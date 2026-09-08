Susto en la familia de Falcao García: su hijo Jedidiah sufrió un accidente doméstico

Lorelei Tarón contó qué le pasó a Jedidiah, su hijo con Radamel Falcao García - crédito @loreleitaron/ Instagram

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La familia de Radamel Falcao García y Lorelei Tarón atravesó un momento de preocupación después de que Jedidiah, el único hijo varón de la pareja, sufriera un accidente mientras jugaba con una pelota. El niño recibió atención médica y debió ser sometido a una sutura en uno de sus pies.

La cantante argentina relató lo sucedido a través de sus redes sociales, donde compartió una actualización sobre el estado de salud de su hijo.

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Según explicó, el incidente ocurrió durante una situación cotidiana, cuando el menor se disponía a patear el balón sin advertir que había una pieza metálica debajo. “Jedi quiso patear la pelota... pero había una chapa escondida debajo”, contó Lorelei Tarón al reconstruir el origen de la lesión. El contacto con el objeto le provocó una herida que llevó a sus padres a trasladarlo a un centro médico para recibir asistencia.

Lorelei Tarón contó en redes sociales el accidente doméstico que sufrió Jedidiah mientras jugaba con una pelota - crédito @loreleitaron/ Instagram

La evaluación determinó que el corte requería una sutura. Luego de la atención, la esposa del futbolista informó que Jedidiah recibió seis puntos y que deberá mantener reposo durante los próximos días para favorecer la recuperación de su pie.

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“Resultado: directo al hospital, seis puntos. Y ahora le toca quedarse quietito”, escribió Tarón en la publicación con la que dio a conocer el desenlace del episodio. La artista también transmitió tranquilidad al confirmar que el niño se encuentra fuera de peligro y permanece bajo el cuidado de su familia.

El accidente generó mensajes de apoyo en redes sociales. Seguidores de la pareja enviaron deseos de pronta recuperación al menor y destacaron la rápida decisión de llevarlo a urgencias tras la lesión. Entre los comentarios, varios usuarios hicieron referencia al futuro deportivo de Jedidiah por ser hijo de uno de los goleadores más reconocidos del fútbol colombiano.

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Algunos internautas bromearon sobre el futuro futbolístico de Jedidiah y pidieron cuidar el pie del posible “próximo goleador” - crédito @ loreleitaron/ Instagram

“Por favor cuiden mucho el pie de nuestro próximo goleador ❤️“, ”En Bogota viven mejor,regresen por favor", “Los amo 💙Siempre Bienvenidos en Colombia y en Millos", “Que se mejore pronto 🙏“, ”Abrazos grandes para el gran Jedi", “Awww Jedi miminooooo!!! Vamos a estar orando!”, “Cuiden el piesito a Jedi, lo necesitamos para la selección”, (Sic), son algunos de los mensajes que se han ido sumando en redes sociales con la publicación de Lorelei.

Jedidiah nació en 2020 y fue el primer hijo varón del matrimonio, después de la llegada de sus tres hermanas mayores. En 2023, la familia recibió a Heaven, la menor del grupo. Desde entonces, los padres han publicado imágenes y momentos de la convivencia con sus hijos, aunque reservan otros aspectos de su intimidad.

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Lorelei Tarón, cantante y creadora de contenido, ha acompañado a Falcao durante las distintas etapas de su carrera profesional. La relación entre ambos se consolidó antes de la formación de su familia y se mantuvo durante los años en los que el delantero colombiano jugó en clubes de varios países.

Lorelei Tarón ha acompañado al delantero colombiano durante las distintas etapas de su carrera en clubes de varios países - crédito @loreleitaron/ Instagram

El futbolista, conocido como el Tigre, ha combinado su actividad deportiva con la vida familiar. En sus apariciones públicas, tanto él como Tarón han mostrado la cercanía que mantienen con sus hijos y la importancia que le dan a los encuentros familiares.

La publicación de Tarón permitió conocer el momento que vivieron en casa y la evolución inicial del niño luego de la atención médica. Por ahora, la familia continúa pendiente de su recuperación, mientras los seguidores del delantero y de la cantante siguen de cerca las novedades sobre el estado de salud del menor.

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Desde su salida de Millonarios, Radamel Falcao García se mantiene sin equipo y no ha comunicado su retiro del fútbol profesional. Su última aparición oficial ocurrió el 26 de mayo de 2026, cuando ingresó en la derrota por 2-1 ante O’Higgins de Chile por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El delantero terminó entonces su vínculo con el club bogotano, cuya continuidad no prosperó después de que venciera su contrato.

Tras su salida del club bogotano, Falcao participó como comentarista durante el Mundial de 2026 y atendió compromisos personales - crédito REUTERS/Agustin Marcarian

Desde ese momento, el máximo goleador histórico de la selección Colombia ha repartido su tiempo entre actividades relacionadas con el deporte y compromisos personales. Durante el Mundial de 2026 participó como comentarista y también estuvo presente en iniciativas benéficas destinadas a apoyar a los afectados por el terremoto en Colombia. Además, ha atendido negocios por fuera del ámbito deportivo y ha evaluado posibles ofertas para continuar su carrera.

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En las últimas semanas, su nombre apareció entre los candidatos que podían incorporarse al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo en la selección Colombia. Sin embargo, Falcao descartó esa opción y afirmó que no recibió contactos para asumir como asistente. Explicó que cursa una formación de FIFA en gestión deportiva y que no cuenta con preparación como entrenador.