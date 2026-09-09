Un trío sentimental terminó en una balacera en Pereira: dos hombres y una mujer resultaron muertos

En el interior de la vivienda hallaron sin vida a una mujer con tres impactos de bala y a un hombre con una herida de arma de fuego - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La muerte de tres personas en Pereira quedó bajo investigación después de que un hombre presuntamente atacó a su expareja y al joven que la acompañaba dentro de una vivienda.

El señalado agresor murió horas más tarde en un hospital tras sufrir una herida de bala en la cabeza. El caso ocurrió durante la madrugada del domingo 6 de septiembre, cuando la Policía recibió un aviso por gritos y disparos en una casa en el sector Palmar de Villa Verde.

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Al ingresar, los agentes encontraron sin vida a Georgina José Azocar López, de 25 años, y a Valentín Hoyos González, abogado oriundo de Manizales.

La Policía ingresó ante los reportes de disparos dentro de la vivienda

La llamada a la línea 123 se produjo hacia las 3:20 a. m.. Los policías acudieron al inmueble tras recibir la denuncia de detonaciones en el interior.

La Policía Metropolitana de Pereira relató que, al llegar, los uniformados hablaron con un hombre que permanecía dentro de la casa y que se opuso a que entraran.

“Al llegar, los uniformados establecieron comunicación con un hombre que se encontraba dentro de la vivienda y que se negó a permitir el ingreso. Ante el reporte de las detonaciones y la necesidad de verificar la seguridad de las personas en el inmueble, los uniformados ingresaron”, informó la institución.

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Según ese reporte, durante la intervención el hombre se disparó. La Policía indicó que quedó gravemente herido y que fue llevado a un centro asistencial.

Los agentes hallaron en el interior los cuerpos de una mujer y un hombre. También encontraron un arma de fuego y varias vainillas. “La información preliminar indica que la mujer presentaba tres impactos y el hombre uno, al parecer ocasionados con arma de fuego”, agregó la Policía Metropolitana de Pereira.