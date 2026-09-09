Colombia

Martha Peralta llevó al Senado su reclamo contra Daniel Samper Ospina: “Mi mamá está amenazada y mis hijos con miedo”

La congresista del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) aseguró que acusaciones atribuidas al periodista sobre presuntas relaciones con grupos ilegales pueden afectar su seguridad y la de sus allegados en La Guajira

Martha Peralta afirmó que su madre está amenazada y cuestionó publicaciones de Daniel Samper Ospina - crédito @marthaperaltae/X

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La senadora del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), Martha Isabel Peralta Epieyú, afirmó que responsabiliza al periodista y humorista Daniel Samper Ospina por “cualquier cosa” que pueda ocurrirle a ella o a sus familiares, después de que, según sostuvo, el comunicador publicó preguntas que insinuaban presuntos vínculos de la congresista con estructuras criminales en La Guajira.

La dirigente indígena difundió el mensaje en su cuenta de X y más tarde llevó el reclamo al pleno del Senado. En ambas intervenciones aseguró que los señalamientos públicos en ese departamento pueden tener consecuencias sobre la seguridad de quienes son mencionados.

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Peralta manifestó que respalda las acciones estatales contra los grupos ilegales y sus cabecillas, aunque advirtió que la respuesta oficial debe incluir medidas distintas a los operativos de la fuerza pública. “Quien delinque debe responder ante la justicia”, escribió la parlamentaria.

La senadora dijo que su madre, sus hijos y sus hermanos viven con temor

Durante su intervención en el Senado, la congresista afirmó que su entorno familiar reside o permanece con frecuencia en La Guajira. Según relató, su madre está amenazada y la situación de violencia afecta a las comunidades del departamento, donde, dijo, persiste el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales.

Martha Peralta responsabilizó a Daniel Samper Ospina por eventuales riesgos contra su familia - crédito @marthaperaltae/X
Martha Peralta responsabilizó a Daniel Samper Ospina por eventuales riesgos contra su familia - crédito @marthaperaltae/X

“Mi mamá está amenazada mi comunidad donde crecí vive el flagelo de nuestros jóvenes reclutados, mis hermanos y mis hijos viven y están frecuentemente en La Guajira con miedo”, señaló Peralta en el mensaje publicado en redes sociales.

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La senadora sostuvo que las acusaciones o insinuaciones sobre supuestas conexiones con grupos armados tienen un impacto distinto en los territorios afectados por disputas criminales. “Aquí estamos hablando de la vida real”, expresó al cuestionar las publicaciones atribuidas a Samper Ospina.

En el recinto legislativo, Peralta pidió que el debate público no utilice preguntas o comentarios que, a su juicio, puedan afectar la honra y la integridad de las personas. “Los señalamientos son a otro precio”, afirmó al referirse a la situación de La Guajira.

Peralta respaldó operativos contra cabecillas, pero reclamó una estrategia integral

La parlamentaria dejó claro que no cuestiona la persecución contra integrantes de estructuras ilegales. Por el contrario, defendió que el Estado ubique y neutralice a los responsables de hechos violentos, además de recuperar el control territorial.

“Respaldamos que el Estado persiga y neutralice” a los cabecillas, afirmó ante la plenaria. También sostuvo que los integrantes de organizaciones criminales deben comparecer ante la justicia.

Martha Peralta le volvió a contestar a Daniel Samper Ospina - crédito @marthaperaltae/X - danielsamperospina/Instagram
Martha Peralta le volvió a contestar a Daniel Samper Ospina - crédito @marthaperaltae/X - danielsamperospina/Instagram

No obstante, Peralta planteó que la caída de un jefe de una estructura armada no implica necesariamente el fin de esa organización. Según expuso, ese tipo de acciones puede derivar en disputas internas, divisiones, retaliaciones y nuevos episodios violentos que recaen sobre la población civil.

La congresista pidió que la política de seguridad contemple inteligencia, investigaciones judiciales, mecanismos de sometimiento cuando sean aplicables e inversión social. En particular, mencionó la necesidad de ampliar el acceso a educación, empleo y oportunidades para los jóvenes guajiros.

Para Peralta, la respuesta estatal debe impedir que nuevas generaciones queden expuestas al reclutamiento y a los enfrentamientos entre grupos ilegales. “Defender la paz no es defender delincuentes”, sostuvo.

El reclamo se centró en preguntas atribuidas al periodista en redes sociales

La legisladora señaló que Daniel Samper Ospina formuló, a través de publicaciones en X, preguntas que ella interpretó como insinuaciones sobre una eventual relación con organizaciones criminales. Peralta rechazó ese contenido y afirmó que esos mensajes representan un riesgo para ella y su familia.

Martha Peralta le contestó al periodista Daniel Samper Ospina - crédito Martha Peralta Epieyu﻿/Facebook - Alvaro Tavera/Colprensa
Martha Peralta le contestó al periodista Daniel Samper Ospina - crédito Martha Peralta Epieyu﻿/Facebook - Alvaro Tavera/Colprensa

“Lo responsabilizo de lo que pase”, escribió en uno de sus trinos. La senadora repitió la advertencia durante su discurso en el Senado y pidió que no se minimice el efecto de los comentarios públicos en zonas donde hay presencia de grupos armados.

El pronunciamiento de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú se produjo en medio de su llamado a combinar seguridad y políticas sociales en La Guajira. “La vida de nuestra gente no puede convertirse en munición para una pelea política”, concluyó.

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