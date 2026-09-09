Colombia

Estas son las propiedades de socio de ‘Iván Mordisco’ encargado de enviar cocaína a EE. UU. desde Cali: será extraditado con su hermano

Los investigadores rastrean el origen de una discoteca, dos hoteles, un gimnasio y una vivienda en el sur de Cali, para establecer si fueron adquiridos o usados para encubrir utilidades ilegales

Las autoridades de Colombia revisan bienes tras la captura de los hermanos Gerley Yepes López y Fabián Andrés Yepes López por narcotráfico - crédito Gaula Militar
Las autoridades de Colombia revisan bienes tras la captura de los hermanos Gerley Yepes López y Fabián Andrés Yepes López por narcotráfico - crédito Gaula Militar
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Una discoteca, dos hoteles, un gimnasio y una propiedad en un condominio del sur de Cali hacen parte de los bienes que las autoridades revisan tras la captura de los hermanos Gerley Yepes López y Fabián Andrés Yepes López, señalados de coordinar una red de envío de cocaína hacia Estados Unidos con presuntos vínculos con las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco.

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, los investigadores rastrean el origen de la fortuna de los hermanos para establecer si los negocios y propiedades fueron adquiridos con recursos provenientes del narcotráfico o si habrían servido para ocultar ganancias ilegales.

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Gerley Yepes López figura como propietario del hotel Villa Salomé, ubicado en Tumaco, Nariño, y de la discoteca Ibiza Disco Club, uno de los establecimientos nocturnos de esa ciudad. También aparece vinculado al gimnasio Katana Box, registrado en mayo de 2024 en el sector de Prado de Limonar, en el sur de Cali.

Un hotel frente al mar y una propiedad en el sur de Cali

Las autoridades rastrean si la fortuna, los negocios y las propiedades de los hermanos provienen del narcotráfico o sirvieron para ocultar ganancias ilegales - crédito Gaula Militar
Las autoridades rastrean si la fortuna, los negocios y las propiedades de los hermanos provienen del narcotráfico o sirvieron para ocultar ganancias ilegales - crédito Gaula Militar

Su hermano, Fabián Andrés Yepes López, registra como suyo el Hotel Premium, una edificación de seis pisos frente a la playa de Tumaco que habría abierto en enero. Además, figura relacionado con una propiedad en el condominio Essenza, en el sur de Cali.

En esa vivienda fue detenido Gerley Yepes López durante un operativo del Ejército y el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar. La captura se produjo en cumplimiento de una orden con fines de extradición.

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Las autoridades buscan determinar si los hoteles, la discoteca, el gimnasio y los inmuebles formaban parte de una estructura destinada a mover o resguardar recursos obtenidos mediante el tráfico de drogas.

Según las autoridades, Gerley Yepes López es requerido por la Corte del Distrito Este de Texas, en Estados Unidos, por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. La operación contó con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Entre los bienes bajo verificación aparecen el hotel Villa Salomé, la discoteca Ibiza Disco Club en Tumaco y el gimnasio Katana Box, atribuidos a Gerley Yepes López - crédito @katana_box/Instagram
Entre los bienes bajo verificación aparecen el hotel Villa Salomé, la discoteca Ibiza Disco Club en Tumaco y el gimnasio Katana Box, atribuidos a Gerley Yepes López - crédito @katana_box/Instagram

El informe oficial señala que los dos hermanos serían cabecillas de una organización transnacional dedicada a coordinar la producción y distribución de cocaína con destino a territorio estadounidense.

La investigación los vincula con la estructura Carlos Patiño, una facción de las disidencias de las Farc que opera en zonas de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. De acuerdo con las autoridades, esa relación habría facilitado el envío de cargamentos por puertos del litoral Pacífico colombiano.

Fabián Andrés Yepes López fue capturado en un procedimiento paralelo realizado en Cundinamarca. Ambos permanecen vinculados a la investigación mientras avanzan los trámites judiciales relacionados con la solicitud de extradición.

Así fue la captura de los hermanos Yepes López

Gerley y Fabián Yepes López fueron capturados en Cali el 30 de agosto con fines de extradición a Estados Unidos por tráfico de cocaína - crédito Gaula Militar
Gerley y Fabián Yepes López fueron capturados en Cali el 30 de agosto con fines de extradición a Estados Unidos por tráfico de cocaína - crédito Gaula Militar

Gerley y Fabián Yepes López fueron capturados en Cali el 30 de agosto con fines de extradición a Estados Unidos, señalados de liderar una red que habría coordinado la fabricación y distribución de cocaína hacia ese país y de mantener nexos con la estructura Carlos Patiño de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, una conexión que amplía el alcance del caso más allá de los dos detenidos.

Las capturas se realizaron para cumplir órdenes requeridas por una Corte de Texas, dentro de un operativo coordinado entre autoridades colombianas y la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA. Los dos hermanos deberán enfrentar un proceso de extradición por concierto para delinquir y tráfico transnacional de estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló en inmediaciones de la carrera 119 con calle ocho, en Cali. Hasta ese punto llegaron integrantes de la Fuerza Pública y del Gaula Militar para ubicar a los requeridos por la justicia estadounidense.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Gerley Yepes López, identificado con cédula de ciudadanía de Manizales, y Fabián Andrés Yepes López, identificado con documento expedido en Dosquebradas, son señalados como cabecillas de una estructura criminal dedicada al envío de cocaína a Norteamérica.

Según las autoridades, la organización habría construido una cadena criminal para coordinar la fabricación y la distribución de la droga con destino a Estados Unidos. La hipótesis oficial sostiene que esa estructura no operaba de forma aislada.

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco - crédito Captura de Pantalla Colprensa
Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco - crédito Captura de Pantalla Colprensa

Los investigadores relacionan a los capturados con alianzas y acuerdos criminales con la Estructura Carlos Patiño, una facción de las disidencias de Iván Mordisco. Esa relación, de acuerdo con la información oficial, muestra cómo redes de narcotráfico y grupos armados articulan capacidades logísticas para asegurar la producción, la movilidad y la salida de cocaína hacia mercados internacionales.

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron un teléfono celular. El dispositivo quedó a disposición de los investigadores junto con los capturados para avanzar en los actos urgentes y en la formalización de las detenciones con fines de extradición.

Ese material tecnológico podría ser usado para establecer contactos, movimientos y posibles conexiones dentro de la estructura investigada. Para las autoridades, el contenido del equipo puede aportar datos sobre el funcionamiento de la red y sobre la dimensión de los vínculos que mantenía con otros actores criminales.

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