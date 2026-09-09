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Así calificó la prensa argentina a Álvaro Montero tras el partido Boca vs. São Paulo por la Sudamericana: “Espectacular”

El cuadro Xeneize se hizo fuerte con su público ante São Paulo, y el exportero de Millonarios volvió a ser uno de los puntos más destacados

AMDEP1800. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 08/09/2026.- Facundo Herrera (d) de Boca Juniors disputa el balón con Jonathan Calleri de Sao Paulo este martes, en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Sao Paulo en el estadio Alberto J. Armando, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Álvaro Montero fue determinante en la victoria de Boca Juniors ante San Pablo de Brasil-crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE
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El 8 de septiembre de 2026, Boca Juniors comenzó con el pie derecho su participación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana al derrotar por 1-0 al São Paulo en el juego de ida en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.

El gol del delantero uruguayo Miguel Merentiel hizo que la alegría colectiva se expresara, y en medio de la victoria del equipo Azul y Oro, el portero de la selección Colombia Álvaro Montero fue vital en el triunfo, motivo por el cual la prensa en Argentina destacó al exportero del Deportes Tolima y de Millonarios.

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Soccer Football - Copa Sudamericana - Quarter Final - First Leg - Boca Juniors v Sao Paulo - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - September 8, 2026 Boca Juniors' Lautaro Blanco and Alvaro Montero REUTERS/Rodrigo Valle
Soccer Football - Copa Sudamericana - Quarter Final - First Leg - Boca Juniors v Sao Paulo - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - September 8, 2026 Boca Juniors' Lautaro Blanco and Alvaro Montero REUTERS/Rodrigo Valle

En primer lugar, el periodista Federico Cristofanelli de Infobae Argentina detalló la jugada en la cual Álvaro Montero salvó al cuadro Xeneize destacando su atajada como espectacular:

“En el entretiempo, los hinchas de Boca marcaron la cancha: “Que esta noche, cueste lo que cuesta, esta noche tenemos que ganar”. La etapa inicial fue bastante deslucida y los muchachos del Vasco debían cambiar el chip a como dé lugar. Los únicos aplausos que se despertaron en el primer tramo fueron generados por la atajada espectacular de Álvaro Montero a Luciano, tras un cabezazo. El arquero colombiano volvió a ser uno de los puntos altos, pero lamentablemente el cuerpo técnico lo perderá para el juego ante Central Córdoba del próximo viernes por el Clausura debido al fallecimiento de su abuela, que lo llevó a pedir un permiso de licencia para viajar a su país y acompañar a su familia", detalló.

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Por otra parte, el diario Olé le otorgó una calificación de 7,5 puntos, y le colocó una metáfora relacionada con el Monte Everest al portero colombiano:

“Montero Everest. El arquero llegó a su pico en Boca, con atajadas decisivas, mantuvo el cero en su arco para una victoria clave. Montero se convirtió en la gran figura de la noche tapando dos penales en la definición y dándole a Boca el pasaje a los cuartos de final”.

Y añadieron: “Anoche, en la Bombonera, no solo reafirmó su potencial sino que volvió a sumar crédito en los corazones de los hinchas: es que en el primer tiempo logró meter un manotazo para desviar arriba un cabezazo de Luciano con destino de gol y en el complemento fue bien abajo para contener un remate de Duarte. Es Montero Everest”.

El periodista Nicolás Migliavacca de Olé también destacó que fueron dos oportunidades que tuvo Montero para salvar al equipo dirigido por Rodolfo “El Vasco” Arruabarrena.

“Salvó a Boca dos veces. Primero voló para sacar al tiro de esquina un cabezazo de Luciano y en el segundo tiempo respondió con una gran atajada ante un remate difícil de Duarte dentro del área”, precisaron.

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