Colombia

Abelardo de la Espriella se refirió nuevamente a la visita de Marco Rubio a Colombia: “Debemos proteger a nuestra gente”

El presidente de Colombia y el secretario de Estado de Estados Unidos se reunieron en la sede alterna de la Presidencia, en Barranquilla

El presidente Abelardo de la Espriella entregó detalles de la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - crédito prensa Abelardo de la Espriella

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunieron en Barranquilla el martes 9 de septiembre de 2026.

Por ese motivo, el mandatario colombiano agradeció al funcionario estadounidense su visita al país en un nuevo pronunciamiento.

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El jefe de Estado señaló que el objetivo común es proteger a ambos pueblos y garantizar su seguridad. El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que buscan más comercio, inversión y empleo para todos.

El presidente Abelardo de la Espriella señaló que el objetivo común es proteger a ambos pueblos y garantizar su seguridad - crédito REUTERS/Fernando Vergara
El presidente Abelardo de la Espriella señaló que el objetivo común es proteger a ambos pueblos y garantizar su seguridad - crédito REUTERS/Fernando Vergara

“Debemos proteger a nuestra gente y llevar seguridad a nuestros países. Pero nuestra relación es mucho más que seguridad. Queremos más comercio, más inversión, más empleos y más oportunidades para nuestra gente”, afirmó.

Posteriormente, el presidente Abelardo de la Espriella agradeció a Marco Rubio por su vivista a Colombia y aseguró que su visita al país envía un mensaje importante para la región. También señaló que Colombia y Estados Unidos mantienen una estrecha relación de amistad y son socios estratégicos.

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Así las cosas, el presidente Abelardo de la Espriella le pidió a Marco Rubio trasmitir el mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiendo en que Colombia valora la amistad del país norteamericano, motivo por el cual explicó que quieren una relación basada en la confianza, respeto y la muestra de resultados concretos.

“Secretario Rubio, gracias por venir a Colombia. Su visita envía un mensaje muy, muy importante. Estados Unidos y Colombia son amigos y los mejores socios. Por favor, transmita también un mensaje al presidente Donald Trump. Colombia valora la amistad de Estados Unidos y de mi gobierno. Queremos una relación basada en la confianza, el respeto y los resultados”, indicó.

El presidente Abelardo de la Espriella le pidió a Marco Rubio trasmitir el mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump - crédito Fernando Vergara/REUTERS
El presidente Abelardo de la Espriella le pidió a Marco Rubio trasmitir el mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump - crédito Fernando Vergara/REUTERS

Detalles del encuentro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Barranquilla el 8 de septiembre para entrevistarse con el presidente Abelardo de la Espriella. Fue la primera visita de alto nivel estadounidense al Gobierno colombiano.

Rubio viajó con su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio, hija de colombianos. Lo recibieron el canciller Omar Bula, el alcalde Alejandro Char y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Un operativo de seguridad incluyó ley seca temporal en sectores urbanos.

La reunión se realizó en el Batallón Paraíso. Abordó cooperación en seguridad, combate al narcotráfico, intercambio comercial y la atención posterior al terremoto del 10 de agosto.

En una conferencia de prensa, Rubio definió los cuatro años de Gustavo Petro como “una aberración”. Dijo que Colombia padece “un desastre institucional”, además de los daños por el sismo. También afirmó: “sin la seguridad no puede haber prosperidad”, y vinculó los desafíos colombianos con las redes criminales que afectan a Estados Unidos.

De la Espriella agradeció los 26,5 millones de dólares de ayuda humanitaria aportados por Washington tras el terremoto. Propuso convertir ese respaldo en “una asociación estratégica a largo plazo”. Su planteo incluyó reconstrucción, recuperación económica y estabilidad regional. Mencionó la crisis venezolana y los más de 2.000 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela.

La jornada concluyó con dos acuerdos entre la Cancillería y el Departamento de Estado. El primero establece un marco de trabajo sobre minerales críticos y tierras raras, destinado a reforzar las cadenas de suministro. El segundo es un memorando sobre energía nuclear civil, aunque no se difundieron sus alcances.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Barranquilla el 8 de septiembre para entrevistarse con el presidente Abelardo de la Espriella - crédito Fernando Vergara/REUTERS
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Barranquilla el 8 de septiembre para entrevistarse con el presidente Abelardo de la Espriella - crédito Fernando Vergara/REUTERS

Bula firmó los textos con Rubio ante De la Espriella. La Cancillería sostuvo que los instrumentos apuntan a afianzar la relación en sectores económicos y energéticos, conforme a la legislación nacional y a la soberanía colombiana sobre sus recursos naturales.

La cita tuvo además un costado personal. Rubio relató que conocía al mandatario antes de su llegada a la política, luego de coincidir en una boda en el sur de la Florida hace dos años y medio. Lo llamó “un hombre enérgico, de visión, fuerte y valiente”.

De la Espriella pidió abrir un consulado estadounidense en Barranquilla, a la que llamó “la capital alterna”, y ofreció una cena privada en Cajuaral. Rubio continuará en su gira hacia Ecuador y Perú, donde se reunirá con Daniel Noboa y el nuevo Gobierno de Keiko Fujimori.

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