Colombia

El presidente del Senado anunció revolcón en las condiciones de los futuros bachilleres: “Esa es la apuesta que hacemos”

Honorio Henríquez sostuvo que la educación media debe incluir conocimientos en tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar las oportunidades de los jóvenes

El presidente del Senado plantea preparar a los estudiantes para la inteligencia artificial - crédito @honohenriquez/X
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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, propuso que los estudiantes de educación media en Colombia egresen con competencias en tecnologías de la información y las comunicaciones, además del título de bachiller. El planteamiento incluye medidas para ampliar la conectividad en los municipios y reforzar la calidad educativa.

En declaraciones a medios, Henríquez sostuvo que la formación debe incorporar conocimientos sobre sistemas y herramientas digitales. “Los bachilleres no saldrán solo como bachilleres, sino graduados también en tecnologías de la información y las comunicaciones”, afirmó.

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El senador vinculó esa preparación con los cambios que introduce la inteligencia artificial en el ámbito laboral, educativo y productivo. Según expresó, el país necesita reducir las brechas que todavía existen en el acceso a internet y a recursos tecnológicos fuera de las grandes ciudades.

“El mundo ya viene hablando de la inteligencia artificial y nosotros apenas relegados mirando si tenemos conectividad o no en cada uno de los municipios de Colombia”, dijo el presidente del Senado.

Honorio Henríquez impulsa educación digital y mayor conectividad en los municipios - crédito @honohenriquez/X
Honorio Henríquez impulsa educación digital y mayor conectividad en los municipios - crédito @honohenriquez/X

La iniciativa apunta a ampliar la conectividad municipal

Henríquez indicó que el proyecto al que hizo referencia contempla incentivos para promover la conectividad. También pidió la participación de los gobiernos locales en la implementación de medidas que permitan mejorar el acceso de los estudiantes a redes, dispositivos y contenidos educativos.

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“El proyecto también promueve la conectividad y la incentiva, y los alcaldes deben hacer lo propio”, señaló. El legislador consideró que existen herramientas disponibles para avanzar con ese objetivo, aunque no detalló cuáles serían los mecanismos de financiación ni el cronograma de ejecución de la propuesta.

Durante la entrevista, el titular del Senado también se refirió a los desafíos de la educación colombiana en evaluaciones internacionales. “Ustedes miran las pruebas Pisa, no es que salgamos muy bien”, expresó, en alusión al Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes.

Para Henríquez, el país debe realizar un esfuerzo en materia pedagógica para ofrecer conocimientos que permitan a los alumnos competir en un entorno global. “Nos toca hacer un gran esfuerzo en materia de educación para darle el mejor conocimiento a nuestros jóvenes”, aseguró.

La apuesta, según resumió, combina jóvenes con mayor preparación, conectividad en todo el país, educación de calidad, más herramientas y mejores oportunidades. El proyecto deberá definir sus alcances legislativos y el papel que tendrán las administraciones locales en su eventual aplicación.

Honorio Henríquez, presidente del Congreso 2026-2027
Honorio Henríquez pidió mejorar los resultados educativos - crédito @honohenriquez/X

Colombia quedó por debajo de la media de la Ocde en Matemáticas y Lectura según Pisa 2025

La evaluación internacional dejó una señal para el sistema escolar de Colombia: el 71% de los alumnos de 15 años quedó por debajo del desempeño mínimo en Matemáticas en Pisa 2025. El resultado abrió discusiones sobre enseñanza, preparación de profesores y desigualdades entre regiones.

El país alcanzó 381 puntos, ocho por encima del promedio latinoamericano de 373, aunque permaneció 82 unidades debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), fijada en 463.

El informe regional ubicó a Colombia en el sexto puesto latinoamericano y registró caídas en Matemáticas y Lectura, frente a una mejora en Ciencias.

El 40% de los examinados se situó por debajo del nivel 1a y el 31% llegó a esa escala. Así, apenas el 29% alcanzó los niveles 2, 3 o 4, sin presencia colombiana en el nivel 5 o superior. En Lectura, la puntuación fue de 399, 10 menos que en 2022, y el 55% no logró la base esperada.

Imagen de referencia. Pisa 2025 alertó que el 71% de los estudiantes colombianos no alcanza el nivel básico en Matemáticas - crédito Icfes
Imagen de referencia. Pisa 2025 alertó que el 71% de los estudiantes colombianos no alcanza el nivel básico en Matemáticas - crédito Icfes

Para Alexandra Isaza, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana, las cifras deben aprovecharse para consolidar recursos existentes.

“Colombia cuenta con maestros, instituciones, universidades y comunidades con una enorme experiencia y capacidad de innovación”, dijo a Infobae Colombia. La académica sostuvo que las trayectorias completas y la formación permanente del magisterio son condiciones para elevar los aprendizajes.

Isaza planteó que las clases de Matemáticas requieren situaciones como la economía familiar, la agricultura o la tecnología, para que los estudiantes formulen preguntas, argumenten y resuelvan problemas.

“No queremos solamente estudiantes que sepan hacer una operación; queremos estudiantes que sepan pensar matemáticamente”, señaló. También pidió políticas de equidad que reconozcan las escuelas rurales multigrado y conviertan el territorio y los saberes locales en espacios de aprendizaje.

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