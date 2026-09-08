Colombia

En video, así baila Jorge Barón el ‘Bby wow’ de Karol G: “Mi pupila, la rompiste”

El presentador y productor del ‘Show de las Estrellas’ se hizo viral con el baile que protagonizó en sus redes sociales, generando reacciones entre sus seguidores por la nueva etapa digital

El comunicador aseguró que no puede dejar de seguir el ritmo y que la artista "la rompió" con el tema - crédito @jorgebarontv/IG

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Parece que el algoritmo de Jorge Barón en redes sociales ha conseguido su objetivo y es posicionarse con las diferentes publicaciones, convirtiéndolo en un fenómeno viral como creador de contenido gracias a su profesión durante décadas al frente de las cámaras con su programa El Show de las Estrellas.

Recientemente, el productor y presentador compartió en su cuenta de Instagram –en la que acumula más de 226.000 seguidores– cuál era su top de canciones con las que indudablemente “se prende una farra” en Colombia, pasando por diferentes ritmos como son el reguetón, la guaracha y el rock en español.

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Sin embargo, una nueva publicación del comunicador, querido por millones de colombianos, generó reacciones por la manera en la que ha decidido abrirse paso en esta etapa digital.

Jorge Barón apareció bailando al ritmo de Bby WOW, uno de los sencillos musicales que forma parte del trabajo discográfico No me arrepiento de sentir tanto de Karol G. El ibaguereño, como dicen, sacó los pasos prohibidos para darle rienda suelta al baile con la canción de la paisa.

No me arrepiento de sentir tanto es el nuevo álbum de Karol G que será estrnado el 7 de agosto - crédito @karolg/ Instagram
No me arrepiento de sentir tanto es el nuevo álbum de Karol G que será estrnado el 7 de agosto - crédito @karolg/ Instagram

Vestido de pantalón gris, camisa de manga larga a cuadros y tirantes, el presentador realizó unos movimientos con sus brazos a modo de trend de redes sociales, mientras de fondo sonaba el sencillo.

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Además, acompañó la publicación con el siguiente mensaje: “Estoy adicto a Bby WOW, no puedo parar de bailarla. Mi pupila Karol G la rompiste con esa canción”, generando cientos de reacciones de sus fans.

Mensajes como “Tan bello don Jorge Barón, muchas bendiciones”; “Don Jorge Barón tirándose los prohibidos, Dios me lo bendiga”; “Que belleza de hombre, ojalá todos fuéramos como él cuando lleguemos a esa edad”; “Qué lindo, que tenga mucha salud para que nos siga entreteniendo de esa manera”, entre otros.

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Jorge Barón abrió un espacio digital para promocionar nuevos artistas. / Imagen captura @jorgitobaron

La historia con Michael Jackson que pocos conocían

La posibilidad de que Michael Jackson participara en El Show de las Estrellas estuvo cerca de concretarse, según relató Jorge Barón. El presentador colombiano afirmó que las gestiones llegaron a una instancia avanzada, aunque la autorización final nunca llegó.

De acuerdo con su relato, Barón buscó que Jackson grabara cuatro canciones para su programa durante una parada técnica de la gira latinoamericana del artista, en Bogotá o Caracas. La aparición sería privada, sin público ni anuncios previos, pero los representantes de mayor rango del cantante rechazaron el plan pese a un acuerdo inicial.

La vía para intentarlo surgió por los vínculos profesionales del conductor con Raúl Velasco, figura de la televisión mexicana, y Hugo López, empresario argentino que había adquirido la gira de Jackson para México, Argentina y Brasil. Una reunión abrió aquella posibilidad.

Una de las historias más llamativas del programa involucra negociaciones para que Michael Jackson participara en la televisión colombiana - Crédito Rusty Kennedy/ AP
Una de las historias más llamativas del programa involucra negociaciones para que Michael Jackson participara en la televisión colombiana - Crédito Rusty Kennedy/ AP

“Hicimos el intento”, contó Barón al programa Los Impresentables de Los 40 Colombia. El presentador dijo que viajó a México para hablar de cuestiones logísticas con el entorno del músico.

El acuerdo contemplaba que el cantante no actuara en directo: debía doblar los temas en un estudio aprovechando el tiempo de escala. López y los mánagers de Jackson aceptaron inicialmente la propuesta, pero el asunto escaló al nivel superior de gestión y terminó con una negativa.

La entrevista también incluyó la historia de la “patadita de la buena suerte”, ritual de Barón para sus invitados. El gesto nació tras una patada de augurio de Velasco, y apareció por primera vez en una grabación en Girardot, cuando Marbelle estaba nerviosa antes de subir al escenario.

El presentador añadió una condición para mantener esa práctica: la continuidad dependerá del desempeño de la Selección Colombia en el Mundial de 2026. Si el equipo no llega a cuartos de final, dejará el ritual; si alcanza esa ronda, seguirá en su programa como parte de El Show de las Estrellas.

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