa etapa, una muestra de la escasa exigencia ofensiva del equipo dirigido por Repetto.

Léo Jardim fue la gran figura en el juego entre Santa Fe y Vasco da Gama en el Campín de Bogotá-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El balance del primer tiempo favoreció a Brasil en términos de control territorial y manejo del balón. Santa Fe, después de un inicio enérgico, cedió terreno y permitió que su rival transitara un tramo largo del encuentro con un resultado que ya le era útil.

En la segunda parte, el local mostró otra disposición y salió a jugar más cerca del arco rival. Aún así, siguió sin resolver con claridad las jugadas en la zona decisiva y a los 54 minutos Repetto movió el banco con el ingreso de Lovera por Rivaldo.

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Aunque Santa Fe asumió más la iniciativa, Vasco siguió sin pasar demasiados apuros durante varios tramos. A los 62, la posesión favorecía al local, pero el empuje no alcanzaba para romper la estructura defensiva visitante.

Un minuto después, el arquero de Santa Fe evitó la caída de su arco con un achique ante una definición que Spinelli no pudo concretar. La respuesta llegó cuatro minutos más tarde, cuando Fagúndez estrelló la pelota en el travesaño en la ocasión más clara del equipo bogotano.

En el tramo final, Santa Fe insistió más por ímpetu que por elaboración. Generó dos remates de cabeza que fueron controlados por Jardim, quien terminó como la figura del partido después de una doble intervención que sostuvo el 0-0.

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