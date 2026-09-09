Falsos médicos que realizaron cirugías estéticas a más de 200 personas en Bogotá pidieron perdón: “Me encantaría devolver el tiempo”

Los acusados habrían operado a más de 250 personas - crédito Juzgado de Paloquemado

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El 8 de septiembre de 2026 inició la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Esteban Henao y Ruth Verónica Lengua por presuntamente realizar procedimientos estéticos en Bogotá haciéndose pasar por profesionales de la salud.

Un caso en que, según la Fiscalía General de la Nación, los falsos médicos atendieron a decenas de personas entre 2023 y 2026 con un saldo cerca a 259 víctimas, por lo que determinó que ambos sean enviados a un establecimiento carcelario.

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La defensa se opuso y solicitó a la jueza que tenga en cuenta la situación familiar de la pareja, en especial la salud de uno de sus hijos, así como los riesgos que, dijo, enfrentaría Ruth Verónica Lengua en caso de ingresar a una prisión.

Falsos médicos que realizaron cirugías estéticas a más de 200 personas en Bogotá pidieron perdón - crédito Juzgado de Paloquemao

En medio de la diligencia, Henao habló ante la jueza, expresando arrepentimiento por los hechos, en particular con los pacientes que confiaron en ellos: “Principalmente quiero usar este tiempo para pedir disculpas a todas las personas que confiaron en nosotros. Quiero pedirle disculpas a Dios y a mi familia”.

El procesado dijo que su tiempo bajo detención le permitió revisar lo ocurrido. “En estos casi ocho días encerrado he reflexionado mucho sobre el gran error que estaba cometiendo. Me encantaría poder devolver el tiempo y no cometer todos estos errores”.

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La Fiscalía sostiene que la pareja montó una fachada para parecer personal médico

El operativo se llevó a cabo en la localidad de Usaquén, en el norte de la capital colombiana - crédito Fiscalía

Según la Fiscalía, Henao y Lengua habrían acondicionado consultorios para generar confianza en sus pacientes. Entre los elementos mencionados por el ente acusador aparecen camillas, personal auxiliar y diplomas que eran exhibidos como respaldo de supuestos conocimientos médicos.

La acusación sostiene que esa presentación fue usada para hacer creer a los pacientes que estaban siendo atendidos por personas capacitadas para practicar este tipo de procedimientos. Las intervenciones mencionadas en la investigación incluyen liposucciones, lipólisis láser, transferencias de grasa, marcaciones abdominales, lipo de papada y rinoplastias.

La fiscal explicó cómo ambos habrían tratado de certificarse ante el Colegio Médico Colombiano sin éxito - crédito Fiscalía

En el caso de Henao, las autoridades establecieron que tendría título de bachiller. Pese a ello, la Fiscalía asegura que habría intervenido en procedimientos estéticos practicados a pacientes.

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El expediente también señala que intentó obtener una tarjeta profesional. Ese trámite fue rechazado cuando las autoridades determinaron que la documentación presentada para acreditar sus conocimientos era falsa.

Henao también pidió que, si la jueza decide privarlos de la libertad, la medida pueda cumplirse cerca de sus hijos. “Este ha sido nuestro primer error social frente a la justicia y estoy completamente seguro de que será el último”, afirmó.

Luego hizo una solicitud directa sobre el lugar de reclusión: “Quiero pedirle a la señora jueza que nos dé el beneficio de la duda frente al lugar donde pagar nuestra falta cometida, que nos permita cumplir el tiempo de la justicia que crea pertinente al lado de nuestros hijos”.

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La defensa alegó amenazas contra Lengua si es enviada a un penal

El abogado de la pareja sostuvo que no deben ser enviados a prisión mientras continúa el proceso. Uno de sus argumentos fue la condición de salud de uno de los hijos de ambos, asunto que pidió valorar al momento de resolver la medida.

El representante legal también aseguró que Lengua estaría recibiendo amenazas por parte de una de las víctimas. Según el abogado, fueron entregados mensajes que aluden a una agresión física en caso de que la procesada ingrese a un establecimiento penitenciario.

Durante la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento, el defensor afirmó: “La amenaza es concreta. Los mensajes aportados contienen referencias expresas a que una vez Verónica ingrese a un establecimiento penitenciario será ‘recomendada’, sometida a una agresión física. De hecho, establece que la va a hacer apuñalar”.

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