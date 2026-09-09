Colombia

Problemas en el metro de Medellín, al menos 8 estaciones de la Línea A están cerradas por una falla técnica: qué fue lo que pasó

Una avería en un vehículo de apoyo limitó la operación la mañana del miércoles 9 de septiembre, con circulación únicamente entre Niquía y Caribe, y entre Poblado y La Estrella

El servicio del Metro de Medellín quedó habilitado solo entre Niquía y Caribe y entre Poblado y La Estrella - crédito Metro de Medellín/Alcaldía de Medellín/Sapiencia
El servicio del Metro de Medellín quedó habilitado solo entre Niquía y Caribe y entre Poblado y La Estrella - crédito Metro de Medellín/Alcaldía de Medellín/Sapiencia
Guardar

El Metro de Medellín opera parcialmente en la línea A durante la mañana del miércoles 9 de septiembre de 2026, debido a un inconveniente técnico con un vehículo auxiliar.

La interrupción afecta el segmento central de la línea A. Las estaciones Industriales, Exposiciones, Alpujarra, San Antonio, Parque Berrío, Prado, Hospital y Universidad permanecen fuera de servicio mientras avanza la atención técnica.

PUBLICIDAD

Así lo informó la empresa a través de sus redes sociales a las 4:15 a. m: “por inconveniente técnico con un vehículo auxiliar, la línea A del metro opera entre Niquía - Caribe y Prado - La Estrella”.

La empresa activó un Plan de Continuidad junto con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para facilitar los desplazamientos de los viajeros afectados por la suspensión en ese corredor.

El Metro de Medellín operó de forma parcial en la línea A por un inconveniente técnico con un vehículo auxiliar - crédito Metro Medellín/X
El Metro de Medellín operó de forma parcial en la línea A por un inconveniente técnico con un vehículo auxiliar - crédito Metro Medellín/X

Cerca de las 5:30 a. m., la entidad afirmó: “con el fin de facilitar la movilidad de los viajeros, activamos el Plan de Continuidad en articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá”.

PUBLICIDAD

Como alternativa, los usuarios pueden llegar hasta la estación Caribe y tomar allí la línea O de buses hasta Floresta. Desde esa estación, deben abordar la línea B hasta Cisneros y luego continuar en la línea 1 de buses hacia Industriales.

En Industriales, los pasajeros podrán retomar el recorrido en tren hacia el sur de la ciudad. El equipo técnico del sistema trabaja para solucionar la falla y restablecer la operación completa de la línea A.

Plan de contigencia para buses

Rutas para Medellín

  • Estación Industriales 130I Industriales – Poblado – Aguacatala; 136I Castropol – Colegio Latino
  • Estación Poblado 130I Industriales – Poblado – Aguacatala; 132II Aguacatala – Poblado – Avenida 34; 133I San Lucas; 134I La Y; 134IA CES Chuscalito Chacaltaya
  • Estación Aguacatala 130I Industriales – Poblado – Aguacatala; 132I La Visitación – Oviedo – Universidad EAFIT – Alterna; 132IA La Visitación – Oviedo – Universidad EAFIT – Alterna; 132II Aguacatala – Poblado – Avenida 34; 133II Campestre – ISA – Loma de los González; 133IIIA Balsos – La Y; 135I Los Yarumos – San Lucas; C4-001 Metro Aguacatala, cerca a la ELA; C4-002 Aeropuerto Terminal del Sur – Mota; C4-003 San Antonio de Prado – Aguacatala
  • Estación Itagüí C4-007 San Antonio de Prado – Itagüí; C4-014 317i – El Limonar; C4-015 318i – El Descanso; C4-016 319i – El Vergel – Limonar
  • Estación La Estrella C4-017 318ii – San Antonio de Prado – Estrella.
El Metro de Medellín activó un Plan de Continuidad en articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá - crédito Metro de Medellín
El Metro de Medellín activó un Plan de Continuidad en articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá - crédito Metro de Medellín

A las 6:06 a. m., Metro Medellín detalló en X junto con imágenes de trabajadores con equipo de maquinaria: “a esta hora, nuestro equipo técnico trabaja intensamente para solucionar el inconveniente técnico presentado con un vehículo auxiliar en la línea A”. La entidad agregó en sus redes sociales: “Agradecemos tu comprensión y paciencia mientras restablecemos la operación con normalidad💚“.

Minutos más tarde, Liliana Gutiérrez, jefe del Sistema Operativo del Metro de Medellín, dio detalles del incidente: “Durante la noche, los vehículos auxiliares realizan trabajos de mantenimiento en las vías férreas. Uno de ellos tuvo una novedad técnica quedando detenido en el tramo Hospital Caribe. Debido a esto, tuvimos que iniciar operación comercial en el tramo Prado Estrella Caribe Niquia”.

La funcionaria enfatizó: “Nuestro personal técnico, para poder hacer la intervención de dicho vehículo debió desenergizar la zona para su atención. Esto conlleva a que se haya interrumpido el suministro eléctrico y debimos modificar la operación comercial entre Industriales, Estrella, Caribe, Niquia. Nuestras demás líneas operan normalmente y esperamos restablecer lo más pronto posible. Para dar la continuidad a la operación en este tramo se activó Plan de Continuidad de Com buses con el Área Metropolitana y el distrito de Medellín. Estaremos dando información permanente por nuestros canales de comunicación y agradecemos la comprensión.

Temas Relacionados

Metro MedellínLínea AOperación parcialInconveniente técnicoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima en Cartagena de Indias: cuál será la temperatura máxima y mínima este 9 de septiembre

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país

Clima en Cartagena de Indias: cuál será la temperatura máxima y mínima este 9 de septiembre

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barranquilla este 9 de septiembre

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país<br>

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barranquilla este 9 de septiembre

Pronóstico del clima en Medellín este 9 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Pronóstico del clima en Medellín este 9 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

Conoce el clima de este 9 de septiembre en Cali

<p>Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país</p><p><br></p>

Conoce el clima de este 9 de septiembre en Cali

Conoce el clima de este 9 de septiembre en Bogotá

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Conoce el clima de este 9 de septiembre en Bogotá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Pautips se disculpó por sus actitudes en ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “No me siento orgullosa”

Pautips se disculpó por sus actitudes en ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “No me siento orgullosa”

Camila llega a Bogotá con su ‘Adiós World Tour’ para celebrar 20 años de historia musical: fecha, lugar y precios

Carlos Vives confirmó la reprogramación de cinco fechas de su gira en Colombia por el terremoto y los incendios que azotaron al país

Jorge Rausch, jurado de ‘Masterchef Celebrity’, reveló cuál fue su primer paso para conquistar a la DJ Alejandra Rosales: “Es muy sexy”

Shakira presentó su lista de invitados a Macondo Park: Aria Vega y Juan Pablo Vega lideran la cuota colombiana

Deportes

Álvaro Montero jugó con Boca Juniors ante São Paulo en medio de una tragedia familiar: su abuela murió y el arquero voló a Colombia

Álvaro Montero jugó con Boca Juniors ante São Paulo en medio de una tragedia familiar: su abuela murió y el arquero voló a Colombia

Mayer Candelo, el ídolo de Millonarios que estaría a un paso de volver al club junto a Alberto Gamero

Dirigentes del fútbol colombiano pidieron al Congreso cambios legales contra la violencia en los estadios

Medellín sufrió con el vuelo para enfrentar al Deportivo Pasto: en riesgo partido de Copa Colombia

Alberto Gamero prometió ganar más títulos en Millonarios: busca jugadores para reforzar estas tres posiciones