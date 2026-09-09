Colombia

Taxista en presunto estado de embriaguez atropelló a un motociclista en Soacha y escapó del lugar: dejó abandonado a una menor en el carro

Testigos señalaron que el chofer del vehículo de servicio público habría abandonado la zona luego del impacto contra la moto en Soacha

Los hechos ocurrieron en el municipio de Soacha, barrio Ducales, en la madrugada del miércoles 8 de septiembre de 2026 - crédito suministrado a Infobae Colombia

Guardar

Un motociclista resultó herido tras ser atropellado por un taxi durante la madrugada de este miércoles 9 de septiembre en el barrio Ducales, en Soacha, Cundinamarca.

Infobae Colombia pudo confirmar que el hecho obligó al traslado del afectado a un centro asistencial.

PUBLICIDAD

El conductor de la moto, de placa OLA 63B, salía de su lugar de trabajo cuando ocurrió el choque. Tras el impacto, la motocicleta terminó contra un poste, de acuerdo con la información conocida por este medio sobre el caso.

Accidente vial - crédito suministrado a Infobae Colombia
Tras el impacto, la motocicleta terminó contra un poste, de acuerdo con la información conocida por este medio sobre el caso - crédito suministrado a Infobae Colombia

El hombre fue atendido por una ambulancia y trasladado a un hospital. Las versiones iniciales señalaron que habría sufrido un posible trauma en el tórax, dato que deberá ser confirmado por el parte médico correspondiente.

Declaraciones de un testigo

Una mujer que presenció los hechos aseguró, en declaraciones conocidas por Infobae Colombia, que vio parte de la situación. Indicó que la ambulancia llegó al lugar cerca de las 6:15 a. m. y trasladó al motociclista.

PUBLICIDAD

“Como a las seis y quince llegó la ambulancia y recogió al muchacho”, relató la testigo. La fuente ubicó el inicio de la emergencia cerca de las 5:50 a. m., aunque ese horario no cuenta aún con confirmación oficial.

Las circunstancias relacionadas con el taxista están bajo verificación

De forma preliminar, se informó que el conductor del taxi de placa GUX 273 habría abandonado el lugar después del atropello. Según la denuncia, conocida por este medio, el hombre salió corriendo de la zona, pero las autoridades deberán establecer si se trataba del taxista y determinar las circunstancias de su salida.

También surgieron versiones sobre la presencia de latas de cerveza dentro del vehículo de servicio público. Ese señalamiento dio lugar a una hipótesis de un posible estado de embriaguez, aunque no existe confirmación de una prueba de alcoholemia ni de un pronunciamiento oficial sobre esa posibilidad.

La testigo indicó que en el taxi iban tres personas, entre ellas una mujer que se habría identificado como pasajera. Otra versión inicial sostuvo que dentro del automotor había una menor de edad. La identidad y edad de los ocupantes también deberán ser verificadas.

Accidente vial - crédito suministrado a Infobae Colombia
También surgieron versiones sobre la presencia de latas de cerveza dentro del vehículo de servicio público. Ese señalamiento dio lugar a una hipótesis de un posible estado de embriaguez - crédito suministrado a Infobae Colombia

Agentes de tránsito y la Policía tendrían conocimiento del caso. La investigación deberá definir la dinámica del atropello, la situación del taxista y el estado de salud del motociclista.

Accidentes en Cundinamarca

Cundinamarca registró una disminución del 2,7% en la siniestralidad vial durante los primeros meses de 2026, según informó el gobernador Jorge Emilio Rey, quien atribuyó el resultado a las acciones impulsadas por el departamento para reducir las muertes en las vías.

El mandatario afirmó que la cifra ubica al territorio entre las regiones con mayor descenso de casos, en contraste con el comportamiento nacional. De acuerdo con los datos citados por Rey, en el país la problemática tuvo un aumento del 5,2%.

“Cundinamarca no solo es el departamento del país que más reducción en accidentalidad vial muestra, también aparecemos en el comparativo de los primeros meses de 2026 como el departamento de mayor reducción en materia de siniestralidad vial”, declaró el gobernador.

El balance sobre los indicadores viales coincidió con una jornada compleja en la Autopista Sur, principal corredor de conexión entre Bogotá y Soacha, tras el puente festivo de San José.

Suba, Kennedy, Engativá, Puente Aranda y Barrios Unidos figuran entre las localidades con más recaudo por fotomultas y con alta siniestralidad en 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá
Cundinamarca registró una disminución del 2,7% en la siniestralidad vial durante los primeros meses de 2026, según informó el gobernador Jorge Emilio Rey- crédito Alcaldía de Bogotá

El secretario de Movilidad de Cundinamarca, Diego Jiménez, indicó que el flujo vehicular en esa zona solo pudo normalizarse hacia las 00:00.

Rey señaló que la protesta estuvo relacionada con reclamos de habitantes de conjuntos residenciales que denuncian presuntos incumplimientos de posventa por parte de una firma constructora.

“Según lo expresado por la Alcaldía Municipal de Soacha, ya tienen un plan de intervención, de apoyo y manejo con esa comunidad perteneciente a conjuntos residenciales que manifiestan incumplimientos en posventa de la firma constructora”, afirmó el gobernador.

Las autoridades locales deberán avanzar con ese plan de atención mientras buscan evitar nuevos bloqueos en un corredor que concentra buena parte de la movilidad entre el sur de Bogotá y los municipios de Cundinamarca.

Temas Relacionados

Accidente motociclistaAccidente vialConductor en presunto estado de embriaguezAccidente taxistaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las cuentas de Nequi quedaron sujetas a embargo: así se pueden desembargar

La empresa explicó que la aplicación funciona como producto regulado y, por ese estatus, debe ejecutar medidas cautelares dictadas por autoridades competentes, sin decidir por iniciativa propia sobre cada usuario

Las cuentas de Nequi quedaron sujetas a embargo: así se pueden desembargar

James Rodríguez estaría por fuera del top 100 de los mejor cotizados de la Serie B italiana: estos son los más valiosos

El colombiano llegó a estar tasado en 80 millones de euros en el mejor momento de su carrera con Real Madrid y Bayern Múnich

James Rodríguez estaría por fuera del top 100 de los mejor cotizados de la Serie B italiana: estos son los más valiosos

Gustavo Petro se refirió a la polémica por supuestos problemas para comprar una casa en La Calera y anunció demandas legales: “Pasará a estrados judiciales”

El exmandatario colombiano calificó las declaraciones de “absurda calumnia” y aseguró que tiene una vivienda, que puede vender cuando quiera para adquirir otra

Gustavo Petro se refirió a la polémica por supuestos problemas para comprar una casa en La Calera y anunció demandas legales: “Pasará a estrados judiciales”

Ataque digital a ‘La Banda del Aventurero’,el proyecto en honor a Yeison Jiménez, reveló su manager: “Pronto volveremos”

Después de varias semanas de problemas en sus redes, el equipo anunció un nuevo espacio para publicar el capítulo final del programa y por fin revelar quién será la figura que asumirá esta etapa musical

Ataque digital a ‘La Banda del Aventurero’,el proyecto en honor a Yeison Jiménez, reveló su manager: “Pronto volveremos”

Políticos de oposición criticaron a Abelardo de la Espriella por decisión sobre el porte de armas en Colombia: “Necesitamos medidas de fondo”

Mauricio Toro, Mafe Carrascal y Ariel Ávila se pronunciaron en X tras el presidente firmar decreto que levanta suspensión de permisos para el porte de armas en el país

Políticos de oposición criticaron a Abelardo de la Espriella por decisión sobre el porte de armas en Colombia: “Necesitamos medidas de fondo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Ataque digital a ‘La Banda del Aventurero’,el proyecto en honor a Yeison Jiménez, reveló su manager: “Pronto volveremos”

Ataque digital a ‘La Banda del Aventurero’,el proyecto en honor a Yeison Jiménez, reveló su manager: “Pronto volveremos”

Jorge Barón le pidió al alcalde Galán ser la voz oficial del metro de Bogotá: “¡Eeeentusiasmooo!”

Río, hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, protagonizó accidente en una piscina: el incidente quedó en video

Creador de contenido explicó lo que todo extranjero necesita antes de viajar a Colombia: “Aquí no se mide en metros ni en pulgadas”

Greeicy, Ana del Castillo, Sebastián Vega, Altafulla, Beéle, entre otros famosos, le enviaron mensajes a Dekko tras la muerte de su hijo de apenas 4 días

Deportes

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: siga aquí el debut de Luis Suárez y Davinson Sánchez en la Uefa Champions League 2026-2027

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: siga aquí el debut de Luis Suárez y Davinson Sánchez en la Uefa Champions League 2026-2027

James Rodríguez estaría por fuera del top 100 de los mejor cotizados de la Serie B italiana: estos son los más valiosos

Marino Hinestroza tuvo fuerte cruce con el argentino Emanuel Olivera en el Santa Fe vs. Vasco: “Cagón”

Por qué James Rodríguez aceptaría jugar con el Avellino de la segunda división de Italia: tiene que ver con la próxima Copa América

James Rodríguez sí está en el radar del Avellino de Italia, confirmo el presidente del club: “Lo estamos considerando”