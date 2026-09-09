Taxista en presunto estado de embriaguez atropelló a un motociclista en Soacha y escapó del lugar: dejó abandonado a una menor en el carro

Los hechos ocurrieron en el municipio de Soacha, barrio Ducales, en la madrugada del miércoles 8 de septiembre de 2026 - crédito suministrado a Infobae Colombia

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Un motociclista resultó herido tras ser atropellado por un taxi durante la madrugada de este miércoles 9 de septiembre en el barrio Ducales, en Soacha, Cundinamarca.

Infobae Colombia pudo confirmar que el hecho obligó al traslado del afectado a un centro asistencial.

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El conductor de la moto, de placa OLA 63B, salía de su lugar de trabajo cuando ocurrió el choque. Tras el impacto, la motocicleta terminó contra un poste, de acuerdo con la información conocida por este medio sobre el caso.

Tras el impacto, la motocicleta terminó contra un poste, de acuerdo con la información conocida por este medio sobre el caso - crédito suministrado a Infobae Colombia

El hombre fue atendido por una ambulancia y trasladado a un hospital. Las versiones iniciales señalaron que habría sufrido un posible trauma en el tórax, dato que deberá ser confirmado por el parte médico correspondiente.

Declaraciones de un testigo

Una mujer que presenció los hechos aseguró, en declaraciones conocidas por Infobae Colombia, que vio parte de la situación. Indicó que la ambulancia llegó al lugar cerca de las 6:15 a. m. y trasladó al motociclista.

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“Como a las seis y quince llegó la ambulancia y recogió al muchacho”, relató la testigo. La fuente ubicó el inicio de la emergencia cerca de las 5:50 a. m., aunque ese horario no cuenta aún con confirmación oficial.

Las circunstancias relacionadas con el taxista están bajo verificación

De forma preliminar, se informó que el conductor del taxi de placa GUX 273 habría abandonado el lugar después del atropello. Según la denuncia, conocida por este medio, el hombre salió corriendo de la zona, pero las autoridades deberán establecer si se trataba del taxista y determinar las circunstancias de su salida.

También surgieron versiones sobre la presencia de latas de cerveza dentro del vehículo de servicio público. Ese señalamiento dio lugar a una hipótesis de un posible estado de embriaguez, aunque no existe confirmación de una prueba de alcoholemia ni de un pronunciamiento oficial sobre esa posibilidad.

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La testigo indicó que en el taxi iban tres personas, entre ellas una mujer que se habría identificado como pasajera. Otra versión inicial sostuvo que dentro del automotor había una menor de edad. La identidad y edad de los ocupantes también deberán ser verificadas.

También surgieron versiones sobre la presencia de latas de cerveza dentro del vehículo de servicio público. Ese señalamiento dio lugar a una hipótesis de un posible estado de embriaguez - crédito suministrado a Infobae Colombia

Agentes de tránsito y la Policía tendrían conocimiento del caso. La investigación deberá definir la dinámica del atropello, la situación del taxista y el estado de salud del motociclista.

Accidentes en Cundinamarca

Cundinamarca registró una disminución del 2,7% en la siniestralidad vial durante los primeros meses de 2026, según informó el gobernador Jorge Emilio Rey, quien atribuyó el resultado a las acciones impulsadas por el departamento para reducir las muertes en las vías.

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El mandatario afirmó que la cifra ubica al territorio entre las regiones con mayor descenso de casos, en contraste con el comportamiento nacional. De acuerdo con los datos citados por Rey, en el país la problemática tuvo un aumento del 5,2%.

“Cundinamarca no solo es el departamento del país que más reducción en accidentalidad vial muestra, también aparecemos en el comparativo de los primeros meses de 2026 como el departamento de mayor reducción en materia de siniestralidad vial”, declaró el gobernador.

El balance sobre los indicadores viales coincidió con una jornada compleja en la Autopista Sur, principal corredor de conexión entre Bogotá y Soacha, tras el puente festivo de San José.

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Cundinamarca registró una disminución del 2,7% en la siniestralidad vial durante los primeros meses de 2026, según informó el gobernador Jorge Emilio Rey- crédito Alcaldía de Bogotá

El secretario de Movilidad de Cundinamarca, Diego Jiménez, indicó que el flujo vehicular en esa zona solo pudo normalizarse hacia las 00:00.

Rey señaló que la protesta estuvo relacionada con reclamos de habitantes de conjuntos residenciales que denuncian presuntos incumplimientos de posventa por parte de una firma constructora.

“Según lo expresado por la Alcaldía Municipal de Soacha, ya tienen un plan de intervención, de apoyo y manejo con esa comunidad perteneciente a conjuntos residenciales que manifiestan incumplimientos en posventa de la firma constructora”, afirmó el gobernador.

Las autoridades locales deberán avanzar con ese plan de atención mientras buscan evitar nuevos bloqueos en un corredor que concentra buena parte de la movilidad entre el sur de Bogotá y los municipios de Cundinamarca.

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