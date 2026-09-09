Colombia

Giro en la investigación de la muerte de una niña de cinco años por un disparo en una vivienda de Cali: su hermano podría estar involucrado

Las versiones iniciales indican que el elemento involucrado no apareció durante las primeras verificaciones técnicas, mientras la Policía Metropolitana y la policía judicial reconstruyen lo ocurrido dentro del inmueble y definen responsabilidades

La balacera en El Espinal, Tolima, dejó tres heridos, incluyendo un adulto mayor alcanzado por una bala perdida en la vía pública - crédito Radio Nacional de Colombia
Una hipótesis preliminar indica que el hermano de siete años de la niña habría encontrado un arma de fuego en la casa y estaría involucrado de forma accidental- crédito Radio Nacional de Colombia
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Las autoridades de Cali investigan la muerte de una niña de cinco años, tras recibir un disparo dentro de una vivienda del barrio San Marino, en el nororiente de Cali, Valle del Cauca.

El hecho ocurrió ocurrida durante la madrugada del lunes 7 de septiembre, cuando la menor fue llevada a un centro asistencial, pero ingresó sin signos vitales, según confirmó la Policía Metropolitana de Cali.

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El caso es investigado por la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que buscan establecer cómo se produjo el disparo, quién tenía el arma y bajo qué condiciones se encontraba dentro del inmueble. Las versiones iniciales señalan que el arma de fuego no fue encontrada durante las primeras diligencias.

La Personería pidió protección para el niño y su familia

El personero distrital de Santiago de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, informó que una de las versiones iniciales apunta a que el hermano de la víctima habría encontrado un arma dentro de la casa. El funcionario aclaró que esa posibilidad debe ser confirmada por las diligencias oficiales.

La Personería Distrital solicitó que las entidades competentes activen las rutas de atención necesarias para el niño presuntamente involucrado y para sus familiares. El organismo también anunció que hará seguimiento a las actuaciones institucionales.

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Mendoza Castrillón expresó su acompañamiento a los allegados de la niña: “Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia ante esta dolorosa tragedia, que hoy enluta a toda la ciudad”.

El personero remarcó que el menor de siete años requiere apoyo psicológico, al igual que su núcleo familiar. La petición parte de la información preliminar que lo menciona en relación con el disparo.

El funcionario llevó el caso al debate sobre la custodia de armas en hogares donde viven menores de edad. “Este lamentable caso debe generar una reflexión urgente sobre la responsabilidad de los adultos frente a la tenencia y custodia de armas de fuego”, afirmó Mendoza Castrillón.

También advirtió que las armas no pueden quedar disponibles para niños, niñas y adolescentes. “Ningún arma debe permanecer cargada, sin seguro o al alcance de niñas, niños y adolescentes”, sostuvo el personero distrital.

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Muerte niña 5 añosArma de fuegoBarrio San Marino, CaliHermano 7 añosColombia-Noticias

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