Mayer Candelo, el ídolo de Millonarios que estaría a un paso de volver al club junto a Alberto Gamero

Mayer Candelo sería la persona elegida para completar el cuerpo técnico de Alberto Gamero en Millonarios. - crédito @MillosFCoficial/X

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Mayer Candelo estaría cerca de regresar a Millonarios, esta vez como asistente técnico de Alberto Gamero. El exfutbolista es el nombre que tomó fuerza en las últimas horas para ocupar el cargo que permanece pendiente en el cuerpo técnico del entrenador samario, quien asumió nuevamente la dirección del conjunto bogotano tras la salida del argentino Fabián Bustos.

La versión fue divulgada inicialmente por el periodista deportivo Gabriel Meluk, quien aseguró en su cuenta de X que Candelo sería el asistente de Gamero en Millonarios. La información también fue complementada por el periodista Guillermo Arango, quien señaló que el exfutbolista viajaría a Bogotá este miércoles 9 de septiembre para finiquitar los detalles de su incorporación.

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Por su parte, Gamero confirmó este martes 8 de septiembre, durante una entrevista con Win Sports, que ya recibió una respuesta afirmativa de la persona que quería para completar su grupo de trabajo. El entrenador no reveló su nombre y explicó que el anuncio oficial se realizará cuando esta llegue al club.

Mayer Candelo, el nombre que tomó fuerza en Millonarios

La versión sobre Candelo surgió después de varios días en los que se buscaba definir quién ocuparía el lugar disponible junto a Gamero. El nombre del exfutbolista tendría además una particularidad para el conjunto bogotano, debido a su pasado como jugador de la institución.

Meluk fue quien dio por definida la elección a través de una publicación en X. “No pregunten más: Mayer Candelo es el asistente técnico de Gamero en Millonarios. Ya lo saben”, escribió el periodista.

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La información de Arango apunta a que el exjugador se trasladaría a la capital para avanzar en el cierre de su incorporación. Hasta el momento de la información suministrada, Millonarios no había realizado el anuncio oficial de Candelo como integrante del cuerpo técnico.

Los periodistas Gabriel Meluk y Guillermo Arango entregaron detalles sobre la posible incorporación de Candelo al club 'Embajador'. - crédito X

¿Qué pasó con Faryd Mondragón?

Antes de que apareciera el nombre de Candelo, Faryd Mondragón había sido mencionado como una de las alternativas para acompañar a Gamero. Sin embargo, esa posibilidad no avanzó.

La situación fue aclarada por el propio entrenador después del partido entre Millonarios y Deportivo Pereira, que terminó con empate 1-1. Gamero dirigió ese compromiso sin el asistente que todavía está pendiente de incorporarse a su grupo de trabajo.

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Tras el encuentro, el técnico samario se refirió a la versión que relacionaba a Mondragón con el club y negó que existiera una conversación para que el exarquero llegara a Millonarios.

“Yo con Faryd tengo una muy buena relación, pero en ningún momento hablamos de que venía a Millonarios en un cuerpo técnico”, afirmó Gamero.

De esta manera, el exarquero quedó por fuera de la posibilidad que había circulado en los días previos y posteriormente tomó fuerza el nombre de Candelo.

Faryd Mondragón fue relacionado con el cuerpo técnico, pero Alberto Gamero negó que hubieran hablado sobre su llegada a Millonarios. - crédito Colprensa

Los títulos que Mayer Candelo ganó con Millonarios

Candelo, de 49 años, tiene una historia previa con el club bogotano como futbolista. Durante su etapa en Millonarios consiguió dos títulos oficiales.

El primero fue la Copa Colombia de 2011. Un año después, el entonces mediocampista volvió a celebrar con el equipo al conquistar el Torneo Finalización 2012, campeonato en el que también fue capitán y figura.

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Ese título permitió que Millonarios terminara con una racha de 24 años sin conseguir un campeonato, según la información suministrada.

Su paso por el conjunto capitalino lo convirtió en uno de los jugadores recordados por la afición azul y ahora su nombre vuelve a estar relacionado con la institución, aunque desde una función diferente.

Mayer Candelo dirigió al Deportivo Cali en 2022, en una de sus experiencias como entrenador en el fútbol profesional colombiano. - crédito @deportivocalioficial

La experiencia de Mayer Candelo como entrenador

El exfutbolista también cuenta con experiencia dirigiendo equipos profesionales. En 2019, estuvo al frente de Cortuluá en el Torneo de la Primera B.

Posteriormente, en 2022, asumió como entrenador del Deportivo Cali. Su paso por el conjunto caleño fue breve y terminó sin los resultados esperados, de acuerdo con la información proporcionada por FutbolRed.

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