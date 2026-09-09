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Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt: hora y dónde ver en vivo el debut de Luis Díaz en la Champions League

El “Guajiro” disputará su segunda temporada a nivel continental con el “Gigante de Baviera” de Vincent Kompany

Luis Díaz debutará en la Champions League-crédito Teresa Kroeger/REUTERS
Luis Díaz debutará en la Champions League-crédito Teresa Kroeger/REUTERS
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El 8 de septiembre comenzó la edición de la UEFA Champions League 2026-2027 con varios partidazos.

El primer turno fueron para los colombianos Juan Camilo “Cucho” Hernández y Nelson Deossa, pero ahora el rol protagonista lo tomará el delantero Luis Díaz con el Bayern Múnich.

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En su segunda temporada con el “Gigante de Baviera”, Lucho buscará conquistar el torneo de clubes más importante del mundo junto con un equipo lleno de estrellas con el francés Michael Olise y el inglés Harry Kane.

El "Gigante de Baviera" buscará su séptima Champions League-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
El "Gigante de Baviera" buscará su séptima Champions League-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El partido se disputará el 10 de septiembre de 2026 en el estadio Allianz Arena de Múnich a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de ESPN y Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el esloveno Rade Obrenovič, y en el VAR lo acompañará el español Carlos del Cerro Grande.

Cómo llegan ambos equipos al encuentro

Bayern Múnich

Vitalie Becker y Jamal Musiala-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Vitalie Becker y Jamal Musiala-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El 5 de septiembre de 2026, Bayern Múnich empató 0-0 con Schalke 04 este sábado en Gelsenkirchen, por la fecha 2 de la Bundesliga, y cedió el liderato del torneo. Luis Díaz fue titular en el Veltins-Arena y tuvo una de las opciones más claras del primer tiempo, pero remató desviado ante Loris Karius.

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El arquero del Schalke sostuvo el resultado con intervenciones frente a disparos de Nathaniel Brown y Michael Olise, además de una llegada de Harry Kane, que ingresó en el segundo tiempo. Del otro lado, Manuel Neuer evitó el gol local al contener un tiro libre.

El empate cortó la racha de victorias con la que el equipo del técnico Vincent Kompany había comenzado la temporada.

En lo que se refiere a su último partido de la Champions League, hay que ir al 6 de mayo de 2026, cuando Bayern Múnich empató a un gol ante París Saint Germain de Francia en el estadio Allianz Arena. Los goles fueron de Ousmane Dembélé al minuto 3 de partido, mientras que Harry Kane empató el juego al minuto 90+4.

A continuación, así viene el Bayern en sus últimos cinco partidos:

  • 5 de septiembre de 2026 - Bundesliga: Schalke 0-0 Bayern Múnich
  • 2 de septiembre de 2026 - Copa de Alemania: Osnabruck 1-4 Bayern Múnich
  • 28 de agosto de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 5-1 Stuttgart
  • 22 de agosto de 2026 - Supercopa de Alemania: Borussia Dortmund 1-2 Bayern Múnich
  • 18 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Heidenheim 2-4 Bayern Múnich

Bodø Glimt

F.K. Bodø/Glimt quiere dar la sorpresa-crédito Pedro Nunes/REUTERS
F.K. Bodø/Glimt quiere dar la sorpresa-crédito Pedro Nunes/REUTERS

Por los lados del F.K. Bodø/Glimt, el equipo dirigido por el noruego Kjetil Knusten viene en un gran momento en la Eliteserien (primera división de Noruega) ya que viene como líder del campeonato con 47 puntos, sacando una diferencia de tres puntos al Viking.

El 4 de septiembre de 2026, el Bodø/Glimt derrotó en condición de visitante por 1-2 al Fredrikstad en el estadio del mismo nombre. Al minuto 29, Ole Blomberg adelantó a los locales, pero para la segunda mitad, Bryan Fiabema marcó el empate al 58.

Finalmente, Jens Hauge anotó el 1-2 final, y la victoria para el equipo Den Gule Horde (que traduce al español la Horda Amarilla, y hace referencia a su fiel fanaticada y los colores del equipo).

  • 4 de septiembre de 2026 - Eliteserien: Fredrikstad 1-2 F.K. Bodø/Glimt
  • 30 de septiembre de 2026 - Eliteserien: F.K. Bodø/Glimt 4-2 Rosenborg
  • 26 de agosto de 2026 - NM Cup: Fauske Sprint 0-5 F.K. Bodø/Glimt
  • 25 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: F.K. Bodø/Glimt 3-0 Nijmegen
  • 19 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Nijgmegen 1-3 F.K. Bodø/Glimt

En lo que se refiere a su último partido de la Champions League, el 17 de marzo de 2026, Bodø/Glimt cayó por los octavos de final ante el Sporting Lisboa por 5-0 en el estadio José Alvalade.

En ese partido, Gonçalo Inácio marcó el 1-0 al 34, luego, en la segunda mitad, Pote puso la segunda anotación al 61, y el colombiano Luis Javier Suárez empató la serie al 78 de tiro penal.

Para los tiempos extra, el uruguayo Maxi Araújo puso el cuarto gol al 92, y Rafael Nel al 120+5, selló la clasificación a los cuartos de final de la Champions League.

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