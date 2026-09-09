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Carolina Gómez le respondió fuerte a quienes la acusan de vivir de su novio Yeferson Cossio: “No tengo que fingir que trabajo”

La empresaria e influenciadora salió al paso de los comentarios que le atribuían a su pareja el crecimiento de su emprendimiento al haberle regalado todo para fortalecerlo y reivindicó su trabajo diario

Yeferson Cossio y Carolina Gómez alzan la voz contra la pólvora - crédito @yefersoncossio/IG
Carolina Gómez se defendió de las críticas de quienes dicen que vive a costillas del creador de contenido - crédito @yefersoncossio/IG
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Carolina Gómez, pareja de Yeferson Cossio, salió a defender su trabajo tras una ola de comentarios que le atribuían el crecimiento de su empresa al influenciador paisa.

“Detrás de lo que hoy ven hay años de trabajo, disciplina, decisiones, sacrificios y constancia”, escribió la modelo a través de una publicación reposteada por la cuenta Rechismes en Instagram, ya que su publicación desapareció de sus historias 24 horas después de publicada.

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La creadora de contenido respondió así a los mensajes que recibió en su último reel, donde varios usuarios insistieron en que su emprendimiento fue un regalo de Cossio. “Y nunca entenderé por qué para algunas personas es más fácil creer que a una mujer ‘se lo regalaron’ antes que reconocer que trabajó por ello”, planteó Gómez.

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Comentarios de seguidores de la novia de Yeferson Cossio generaron una respuesta en la joven empresaria - crédito @carolinagoezec/IG

Carolina Gómez reivindicó su trabajo diario en medio de las críticas

La influenciadora aclaró que su relación sentimental no invalida su esfuerzo personal. “Mi novio es uno de los hombres más caballerosos y generosos que conozco, me consiente muchísimo y claro que me ha regalado muchas cosas, y me siento muy afortunada por eso”, reconoció.

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Sin embargo, marcó una diferencia clara entre los obsequios de pareja y la construcción de su marca propia. “¿Por qué eso tendría que significar que TODO lo que tengo o he construido me lo dio él?”, cuestionó la modelo en el mismo posteo.

Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, apareció en el centro de la conversación en redes sociales después de que un comentario acusara a la empresaria de fingir que trabaja y de administrar una compañía que, según el usuario, le regaló su pareja.

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Esta fue la respuesta de la novia de Cossio a seguidora que la criticó - crédito @rechismes/IG

Ella respondió que lleva más de tres años construyendo su marca con esfuerzo propio y pidió no minimizar el trabajo femenino solo porque exista un hombre que acompañe y apoye ese proceso.

La respuesta directa a un comentario que la acusó de “hacerse la que trabaja”

Uno de los mensajes que motivó la reacción de la modelo fue particularmente directo. “Haciéndose la que trabaja porque dudo que trabaje como todos, ahhh, y en la empresa que el novio le regaló”, escribió un usuario, según se observa en la captura difundida por rechismes.

Gómez no dejó pasar el señalamiento y contestó de forma pública. “Me parece muy triste que cuando ven a una mujer trabajando todos los días por cumplir sus sueños, todavía exista esa necesidad de asumir que ‘se lo regalaron’ o que ‘se lo dio el novio’”, respondió la empresaria.

La creadora de contenido detalló además el tiempo que lleva al frente de su emprendimiento. “Llevo más de tres años trabajando y construyendo mi marca, con todo lo que eso implica: tiempo, esfuerzo, decisiones, errores, aprendizajes y muchísima constancia”, precisó Gómez en su descargo.

Novia Cossio
La novia de Yeferson Cossio también repartió ayudas para los damnificados por el terremoto - crédito @carolinagomezec/IG

Para la influenciadora, reducir ese recorrido a un simple regalo desconoce el proceso real detrás del negocio. “Intentar reducir todo ese trabajo a que alguien más me lo dio es simplemente desmeritar un proceso que ustedes no conocen”, sostuvo.

Un mensaje final sobre la independencia dentro de la relación

Gómez cerró su descargo con una frase que apuntó directamente a la necesidad de trabajar por cuenta propia. “Y no, no tengo que ‘fingir que trabajo’. Trabajo porque es mi empresa, porque son mis sueños y porque, si yo no trabajo por lo mío, ¿quién más lo va a hacer?”, planteó.

La modelo también pidió que se deje de asociar automáticamente el éxito femenino con la presencia de una pareja masculina. “No minimicemos el trabajo de una mujer simplemente porque tiene a un hombre a su lado que la ama, la apoya y la consiente. Una cosa no invalida la otra”, concluyó Carolina Gómez en su publicación.

La polémica se suma a otras controversias que rodearon a la pareja desde que confirmó su relación tras la separación de Cossio de Jenn Muriel.

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