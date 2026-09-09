Problemas en el metro de Medellín, al menos 8 estaciones de la Línea A están cerradas por una falla técnica: qué fue lo que pasó

El servicio del Metro de Medellín quedó habilitado solo entre Niquía y Caribe y entre Poblado y La Estrella - crédito Metro de Medellín/Alcaldía de Medellín/Sapiencia

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El Metro de Medellín opera parcialmente en la línea A durante la mañana del miércoles 9 de septiembre de 2026, debido a un inconveniente técnico con un vehículo auxiliar.

La interrupción afecta el segmento central de la línea A. Las estaciones Industriales, Exposiciones, Alpujarra, San Antonio, Parque Berrío, Prado, Hospital y Universidad permanecen fuera de servicio mientras avanza la atención técnica.

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Así lo informó la empresa a través de sus redes sociales a las 4:15 a. m: “por inconveniente técnico con un vehículo auxiliar, la línea A del metro opera entre Niquía - Caribe y Prado - La Estrella”.

La empresa activó un Plan de Continuidad junto con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para facilitar los desplazamientos de los viajeros afectados por la suspensión en ese corredor.

El Metro de Medellín operó de forma parcial en la línea A por un inconveniente técnico con un vehículo auxiliar - crédito Metro Medellín/X

Cerca de las 5:30 a. m., la entidad afirmó: “con el fin de facilitar la movilidad de los viajeros, activamos el Plan de Continuidad en articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá”.

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Como alternativa, los usuarios pueden llegar hasta la estación Caribe y tomar allí la línea O de buses hasta Floresta. Desde esa estación, deben abordar la línea B hasta Cisneros y luego continuar en la línea 1 de buses hacia Industriales.

En Industriales, los pasajeros podrán retomar el recorrido en tren hacia el sur de la ciudad. El equipo técnico del sistema trabaja para solucionar la falla y restablecer la operación completa de la línea A.

Plan de contigencia para buses

Rutas para Medellín

Estación Industriales 130I Industriales – Poblado – Aguacatala; 136I Castropol – Colegio Latino

Estación Poblado 130I Industriales – Poblado – Aguacatala; 132II Aguacatala – Poblado – Avenida 34; 133I San Lucas; 134I La Y; 134IA CES Chuscalito Chacaltaya

Estación Aguacatala 130I Industriales – Poblado – Aguacatala; 132I La Visitación – Oviedo – Universidad EAFIT – Alterna; 132IA La Visitación – Oviedo – Universidad EAFIT – Alterna; 132II Aguacatala – Poblado – Avenida 34; 133II Campestre – ISA – Loma de los González; 133IIIA Balsos – La Y; 135I Los Yarumos – San Lucas; C4-001 Metro Aguacatala, cerca a la ELA; C4-002 Aeropuerto Terminal del Sur – Mota; C4-003 San Antonio de Prado – Aguacatala

Estación Itagüí C4-007 San Antonio de Prado – Itagüí; C4-014 317i – El Limonar; C4-015 318i – El Descanso; C4-016 319i – El Vergel – Limonar

Estación La Estrella C4-017 318ii – San Antonio de Prado – Estrella.

El Metro de Medellín activó un Plan de Continuidad en articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá - crédito Metro de Medellín

A las 6:06 a. m., Metro Medellín detalló en X junto con imágenes de trabajadores con equipo de maquinaria: “a esta hora, nuestro equipo técnico trabaja intensamente para solucionar el inconveniente técnico presentado con un vehículo auxiliar en la línea A”. La entidad agregó en sus redes sociales: “Agradecemos tu comprensión y paciencia mientras restablecemos la operación con normalidad💚“.

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Minutos más tarde, Liliana Gutiérrez, jefe del Sistema Operativo del Metro de Medellín, dio detalles del incidente: “Durante la noche, los vehículos auxiliares realizan trabajos de mantenimiento en las vías férreas. Uno de ellos tuvo una novedad técnica quedando detenido en el tramo Hospital Caribe. Debido a esto, tuvimos que iniciar operación comercial en el tramo Prado Estrella Caribe Niquia”.

La funcionaria enfatizó: “Nuestro personal técnico, para poder hacer la intervención de dicho vehículo debió desenergizar la zona para su atención. Esto conlleva a que se haya interrumpido el suministro eléctrico y debimos modificar la operación comercial entre Industriales, Estrella, Caribe, Niquia. Nuestras demás líneas operan normalmente y esperamos restablecer lo más pronto posible. Para dar la continuidad a la operación en este tramo se activó Plan de Continuidad de Com buses con el Área Metropolitana y el distrito de Medellín. Estaremos dando información permanente por nuestros canales de comunicación y agradecemos la comprensión.

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