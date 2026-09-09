Abelardo de la Espriella manifestó sus condolencias a la familia del vicepresidente José Manuel Restrepo por el fallecimiento de Juliana Ávila durante la Maratón de Medellín: “Dolorosa e inesperada partida”

Abelardo de la Espriella extendió sus condolencias a la familia del vicepresidente José Manuel Restrepo tras el fallecimiento de Juliana Ávila - crédito Reuters/@ABDELAESPRIELLA/X

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La muerte de Juliana Ávila en la Maratón Medellín 21K convirtió la edición 2026 en un episodio de duelo público: la corredora de 20 años, que había viajado desde Bogotá para competir, falleció el 6 de septiembre de 2026 después de sufrir una afección cardíaca durante la prueba del domingo, un caso que, además, tomó dimensión institucional por su relación con Alejandro Restrepo Céspedes, hijo mayor del vicepresidente José Manuel Restrepo.

El dato más grave de la emergencia lo dio el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al informar que la joven sufrió tres paros cardíacos y tuvo que ser reanimada en tres oportunidades antes de ser trasladada al Hospital General de la capital antioqueña. En la misma jornada, un hombre de 40 años con antecedentes de epilepsia también requirió atención médica, aunque logró ser estabilizado.

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Gutiérrez describió la gravedad del cuadro durante una rueda de prensa: “Juliana, de veinte años, tuvo que ser reanimada en tres oportunidades. Una joven de veinte años. Yo estaba en contacto con su familia, orando por ella, orando por ella, por su familia. Una situación muy compleja”.

Tras la confirmación del falleciminento de la joven, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, expresó en sus redes sociales sus condolencias al vicepresidente José Manuel Restrepo y se dirigió también a los familiares en un mensaje público.

El presidente de la República lamentó el hecho que se registró en Maratón Medellín y hoy conmueve el alma de la Nación - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Acompaño con profundo pesar a la familia de Juliana Ávila, a nuestro señor vicepresidente, a su hijo Julián y a todos sus seres queridos ante esta dolorosa e inesperada partida”, escribió De la Espriella.

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En otro pasaje, habló sobre el impacto del hecho inesperado: “Despedir a una joven llena de vida y de sueños conmueve profundamente el alma de la Nación”. El abogado cerró su pronunciamiento con una invocación religiosa: “Que Dios ilumine eternamente su memoria y conceda fortaleza, consuelo y serenidad a quienes hoy enfrentan este inmenso vacío. Paz en su tumba”.

Por su parte, el vicepresidente publicó en sus redes sociales una imagen de su hijo junto a Juliana, aunque fue eliminada pocos segundos después. Hasta el momento de esa información, no se había conocido un pronunciamiento público adicional de Restrepo sobre el caso.

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El videpresidente borró la publicación en la que lamentaba el fallecimiento de Juliana Ávila, la novia de su hijo Alejandro - crédito @dona_pil2/X

“Juliana, dejas una huella profunda en nuestro hijo y en toda nuestra familia”, fue el mensaje con el que acompañó la publicación que borró.

La emergencia médica derivó en un pronunciamiento oficial de los organizadores

Maratón Medellín se pronunció sobre el caso de Juliana Ávila - crédito @maratonmedellin/IG

Los responsables de la carrera señalaron que la atleta recibió atención oportuna desde el momento en que se reportó el caso. El mismo mensaje situó la muerte de la corredora en el impacto que causó entre los participantes y el entorno atlético.

“Para la comunidad runner, hoy es un día de profunda tristeza. Nos unimos para expresar nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de una de nuestras corredoras”, señalaron los organizadores de Maratón Medellín.

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El comunicado oficial agregó: “En este momento, nuestra prioridad es acompañar a su familia y seres queridos, brindarles todo nuestro apoyo y respetar este difícil momento”.

La organización pidió respeto para el entorno cercano de Juliana Ávila durante el duelo. También afirmó: “Desde Maratón Medellín lamentamos profundamente la partida de una integrante de nuestra comunidad, quien hizo parte de una jornada que para miles de corredores representa pasión, esfuerzo y amor por correr”.

Hasta ese momento, no se habían conocido nuevos detalles médicos más allá de la atención inicial reportada por los organizadores y por las autoridades locales. La información disponible se concentró en la secuencia de reanimaciones y en su posterior traslado al centro asistencial.

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Según información de Blu Radio los restos de la joven serán trasladados en las próximas horas a Bogotá.