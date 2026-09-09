Colombia

Así fue la visita de Jeanette Dousdebes Rubio, esposa de Marco Rubio, al Museo del Carnaval de Barranquilla junto a la primera dama Ana Lucía Pineda

La esposa del secretario de Estado de Estados Unidos recorrió las salas dedicadas a reinas, disfraces y hacedores de una de las principales fiestas colombianas

Acompañada por Ana Lucía Pineda y Katia Nule, Jeanette Dousdebes Rubio firmó el libro de visitantes y recibió obsequios alusivos a la festividad - crédito @carnavalbaq @alcaldiabarranquilla / Instagram

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Jeanette Dousdebes Rubio recorrió el Museo del Carnaval de Barranquilla durante una visita privada junto a la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, y la gestora social de la ciudad, Katia Nule, el martes 8 de septiembre.

La esposa del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conoció parte de la historia, los personajes y el trabajo artesanal que sostiene una de las principales celebraciones culturales de Colombia.

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La actividad se desarrolló en el Museo del Carnaval, ubicado en el barrio Abajo de Barranquilla, y formó parte de la agenda de la delegación estadounidense en el país. El ingreso de las visitantes estuvo acompañado por un operativo de seguridad con presencia de la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional y vehículos del servicio secreto de Estados Unidos.

El recorrido tuvo como eje las expresiones culturales que integran la tradición carnavalera. El Museo del Carnaval de Barranquilla reúne, a lo largo de sus tres pisos, vestuarios utilizados por las reinas, coronas, fotografías, documentos y piezas que dan cuenta del trabajo de artesanos, bailarines, músicos y gestores culturales vinculados a la fiesta.

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Jeanette Dousdebes Rubio recorrió el Museo del Carnaval de Barranquilla junto a Ana Lucía Pineda y Katia Nule - crédito @carnavalbaq/ Instagram
Jeanette Dousdebes Rubio recorrió el Museo del Carnaval de Barranquilla junto a Ana Lucía Pineda y Katia Nule - crédito @carnavalbaq/ Instagram

Dousdebes Rubio, Pineda y Nule iniciaron la visita en las salas dedicadas a las soberanas del Carnaval. Allí observaron coronas, retratos y otros elementos relacionados con las mujeres que han encabezado las distintas ediciones de la celebración.

Después avanzaron hacia las exhibiciones de vestuarios y objetos representativos de las carnestolendas. Durante el trayecto, las anfitrionas explicaron el sentido de varios personajes tradicionales, el proceso de elaboración de los trajes y la participación de las comunidades que conservan las danzas y comparsas.

La directora de Carnaval de Barranquilla S. A. S., Diana Acosta Miranda, participó en el encuentro y acompañó parte de la explicación sobre la colección. El museo recibe alrededor de 300 visitantes por día, una cifra que fue compartida con las invitadas durante la jornada.

Jeanette Dousdebes Rubio y Ana Lucía Pineda firmaron el libro de visitantes al cierre del recorrido por el museo - crédito @carnavalbaq/ Instagram
Jeanette Dousdebes Rubio y Ana Lucía Pineda firmaron el libro de visitantes al cierre del recorrido por el museo - crédito @carnavalbaq/ Instagram

La visita de la esposa de Marco Rubio incorporó una escala cultural a las actividades oficiales de la delegación estadounidense. Marco Rubio se encontraba en Barranquilla en el marco de una agenda relacionada con los vínculos entre Colombia y Estados Unidos.

Para los anfitriones, el recorrido fue también una oportunidad para presentar la celebración como una expresión construida por generaciones de creadores locales. Al finalizar la actividad, Jeanette Dousdebes Rubio y Ana Lucía Pineda firmaron el libro de visitantes del museo. La esposa del secretario de Estado dejó un mensaje dirigido a los barranquilleros, en el que agradeció la recepción y resaltó la tradición cultural de la ciudad.

La esposa de Marco Rubio conoció la tradición del Carnaval en Barranquilla - crédito @carnavalbaq/ Instagram
La esposa de Marco Rubio conoció la tradición del Carnaval en Barranquilla - crédito @carnavalbaq/ Instagram

“Gracias por compartir la increíble belleza, alegría y ricas tradiciones del Carnaval de Barranquilla”, escribió Rubio. En la dedicatoria también señaló que la pasión y el talento de quienes hacen posible la festividad resultan inspiradores, y definió como un honor rendir homenaje a un espacio dedicado a la cultura y la herencia local.

Las visitantes recibieron obsequios relacionados con los símbolos del Carnaval. Entre ellos hubo portavasos decorados con figuras tradicionales, como la Negrita Puloy, y una bandeja con la imagen de la marimonda, uno de los personajes más reconocibles de la celebración barranquillera.

Jeanette Christina Dousdebes Rubio nació en Miami, Florida, pero sus vínculos familiares con Colombia forman parte central de su historia personal. Es hija de Luis Ernesto Dousdebes, oriundo de Bogotá, y de María Elena Giraldo, nacida en Cali, quienes emigraron a Estados Unidos antes de su nacimiento. Su padre trabajó en el sector de fumigación durante su vida en ese país y luego regresó a Colombia, donde murió a los 51 años.

Jeanette Dousdebes Rubio, esposa del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio - crédito Joel González/Presidencia
Jeanette Dousdebes Rubio nació en Miami y es hija de inmigrantes colombianos de Bogotá y Cali - crédito Joel González/Presidencia

Creció en el sur de Florida, dentro de una familia de tradición católica. Estudió en South Miami High School y continuó su formación en Miami Dade College. En esa etapa también trabajó como cajera en un banco y formó parte, en 1997, del equipo de animadoras de los Miami Dolphins, de la Liga Nacional de Fútbol Americano.

Más adelante inició estudios de Diseño de Modas en el International Fine Arts College, aunque no completó la carrera. Con el tiempo, priorizó la crianza de sus cuatro hijos, Amanda, Daniella, Anthony y Dominick, fruto de su matrimonio con Marco Rubio.

La pareja se conoció en una fiesta de barrio en West Miami, cuando ella tenía 17 años y él, 19. Tras varios años de relación, se casaron el 28 de octubre de 1998 en la iglesia Church of the Little Flower, en Coral Gables.

La esposa del secretario de Estado de Estados Unidos mantuvo un perfil público reservado durante la carrera política de su esposo - crédito (AP Foto/Jacquelyn Martin)
La esposa del secretario de Estado de Estados Unidos mantuvo un perfil público reservado durante la carrera política de su esposo - crédito (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Dousdebes Rubio mantuvo un perfil público reservado durante la trayectoria política de su esposo, primero como senador por Florida y luego como secretario de Estado. Su presencia en Barranquilla permitió poner en primer plano su conexión familiar con Colombia, país de origen de sus padres, mientras acompañaba a Rubio en una gira regional que también incluyó actividades en Ecuador y Perú.

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